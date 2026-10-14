Wielka przecena w samym środku grzybobrania! Suszarka XXL za 109 zł zamiast 219 zł. Promocja kończy się już za kilka dni
Sezon na grzyby trwa, a dla miłośników leśnych zbiorów pojawiła się interesująca okazja zakupowa. Na Allegro przeceniono dużą suszarkę spożywczą z pięcioma sitami XXL. Urządzenie kosztuje obecnie 109 zł, podczas gdy najniższa cena tej oferty z 30 dni przed obniżką wynosiła 219 zł. To ponad 100 zł różnicy. Jest jednak haczyk: promocyjna cena ma obowiązywać tylko do 18 października lub do wyczerpania zapasów.
Grzybiarze wracają z lasów z pełnymi koszami. Co zrobić ze zbiorami?
Październik to czas, kiedy wiele osób wykorzystuje wolne dni na wyprawy do lasu.
Borowiki, podgrzybki i inne jadalne gatunki trafiają do domowych kuchni, gdzie zaczyna się przygotowywanie jesiennych zapasów.
Nie wszystkie zebrane grzyby można jednak wykorzystać od razu.
Jednym ze sposobów ich przechowywania jest suszenie, dzięki któremu po odpowiednim przygotowaniu mogą stać się dodatkiem do zup, sosów, kapusty czy świątecznych pierogów.
Tradycyjne suszenie na nitkach lub sitach wymaga czasu i odpowiednich warunków.
Elektryczna suszarka pozwala przeprowadzić ten proces w bardziej kontrolowany sposób.
Suszarka do grzybów przeceniona o połowę. Cena może zaskoczyć
Na Allegro pojawiła się promocyjna oferta suszarki przeznaczonej do grzybów, owoców, warzyw i ziół.
Urządzenie marki Electo zostało wyposażone w pięć pojemnych sit, które umożliwiają rozłożenie produktów na kilku poziomach.
Największą uwagę przyciąga jednak cena.
Aktualna cena oferty wynosi 109 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 219 zł.
Oznacza to oszczędność 110 zł względem podanej ceny odniesienia.
Sprzedawca oznaczył ofertę rabatem 50 proc.
Promocja ma obowiązywać do 18 października 2026 roku lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.
Pięć dużych sit i regulacja temperatury. Co potrafi urządzenie?
Według opisu sprzedawcy suszarka została wyposażona w system cyrkulacji ciepłego powietrza oraz regulację temperatury.
Zakres ustawień wynosi od 35 do 70 stopni Celsjusza.
Dzięki temu można dostosować parametry suszenia do różnych produktów.
Urządzenie ma również zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Każde sito ma średnicę około 28 centymetrów, co pozwala rozłożyć pokrojone grzyby na stosunkowo dużej powierzchni.
W ofercie podawana jest maksymalna moc 600 W.
Warto jednak zauważyć, że karta produktu na Allegro zawiera także rozbieżne informacje techniczne dotyczące mocy i liczby sit. Przed zakupem najlepiej potwierdzić u sprzedawcy dokładną specyfikację dostarczanego egzemplarza.
Nie tylko grzyby. Suszarka przyda się również zimą
Choć jesienią takie urządzenia kojarzą się przede wszystkim z grzybobraniem, ich zastosowanie jest znacznie szersze.
W suszarce można przygotowywać między innymi plasterki jabłek, gruszek, śliwek czy wybranych warzyw.
Urządzenie nadaje się także do suszenia ziół, które później można przechowywać w szczelnych pojemnikach.
Dla osób przygotowujących domowe zapasy oznacza to możliwość wykorzystania sprzętu również po zakończeniu sezonu grzybowego.
Trzeba jednak pamiętać, że każdy produkt wymaga odpowiedniego przygotowania, temperatury i czasu suszenia.
Uwaga na jeden szczegół. Nie każdy grzyb nadaje się do suszenia
Przygotowywanie leśnych zbiorów wymaga ostrożności.
Do suszenia należy przeznaczać wyłącznie grzyby, których gatunek został rozpoznany z całkowitą pewnością i które nadają się do spożycia.
Suszenie nie sprawia, że trujące grzyby stają się bezpieczne.
Zebrane okazy należy odpowiednio oczyścić, sprawdzić ich stan i przygotować zgodnie z zasadami właściwymi dla danego gatunku.
Po zakończeniu suszenia grzyby powinny być całkowicie wysuszone i przechowywane w szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu.
Wilgoć może prowadzić do pogorszenia jakości zapasów i rozwoju pleśni.
Promocja tylko do niedzieli. Warto sprawdzić warunki zakupu
Oferta za 109 zł została oznaczona jako czasowa.
Według informacji widocznych na Allegro promocyjne warunki obowiązują do niedzieli, 18 października 2026 roku, chyba że zapasy wyczerpią się wcześniej.
Przed zakupem warto sprawdzić końcową cenę, ewentualne koszty dostawy, warunki zwrotu oraz dane sprzedawcy.
W przypadku tej oferty szczególnie istotne jest również upewnienie się co do parametrów urządzenia, ponieważ w opisie pojawiają się niejednolite dane techniczne.
Dla osób, które regularnie suszą grzyby lub przygotowują domowe przetwory, cena 109 zł może być interesującą propozycją. Trzeba jednak pamiętać, że promocja jest ograniczona czasowo, a zakup powinien być poprzedzony sprawdzeniem pełnej specyfikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.