Gigantyczna rekrutacja w Polsce! Ponad 10 tysięcy miejsc pracy. Nawet 8404 zł pensji i dodatkowe 2200 zł. Jest jednak ważny warunek
Jedna z największych firm świata ogłosiła masowe zatrudnienie w Polsce. Amazon poszukuje ponad 10 tysięcy pracowników do swoich centrów logistycznych. Oferuje wynagrodzenia sięgające 8404 zł brutto miesięcznie, możliwość otrzymania dodatkowych 2200 zł oraz benefity, w tym bezpłatne dojazdy i posiłki za symboliczną złotówkę. Oferta może zainteresować tysiące Polaków szukających zatrudnienia przed świętami. Trzeba jednak zwrócić uwagę na szczegóły. Nie wszystkie stanowiska zapewniają najwyższe stawki, a rekrutacja dotyczy przede wszystkim pracy sezonowej.
Ponad 10 tysięcy osób potrzebnych do pracy. Amazon rusza z wielką rekrutacją
Na polskim rynku pracy pojawiła się jedna z największych tegorocznych akcji rekrutacyjnych.
Amazon poinformował 13 października 2026 roku, że zamierza zatrudnić ponad 10 tysięcy dodatkowych osób w centrach logistycznych działających na terenie kraju.
Powodem jest zbliżający się okres wzmożonych zakupów internetowych.
Przed Black Friday, Mikołajkami i Bożym Narodzeniem liczba zamówień gwałtownie rośnie. Magazyny muszą przygotować towary, skompletować przesyłki i przekazać je do dalszej dystrybucji.
Aby sprostać temu zadaniu, firma potrzebuje znacznie większej liczby pracowników niż w spokojniejszych miesiącach.
Rekrutacja obejmuje wszystkie 12 centrów logistycznych Amazona w Polsce.
Pensje nawet 8404 zł brutto. Ile naprawdę można zarobić?
Największe zainteresowanie mogą wzbudzać podane przez firmę kwoty wynagrodzeń.
Od 1 października 2026 roku w centrach logistycznych Amazona obowiązują podwyższone stawki.
Według oficjalnego komunikatu miesięczne wynagrodzenia pracowników rozliczanych godzinowo wynoszą od 6472 do 8404 zł brutto.
To jednak nie oznacza, że każda nowo zatrudniona osoba automatycznie otrzyma ponad 8 tysięcy złotych.
Wysokość pensji zależy między innymi od stanowiska oraz stażu pracy.
Co szczególnie ważne, przedstawione kwoty uwzględniają już 15-procentową premię za obecność w pracy zgodnie z ustalonym grafikiem.
Wyliczenia przygotowano dla 168 godzin pracy w miesiącu.
Firma podaje, że pracownik na stanowisku początkowym z ponad dwuletnim stażem może zarabiać 7052 zł brutto miesięcznie.
Z kolei lider zespołu z podobnym stażem może osiągnąć 8404 zł brutto.
Ostateczna kwota wypłaty będzie zależeć od warunków zatrudnienia, przepracowanego czasu i spełnienia zasad premiowania.
Dodatkowe 2200 zł. Nie wszyscy dostaną pieniądze automatycznie
Oprócz standardowego wynagrodzenia Amazon zapowiedział specjalny dodatek za pracę w szczycie sezonu.
Jego wysokość wynosi 2200 zł brutto.
To o 200 zł więcej niż rok wcześniej, kiedy firma oferowała 2000 zł.
Dodatek jest przeznaczony dla pracowników, którzy spełnią warunki związane z pracą w okresie największego natężenia zamówień.
Nie należy zatem traktować go jako bezwarunkowej premii wypłacanej każdej osobie rozpoczynającej zatrudnienie.
Przed podpisaniem umowy warto ustalić, jakie dokładnie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze.
Darmowe dojazdy i obiad za złotówkę. Firma chce przyciągnąć pracowników
W ofercie znajdują się również świadczenia, które mogą mieć duże znaczenie dla osób dojeżdżających do pracy z mniejszych miejscowości.
Amazon zapewnia bezpłatny transport pracowniczy na wybranych trasach.
Dzięki temu część zatrudnionych nie musi codziennie korzystać z własnego samochodu ani ponosić kosztów biletów.
Firma oferuje także posiłki w zakładowych stołówkach za 1 zł.
Przy codziennych dojazdach i pracy zmianowej takie udogodnienia mogą oznaczać zauważalne oszczędności.
