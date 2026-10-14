Kierowcy przecierają oczy na stacjach. Diesel przekroczy 8 zł za litr! Minister ogłosił nowe ceny paliw od 15 października
Niepokojące informacje dla milionów kierowców w Polsce. Ceny paliw ponownie mocno obciążają domowe budżety, a najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii pokazuje kolejną zmianę. Od czwartku, 15 października 2026 roku, maksymalna cena oleju napędowego wzrośnie do 8,05 zł za litr. Właściciele samochodów benzynowych mogą natomiast liczyć na niższe limity. Wszystko dzieje się mimo obowiązywania rządowego mechanizmu ograniczającego ceny na stacjach.
Nowe ceny od czwartku. Ministerstwo podało konkretne kwoty
W środę, 14 października, Ministerstwo Energii opublikowało kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen detalicznych paliw.
Nowe stawki zaczną obowiązywać następnego dnia.
Zgodnie z komunikatem od 15 października stacje paliw nie będą mogły sprzedawać objętych regulacją paliw drożej niż:
- Benzyna Pb95 – 7,01 zł za litr
- Benzyna Pb98 – 7,83 zł za litr
- Olej napędowy – 8,05 zł za litr
Największą uwagę zwraca sytuacja kierowców samochodów z silnikami Diesla.
Jeszcze w środę maksymalna cena oleju napędowego wynosiła 7,98 zł. Dzień później limit wzrośnie o 7 groszy.
Oznacza to ponowne przekroczenie psychologicznej granicy 8 zł za litr.
Diesel drożeje, benzyna tanieje. Nie wszyscy kierowcy odczują zmianę tak samo
Najnowsze decyzje pokazują, że sytuacja na rynku paliw nie jest jednakowa dla wszystkich.
W przypadku benzyny Pb95 maksymalna stawka spadnie z 7,11 zł do 7,01 zł za litr.
To obniżka o 10 groszy.
Jeszcze większa zmiana dotyczy benzyny Pb98. Jej limit zmniejszy się z 8,01 zł do 7,83 zł, czyli o 18 groszy na litrze.
Odwrotny kierunek obserwujemy przy oleju napędowym.
Jego maksymalna cena wzrośnie o 7 groszy.
W praktyce oznacza to, że właściciele samochodów benzynowych mogą od czwartku zobaczyć korzystniejsze cenniki, podczas gdy kierowcy Diesli muszą liczyć się z wyższym dopuszczalnym poziomem cen.
Nie oznacza to jednak, że każda stacja automatycznie zmieni ceny dokładnie o wskazane kwoty.
Ile będzie kosztowało zatankowanie całego baku?
Przy nowych maksymalnych stawkach koszt zatankowania 50 litrów paliwa może wynieść:
|Rodzaj paliwa
|Koszt 50 litrów przy cenie maksymalnej
|Benzyna Pb95
|350,50 zł
|Benzyna Pb98
|391,50 zł
|Olej napędowy
|402,50 zł
Dla właścicieli samochodów z silnikiem Diesla oznacza to, że zatankowanie 50-litrowego baku przy maksymalnej cenie może kosztować ponad 400 zł.
Jeszcze dzień wcześniej taki sam zakup przy środowym limicie wyniósłby 399 zł.
Różnica to 3,50 zł na jednym tankowaniu.
Przy częstych podróżach i dużych przebiegach nawet niewielkie zmiany cen paliw mogą kumulować się w miesięcznych wydatkach.
Ceny paliw rosną mimo rządowego programu. Dlaczego?
W Polsce obowiązuje mechanizm maksymalnych cen detalicznych paliw, będący elementem pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.
Jego zadaniem jest ograniczenie kwot, których stacje mogą żądać od kierowców za benzynę i olej napędowy.
Nie oznacza to jednak całkowitego zamrożenia cen.
Ministerstwo Energii publikuje kolejne limity, uwzględniające sytuację na rynku paliw.
