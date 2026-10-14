Uwaga na promocje w Dino! Ruszyła wielka akcja „6+6 gratis”, ale klienci muszą uważać na jeden szczegół
W sklepach Dino rozpoczęła się nowa fala promocji, która może zainteresować osoby przygotowujące się do Wszystkich Świętych, a także rodziny planujące większe zakupy spożywcze. Sieć oferuje produkty za połowę ceny, gratisowe opakowania i znaczne obniżki na artykuły codziennego użytku. Jest jednak ważny szczegół. W wielu przypadkach, aby skorzystać z najniższych cen, trzeba kupić kilka, a nawet kilkanaście sztuk produktu.
Nowa oferta obowiązuje od środy 14 października do wtorku 20 października 2026 roku. W gazetce znalazły się znicze, wkłady, kawa, słodycze, mąka, olej, owoce i warzywa. Niektóre obniżki są naprawdę duże, ale przed podejściem do kasy warto dokładnie sprawdzić warunki promocji.
Dino ruszyło z akcją „6+6 gratis”. Przygotowania do Wszystkich Świętych nabierają tempa
Do 1 listopada pozostało niewiele ponad dwa tygodnie. Dla wielu rodzin to czas porządkowania grobów i kupowania zniczy oraz wkładów. Dino postanowiło wykorzystać okres zwiększonego zainteresowania tym asortymentem.
Jedną z najważniejszych ofert jest promocja na regulowane wkłady olejowe BIO8 Płomyk o wadze 470 gramów.
W ramach akcji „6+6 gratis” klient otrzymuje 12 wkładów w cenie odpowiadającej zakupowi sześciu sztuk. Promocyjna cena jednostkowa wynosi 4,99 zł, podczas gdy bez promocji jeden wkład kosztuje 9,99 zł.
Oznacza to, że przy zakupie 12 sztuk można zaoszczędzić około 60 zł względem zakupu tej samej liczby wkładów po cenie regularnej.
Podobne oferty obejmują wybrane znicze szklane. To szczególnie istotne dla osób, które odwiedzają kilka cmentarzy i każdego roku kupują większą liczbę produktów.
Gigantyczne obniżki na kawę. Różnice sięgają kilkudziesięciu złotych
Nie tylko artykuły na cmentarz zostały objęte promocjami. Dino obniżyło również ceny popularnych kaw.
Za słoik kawy rozpuszczalnej Jacobs Krönung 200 g zapłacimy 27,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Bez spełnienia tego warunku cena jednego słoika wynosi 41,99 zł.
To różnica aż 14 zł na opakowaniu, czyli 28 zł przy zakupie dwóch sztuk.
Jeszcze większą różnicę w cenie jednostkowej widać przy kawie ziarnistej Dallmayr Classic Crema. Przy zakupie dwóch opakowań każde kosztuje 49,99 zł zamiast 79,99 zł.
Przed zakupem warto jednak zastanowić się, czy potrzebujemy większego zapasu. Promocyjna cena za sztukę nie zawsze oznacza mniejszy jednorazowy wydatek przy kasie.
Słodycze i produkty spożywcze. Kolejne akcje gratisowe
Dino przygotowało również promocję „5+5 gratis” na wafle Grześki Mega 48 g. Kupując dziesięć sztuk, klient płaci efektywnie 1,19 zł za opakowanie.
Wśród produktów objętych obniżkami znalazły się także artykuły wykorzystywane w niemal każdym gospodarstwie domowym.
Mąka tortowa Kuchnia Smaku 1,1 kg kosztuje 1,35 zł za opakowanie przy zakupie pięciu sztuk. Olej słonecznikowy Złote Łany 1 l można kupić za 3,88 zł za butelkę przy zakupie trzech sztuk.
Sieć oferuje również promocję „2+1 za grosz” na kasze. Przy zakupie trzech opakowań najtańszy produkt kosztuje jeden grosz.
Owoce i warzywa również taniej
W nowej gazetce nie zabrakło produktów świeżych. Wśród propozycji znajdują się pomarańcze za 3,99 zł za kilogram, cukinia za 3,99 zł za kilogram oraz cebula żółta za 1,99 zł za kilogram.
Promocje obejmują również wybrane produkty chłodnicze. Mleko bez laktozy Polmlek 2% kosztuje 2,59 zł za litr przy zakupie dwóch opakowań, natomiast jogurt naturalny Krasula 200 g można kupić za 85 groszy za sztukę przy zakupie trzech opakowań.
Takie ceny mogą zachęcać do uzupełnienia domowych zapasów, szczególnie gdy klienci łączą zakupy spożywcze z przygotowaniami do Wszystkich Świętych.
Uwaga przy kasie. Nie każdy klient zapłaci tyle samo
Najważniejszym elementem najnowszej oferty Dino są warunki zakupów wielosztukowych.
W przypadku części produktów promocyjna cena obowiązuje dopiero po umieszczeniu w koszyku określonej liczby opakowań. Zakup pojedynczej sztuki może oznaczać znacznie wyższą cenę.
Dotyczy to między innymi kawy, oleju, mąki oraz wkładów do zniczy.
Przykładowo klient, który kupi tylko jeden wkład BIO8 Płomyk, zapłaci 9,99 zł. Przy zakupie 12 sztuk cena jednostkowa spada do 4,99 zł.
Dlatego przed zapłatą należy zweryfikować oznaczenia cenowe i liczbę wymaganych produktów. Warto też pamiętać, że zapasy promocyjnego asortymentu mogą różnić się między sklepami.
Nowa gazetka Dino obowiązuje do 20 października. Osoby planujące zakupy przed Wszystkimi Świętymi mają więc jeszcze kilka dni na skorzystanie z ofert, ale powinny dokładnie sprawdzać zasady poszczególnych promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.