Dostępność transportu zależy jednak od lokalizacji magazynu i obsługiwanych tras, dlatego kandydaci powinni sprawdzić szczegóły dla wybranego miejsca zatrudnienia.
Gdzie Amazon szuka najwięcej pracowników?
Rekrutacja prowadzona jest w centrach logistycznych w różnych częściach Polski.
Największe zapotrzebowanie na dodatkowe osoby dotyczy obiektów w:
- Sosnowcu,
- Gliwicach,
- Łodzi,
- Poznaniu,
- Wrocławiu,
- Okmianach,
- Dobromierzu.
Ostatnia z tych lokalizacji jest szczególnie istotna.
W październiku 2026 roku Amazon uruchomił w Dobromierzu swoje dwunaste centrum logistyczne w Polsce.
Rozbudowa sieci magazynów oznacza zwiększone zapotrzebowanie na osoby zajmujące się obsługą zamówień.
Nie wszystkie lokalizacje muszą jednak oferować identyczną liczbę wolnych stanowisk.
Nie masz doświadczenia? Firma zapewnia szkolenie
Dla wielu kandydatów ważną informacją jest brak wymogu wcześniejszej pracy w magazynie.
Amazon deklaruje, że osoby rozpoczynające zatrudnienie nie muszą posiadać specjalistycznych kwalifikacji.
Nowi pracownicy przechodzą szkolenia i przygotowanie do wykonywania obowiązków.
Może to być szansa między innymi dla osób, które chcą zmienić branżę, wrócić na rynek pracy lub dorobić przed końcem roku.
Należy jednak pamiętać, że praca w centrum logistycznym może wiązać się z wykonywaniem powtarzalnych czynności, pracą zmianową i koniecznością przestrzegania określonych norm organizacyjnych.
Przed przyjęciem oferty warto zapytać o dokładny zakres obowiązków, godziny zmian oraz warunki zatrudnienia.
Jest ważny szczegół. To nie są wyłącznie stałe etaty
Choć liczba ponad 10 tysięcy miejsc pracy robi wrażenie, istotny jest charakter rekrutacji.
Amazon zapowiedział zatrudnienie dodatkowych osób za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.
Oznacza to, że akcja jest związana przede wszystkim z przedświątecznym wzrostem liczby zamówień.
Nie można więc zakładać, że każde stanowisko będzie oznaczało bezterminową pracę bezpośrednio w Amazonie.
Firma podkreśla natomiast, że stawki wynagrodzeń pracowników agencyjnych i osób zatrudnionych bezpośrednio są takie same na porównywalnych stanowiskach.
Dla kandydatów szczególnie ważne powinno być sprawdzenie długości umowy, zasad jej przedłużenia oraz możliwości dalszego zatrudnienia po zakończeniu sezonu.
Jak zgłosić się do pracy?
Osoby zainteresowane ofertą powinny szukać aktualnych ogłoszeń w oficjalnych kanałach rekrutacyjnych Amazona oraz u agencji pracy tymczasowej współpracujących z firmą.
Przed przesłaniem dokumentów należy sprawdzić lokalizację magazynu, rodzaj umowy, proponowaną stawkę i wymagania dotyczące dyspozycyjności.
Warto również upewnić się, czy w danym miejscu dostępny jest bezpłatny transport oraz na jakich zasadach przyznawana jest premia sezonowa.
Nie należy przekazywać pieniędzy osobom obiecującym załatwienie zatrudnienia ani udostępniać danych osobowych za pośrednictwem podejrzanych ogłoszeń.
Tysiące miejsc pracy jeszcze przed świętami
Zapowiedziana przez Amazon rekrutacja pokazuje, jak duże znaczenie dla branży logistycznej ma ostatni kwartał roku.
Firma potrzebuje ponad 10 tysięcy dodatkowych osób, aby obsłużyć zwiększoną liczbę zamówień.
Oferowane wynagrodzenia i dodatki mogą przyciągnąć wielu kandydatów, szczególnie tych, którzy szukają możliwości szybkiego podjęcia pracy.
Najważniejsze jest jednak dokładne sprawdzenie warunków. Kwota 8404 zł brutto nie jest gwarantowaną pensją każdego nowego pracownika, a dodatek 2200 zł zależy od zasad programu sezonowego. Rekrutacja dotyczy przede wszystkim zatrudnienia tymczasowego.
Źródła
- Amazon Polska, oficjalny komunikat prasowy z 13 października 2026 roku: „Amazon zatrudni ponad 10 000 pracowników sezonowych w swoich centrach logistycznych w Polsce na okres przedświąteczny”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.