Nawet 11 dni przerwy od szkoły w listopadzie? Rodzice powinni sprawdzić kalendarz
Listopad 2026 roku może przynieść uczniom dodatkowe dni odpoczynku, ale sytuacja nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. W kalendarzu znajdują się dwa ważne święta, a dyrektorzy szkół mają możliwość wyznaczania dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Czy oznacza to, że dzieci nie pójdą do szkoły od 1 do 11 listopada? Sprawdziliśmy oficjalne informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie ma ogólnopolskiej decyzji o takiej przerwie ani potwierdzonej rekomendacji resortu, by ją wprowadzić.
Listopad może zaskoczyć rodziców. Wszystko przez układ kalendarza
Tegoroczny listopad przyniesie uczniom kilka okazji do odpoczynku od lekcji.
1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę. Dzień później, 2 listopada, przypada poniedziałek, w którym część szkół zaplanowała dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Kolejne święto pojawi się w środku następnego tygodnia.
11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, przypada w środę i jest dniem ustawowo wolnym.
Taki układ sprawia, że w niektórych placówkach możliwe są dłuższe przerwy w regularnych lekcjach.
Nie oznacza to jednak automatycznie jedenastu dni wolnego.
Od 1 do 11 listopada bez lekcji? Tego MEN nie zatwierdziło
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało oficjalny kalendarz roku szkolnego 2026/2027.
Nie przewidziano w nim ogólnokrajowych ferii jesiennych ani dodatkowej przerwy obejmującej okres od 1 do 11 listopada.
W praktyce oznacza to, że 3, 4, 5, 6, 9 i 10 listopada są zwykłymi dniami nauki, chyba że konkretna placówka ustaliła inaczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie ma również podstaw do informowania rodziców, że eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej oficjalnie zalecili zamknięcie wszystkich szkół na ten okres.
Wprowadzenie takiej ogólnopolskiej przerwy wymagałoby odpowiedniej decyzji i jej ogłoszenia.
Dyrektorzy mają możliwość wyznaczenia dodatkowych dni wolnych
Obowiązujące przepisy pozwalają dyrektorom szkół ustalać dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W szkołach podstawowych limit wynosi zasadniczo osiem takich dni w roku szkolnym, a w liceach ogólnokształcących i technikach dziesięć.
Decyzja nie jest jednak podejmowana dowolnie.
Dyrektor musi uwzględnić zasady organizacji pracy szkoły oraz zasięgnąć opinii odpowiednich organów, w tym przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów.
O ustalonych terminach społeczność szkolna powinna zostać poinformowana do końca września.
Właśnie dlatego kalendarze poszczególnych placówek mogą się różnić.
Niektóre szkoły już zaplanowały listopadowe wolne
Przykłady można znaleźć w oficjalnych harmonogramach opublikowanych przez szkoły.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie wyznaczyła 2 listopada jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zaplanowała również wolne 12 i 13 listopada.
Podobne rozwiązania przyjęły inne placówki, które postanowiły połączyć Święto Niepodległości z dodatkowymi dniami bez standardowych lekcji.
Oznacza to, że część uczniów może mieć pięciodniową przerwę od 11 do 15 listopada, uwzględniając weekend.
Nie jest to jednak rozwiązanie obowiązujące automatycznie w każdej szkole.
Czy możliwa byłaby przerwa od 1 do 11 listopada?
Teoretycznie odpowiednie wykorzystanie dni dyrektorskich mogłoby doprowadzić do dłuższego okresu bez zwykłych zajęć.
Wymagałoby to jednak przeznaczenia na ten cel aż sześciu dni nauki: 3, 4, 5, 6, 9 i 10 listopada.
Byłaby to znaczna część rocznego limitu dodatkowych dni wolnych, szczególnie w szkołach podstawowych.
Takie rozwiązanie nie wynika z oficjalnego kalendarza MEN i nie powinno być przedstawiane jako już zaplanowane w całym kraju.
Ważna informacja dla pracujących rodziców. Dzień bez lekcji to nie zawsze zamknięta szkoła
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych nie musi oznaczać, że placówka zostaje całkowicie zamknięta.
W szkołach objętych odpowiednimi przepisami organizowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Dla rodziców młodszych dzieci ma to szczególne znaczenie, ponieważ mogą potrzebować zapewnienia opieki w czasie pracy.
Warto więc sprawdzić nie tylko informację o odwołanych lekcjach, ale również zasady funkcjonowania świetlicy i możliwość skorzystania z opieki.
Najpewniejszym źródłem pozostaje dziennik elektroniczny, oficjalna strona szkoły lub komunikat dyrekcji.
MEN ustaliło już ferie zimowe i przerwy świąteczne
W oficjalnym kalendarzu roku szkolnego 2026/2027 znajdują się terminy przerw obowiązujących uczniów w całej Polsce oraz ferii podzielonych na województwa.
Zimowa przerwa świąteczna została zaplanowana od 23 do 31 grudnia 2026 roku.
Ferie zimowe odbędą się w trzech turach, od 18 stycznia do 28 lutego 2027 roku, w zależności od regionu.
Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 25 do 30 marca 2027 roku.
Na liście nie ma natomiast osobnej, ogólnopolskiej przerwy listopadowej.
Rodzice powinni sprawdzić terminy jeszcze w październiku
Dla rodzin planujących wyjazdy lub organizujących opiekę nad dziećmi najważniejsza jest informacja z konkretnej szkoły.
Niektóre placówki zdecydowały się na wolny 2 listopada, inne przedłużają przerwę wokół 11 listopada, a jeszcze inne prowadzą zajęcia zgodnie ze standardowym planem.
Nie można więc ogłosić, że wszyscy uczniowie w Polsce będą mieli wolne od 1 do 11 listopada. Taka przerwa nie została ustanowiona przez MEN. O dodatkowych dniach bez lekcji decydują szkoły w granicach obowiązujących przepisów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.