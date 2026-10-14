Od czwartku wielka promocja w Biedronce! Mleko za 1,95 zł. Klienci mogą ruszyć po większe zapasy
Już w czwartek, 15 października, w Biedronce rozpocznie się trzydniowa promocja na jeden z najczęściej kupowanych produktów spożywczych. Mleko UHT Mleczna Dolina o zawartości tłuszczu 3,2 proc. będzie kosztować zaledwie 1,95 zł za litr. To znacznie mniej niż standardowe 2,49 zł. Jest jednak ważny warunek: aby skorzystać z obniżonej ceny, trzeba kupić sześć opakowań i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Biedronka rusza z promocją od czwartku. Cena może przyciągnąć klientów
W czwartek, 15 października 2026 roku, w sklepach sieci Biedronka wystartuje nowa oferta promocyjna.
Tym razem obniżką objęto produkt, który znajduje się w niemal każdej kuchni.
Chodzi o mleko UHT Mleczna Dolina 3,2 proc. w jednolitrowych kartonach.
W ramach akcji SuperCena przy zakupie sześciu opakowań cena każdego z nich wyniesie 1,95 zł.
To propozycja szczególnie interesująca dla rodzin, które regularnie wykorzystują mleko do przygotowywania śniadań, naleśników, deserów czy kawy.
Sześć kartonów za 11,70 zł. Ile można zaoszczędzić?
Standardowa cena jednego litra mleka wskazana w ofercie wynosi 2,49 zł.
W promocji spada do 1,95 zł.
Oznacza to obniżkę o 54 grosze na każdym kartonie.
Przy zakupie sześciu opakowań różnica jest już wyraźnie widoczna.
|Zakup 6 litrów mleka
|Kwota
|Cena standardowa
|14,94 zł
|Cena promocyjna
|11,70 zł
|Oszczędność
|3,24 zł
Rabat wynosi około 21,7 proc. w stosunku do wskazanej ceny standardowej.
Dla gospodarstw domowych zużywających większe ilości mleka taka oferta może oznaczać zauważalną oszczędność podczas codziennych zakupów.
Jest jeden warunek. Nie wystarczy wziąć jednego kartonu
Klienci powinni dokładnie przeczytać zasady promocji.
Cena 1,95 zł za litr obowiązuje przy zakupie sześciu sztuk.
Do skorzystania z oferty potrzebna jest również karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.
Osoby, które kupią mniejszą liczbę opakowań, nie powinny zakładać, że otrzymają taką samą cenę.
Zgodnie z informacją umieszczoną na grafice promocyjnej cena poza limitem lub bez karty wynosi 2,49 zł za sztukę.
Dlatego przed zapłatą warto upewnić się, że wszystkie warunki zostały spełnione.
Biedronka wprowadza limit dzienny. Maksymalnie 12 sztuk
Sieć przewidziała także ograniczenie liczby produktów objętych promocją.
Na jedną kartę Moja Biedronka przypada dzienny limit 12 opakowań.
Oznacza to, że klient może kupić maksymalnie dwa zestawy po sześć kartonów w promocyjnej cenie w ciągu dnia.
Za 12 litrów mleka zapłaci wówczas 23,40 zł zamiast 29,88 zł według wskazanej ceny standardowej.
Łączna oszczędność wyniesie 6,48 zł.
Limit ma znaczenie zwłaszcza dla osób planujących większe zakupy dla całej rodziny.
Dlaczego mleko UHT można kupować na zapas?
Mleko UHT jest poddawane obróbce termicznej, która pozwala przechowywać nieotwarte opakowania przez dłuższy czas bez konieczności chłodzenia, zgodnie z informacjami producenta.
Dzięki temu produkt nadaje się do planowania domowych zapasów.
Można wykorzystać go później do przygotowywania kakao, owsianki, sosów, wypieków i wielu innych potraw.
Trzeba jednak pamiętać, że po otwarciu karton należy przechowywać w lodówce i spożyć w terminie wskazanym na opakowaniu.
Przed zakupem większej ilości warto również sprawdzić datę minimalnej trwałości.
Promocja potrwa tylko trzy dni
Oferta rozpocznie się w czwartek, 15 października, i zakończy w sobotę, 17 października 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają trzy dni na skorzystanie z obniżonej ceny.
Promocja może zainteresować osoby robiące zakupy na weekend, szczególnie jeśli mleko znajduje się na ich stałej liście produktów.
Nie ma jednak potwierdzonych danych, które pozwalałyby przewidzieć, jak duże będzie zainteresowanie ofertą w poszczególnych sklepach.
Warto zapamiętać przed pójściem do kasy
Najważniejsze zasady nowej promocji są proste.
Mleko UHT Mleczna Dolina 3,2 proc., 1 litr, będzie kosztować 1,95 zł za opakowanie pod warunkiem zakupu sześciu sztuk i skorzystania z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dzienny limit wynosi 12 sztuk na kartę.
Promocja obowiązuje od 15 do 17 października 2026 roku. Osoby planujące zakup powinny sprawdzić liczbę kartonów w koszyku oraz upewnić się, że karta lojalnościowa została prawidłowo naliczona przy kasie.
Źródło: materiały promocyjne Biedronki, oferta obowiązująca od 15 do 17 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.