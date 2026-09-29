Gigantyczna promocja w Lidlu tylko we wtorek. Cena spada do 2,79 zł. Trzeba spełnić jeden warunek
Lidl przygotował na wtorek 29 września jednodniową promocję na popularny produkt. Przy zakupie dwóch opakowań i aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus cena spada o 30 proc. – z 3,99 zł do zaledwie 2,79 zł za sztukę. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień, a produkty można dowolnie mieszać.
Końcówka września przynosi kolejną serię krótkich promocji w największych sieciach. Tym razem Lidl przygotował ofertę oznaczoną w gazetce bardzo wyraźnie:
„Tylko we wtorek, 29.09”.
Promocja dotyczy produktu, który regularnie trafia do koszyków klientów, ale żeby otrzymać najniższą cenę, trzeba pamiętać o dwóch warunkach.
Z 3,99 zł na 2,79 zł
Dopiero tutaj Lidl zdradza, czego dotyczy promocja.
Chodzi o sery Camembert Pilos w opakowaniach 120 g.
Cena przed obniżką podana przez sieć wynosi 3,99 zł za opakowanie. We wtorek, po spełnieniu warunków promocji, cena spada do:
2,79 zł za sztukę.
Oznacza to rabat w wysokości 30 proc.
Trzeba kupić dwa opakowania
Najniższa cena nie obowiązuje przy zakupie pojedynczego sera.
Aby zapłacić 2,79 zł za sztukę, trzeba kupić dwa opakowania produktów uczestniczących w akcji.
Lidl pozwala je dowolnie mieszać, dzięki czemu nie trzeba wybierać dwóch identycznych wariantów.
Dwa opakowania kosztują więc w promocji:
2 × 2,79 zł = 5,58 zł.
Przy cenie 3,99 zł za sztukę dwa opakowania kosztowałyby 7,98 zł. Różnica wynosi zatem 2,40 zł na dwóch serach.
Bez Lidl Plus promocja nie zadziała
Jest jeszcze jeden istotny warunek.
Klient musi aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację podczas zakupów.
Dopiero wtedy przy zakupie dwóch produktów naliczany jest 30-procentowy rabat.
Sieć wprowadziła również limit: maksymalnie sześć opakowań na jeden kupon.
Przy wykorzystaniu pełnego limitu sześć serów kosztowałoby w promocji 16,74 zł, zamiast 23,94 zł przy cenie 3,99 zł za sztukę. To 7,20 zł różnicy.
Tylko jeden dzień
W tej promocji kluczowy jest jednak czas.
Oferta obowiązuje wyłącznie we wtorek 29 września. Już w środę Lidl przechodzi do kolejnych jednodniowych promocji.
Dlatego osoby, które regularnie kupują camembert, powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na datę oraz aktywację kuponu. We wtorek cena spada do 2,79 zł za opakowanie, ale trzeba kupić co najmniej dwie sztuki i skorzystać z Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.