W rezultacie maksymalne dopuszczalne stawki mogą zarówno rosnąć, jak i spadać.
W ostatnich dniach na rynku widoczna jest presja wynikająca między innymi ze zmian cen ropy naftowej i paliw w hurcie.
To właśnie dlatego kierowcy obserwują kolejne korekty, mimo że rządowy mechanizm nadal obowiązuje.
Najnowsze dane pokazują skalę podwyżek
Według notowań portalu e-petrol.pl średnie ceny detaliczne paliw w Polsce 14 października wynosiły:
- Pb95 – 6,97 zł za litr,
- Pb98 – 7,85 zł za litr,
- olej napędowy – 7,98 zł za litr,
- LPG – 3,39 zł za litr.
Tydzień wcześniej, 7 października, średnia cena benzyny Pb95 wynosiła 6,79 zł, a diesla 7,78 zł.
Oznacza to wzrost średnich cen o 18 groszy na litrze benzyny Pb95 i 20 groszy na litrze oleju napędowego w ciągu tygodnia.
Podrożał również autogaz, którego średnia cena wzrosła z 3,25 zł do 3,39 zł za litr.
Te dane pokazują, że choć w czwartek część limitów zostanie obniżona, w ujęciu tygodniowym kierowcy nadal odczuwają podwyżki.
Autogaz poza limitem. Właściciele instalacji LPG również płacą więcej
Ważna informacja dotyczy kierowców samochodów z instalacją gazową.
LPG nie jest objęte takim samym mechanizmem maksymalnych cen jak benzyna i olej napędowy.
Oznacza to, że jego ceny mogą różnić się między poszczególnymi stacjami i zależą od warunków rynkowych.
Średnia cena autogazu według e-petrol.pl wyniosła 14 października 3,39 zł za litr.
To o 14 groszy więcej niż tydzień wcześniej.
Przy tankowaniu 40 litrów oznacza to wzrost kosztu o 5,60 zł w porównaniu ze średnią ceną z poprzedniej środy.
Czy na stacjach będzie jeszcze drożej?
Sytuacja pozostaje dynamiczna.
Zmiany cen ropy, notowań hurtowych oraz warunków na rynku międzynarodowym mogą wpływać na kolejne decyzje dotyczące maksymalnych stawek.
Nie można jednak z góry przesądzać, że każdy następny dzień przyniesie podwyżkę.
Najlepszym przykładem jest 15 października, kiedy diesel podrożeje w ramach urzędowego limitu, ale benzyna będzie miała niższe ceny maksymalne.
Warto również pamiętać, że stacje mogą oferować paliwo taniej niż przewiduje obwieszczenie.
Porównywanie cen na różnych stacjach nadal ma więc sens.
Kierowcy powinni sprawdzać cenniki. Zmiany następują niemal codziennie
Ostatnie dni pokazują, jak szybko może zmieniać się sytuacja na polskich stacjach paliw.
W środę maksymalna cena benzyny Pb95 wynosi 7,11 zł, a już od czwartku będzie to 7,01 zł.
Z kolei olej napędowy, którego środowy limit wynosi 7,98 zł, od 15 października będzie mógł kosztować maksymalnie 8,05 zł za litr.
Najważniejsza wiadomość dla kierowców jest więc następująca: od czwartku benzyna będzie objęta niższymi limitami, ale diesel ponownie przekroczy poziom 8 zł za litr. Ostateczny rachunek zależy od ceny ustalonej przez konkretną stację.
Źródła
- Ministerstwo Energii – komunikat z 13 października 2026 roku o maksymalnych cenach paliw obowiązujących 14 października.
- Ministerstwo Energii – komunikat z 14 października 2026 roku o maksymalnych cenach paliw obowiązujących 15 października.
- e-petrol.pl – średnie ceny detaliczne paliw w Polsce z 7 i 14 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.