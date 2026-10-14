Drony już działają. Gminy sprawdzają posesje i mapy satelitarne, zapłacisz nawet za 5 lat wstecz
Garaż stoi od lat, ale w informacji podatkowej nadal go nie ma. Taką rozbieżność urząd może zauważyć bez wychodzenia na posesję, porównując dokumenty ze zdjęciami lotniczymi i mapami. Dla właściciela domu w Warszawie skutkiem może być podwyższenie podatku, a w określonych sytuacjach również rozliczenie poprzednich lat. O kwocie decydują jednak cechy obiektu, jego powierzchnia i przeznaczenie, dlatego sam dach widoczny na zdjęciu nie wystarcza do wystawienia rachunku.
Cyfrowa kontrola nieruchomości nie sprowadza się do wysłania drona nad ogród. Urzędnicy mają do dyspozycji ewidencję gruntów i budynków, dokumentację budowlaną, informacje podatników oraz ortofotomapy, czyli odpowiednio przetworzone zdjęcia terenu. W opracowaniu dotyczącym kontroli w 2026 roku doradcy Deloitte wskazują na łączenie danych geodezyjnych, zdjęć satelitarnych i oględzin. Opisują przede wszystkim doświadczenia przedsiębiorców, więc nie jest to dowód na objęcie wszystkich prywatnych domów jedną ogólnopolską akcją. Pokazuje natomiast, jak urząd może wychwycić obiekt pominięty w rozliczeniu i rozpocząć wyjaśnianie różnic.
Nowe zdjęcia pokazują teren z dokładnością do kilku centymetrów
5 października 2026 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii poinformował o przyjęciu do państwowego zasobu około 900 km² nowych danych fotogrametrycznych. Obejmują one między innymi Sulęcin, Jaworzno, Mysłowice, Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. W części dotyczącej tych miast znalazło się ponad 6300 pionowych zdjęć lotniczych oraz ortofotomapa z pikselem odpowiadającym 5 cm w terenie. Takie materiały pozwalają dokładniej oglądać zabudowę i zmiany zagospodarowania. To aktualizacja zasobu geodezyjnego, z którego można korzystać bezpłatnie, a nie komunikat o nałożeniu podatku na właścicieli sfotografowanych działek.
Porównanie zdjęć z różnych lat może pomóc ustalić, kiedy na posesji pojawił się dodatkowy obiekt albo zmienił obrys domu. Nie pozwala jednak automatycznie wyliczyć jego powierzchni użytkowej. Dach może wystawać poza ściany, budynek może mieć kilka kondygnacji, a część poddasza może znajdować się pod niskimi skosami. Zwykłe zdjęcie lotnicze nie rozstrzyga też, czy pomieszczenia są mieszkalne ani czy zostały zajęte na działalność gospodarczą. Rozbieżność na mapie jest więc sygnałem do sprawdzenia dokumentów i stanu faktycznego; obowiązek podatkowy musi wynikać z przepisów.
Za garaż wolnostojący można płacić więcej niż za część mieszkalną domu
Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2025 roku pod poz. 707, rozróżnia budynki i budowle. Od 2025 roku zawiera własne definicje tych obiektów. Przy zwykłym garażu trzeba ustalić między innymi, czy ma fundamenty i dach, przegrody budowlane oraz trwałe związanie z gruntem. Sama nazwa obiektu, blaszane ściany albo przekonanie właściciela, że postawił go tymczasowo, nie załatwiają sprawy. Również brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę nie oznacza automatycznego zwolnienia z podatku.
W Warszawie w 2026 roku stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, a dla budynków pozostałych 12 zł. Do tej drugiej kategorii co do zasady trafia prywatny garaż wolnostojący, który spełnia definicję budynku i nie korzysta ze zwolnienia. Przy 30 m² powierzchni użytkowej daje to 360 zł rocznie. Dla porównania 150 m² części mieszkalnej domu oznacza 187,50 zł przed zaokrągleniem całego zobowiązania. Są to wyliczenia podatku od samych budynków; osobno dochodzi należność za grunt.
Inaczej wygląda garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym. Od 1 stycznia 2025 roku pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w takich budynkach, niezajęte na działalność gospodarczą, są objęte stawką mieszkalną. Dla 30 m² w Warszawie w 2026 roku odpowiada to 37,50 zł rocznie przed zaokrągleniem całej należności. Różnica wobec garażu wolnostojącego wynosi więc 322,50 zł, mimo identycznego metrażu. Przy sprawdzaniu decyzji trzeba zatem ustalić kategorię obiektu, zamiast kierować się wyłącznie słowem garaż. Stołeczne stawki na 2026 rok określa uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIX/1066/2025.
|Rodzaj nieruchomości
|Warszawa 2026: zł/m² rocznie
|Ustawowy limit na 2027: zł/m² rocznie
|Budynki mieszkalne lub ich części
|1,25
|1,29
|Budynki pozostałe, w tym co do zasady prywatny garaż wolnostojący
|12,00
|12,33
|Budynki związane z działalnością oraz części mieszkalne zajęte na działalność
|35,53
|36,49
|Grunty pozostałe
|0,77
|0,80
|Grunty związane z działalnością gospodarczą
|1,45
|1,49
Tabela zestawia obowiązujące stawki warszawskie z górnymi granicami ogłoszonymi przez ministra finansów na 2027 rok w Monitorze Polskim z 2026 roku pod poz. 741. Kolumna na 2027 rok nie jest warszawską uchwałą podatkową ani zapowiedzią automatycznej podwyżki do tych kwot. Rada gminy może przyjąć stawki niższe od limitu. W opracowaniu Ministerstwa Finansów dotyczącym 2025 roku wskazano, że wszystkie stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnym przyjęło 127 spośród 2479 gmin, czyli 5,1 proc. Porównując rachunki w różnych miejscowościach, trzeba więc sięgać do lokalnych uchwał na konkretny rok.
Dopłata za poprzednie lata zależy od dokumentów i dat
Przy niezgłoszonym obiekcie urząd może badać wcześniejsze rozliczenia, ale popularne hasło 5 lat wstecz wymaga wyjaśnienia. W przypadku osoby fizycznej podatek jest co do zasady ustalany decyzją. Art. 68 Ordynacji podatkowej przewiduje zasadniczo 3 lata na doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie, liczone od końca roku powstania obowiązku. Termin wynosi 5 lat, gdy podatnik nie złożył wymaganej informacji w terminie albo nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia podatku. Odrębny art. 70 reguluje przedawnienie już powstałego zobowiązania. Tych dwóch zasad nie można zamieniać w automatyczny rachunek za dowolnie wybrane 5 lat.
Również odsetki nie są stałym dodatkiem naliczanym każdemu właścicielowi od dnia postawienia garażu. Warszawski urząd wyjaśnia, że zobowiązanie osoby fizycznej powstaje z doręczeniem decyzji ustalającej, a przed jej doręczeniem nie ma obowiązku zapłaty wynikającego z tej decyzji. Trzeba więc sprawdzić, czy i kiedy powstała rzeczywista zaległość oraz czy sprawa dotyczy pierwszego ustalenia podatku, czy zmiany wcześniejszych rozstrzygnięć. Podstawowa stawka odsetek podatkowych obowiązująca od 5 marca 2026 roku wynosi 10,50 proc. rocznie. Jeżeli zaległość obejmuje okresy z różnym oprocentowaniem, obliczenia wymagają zastosowania stawek właściwych dla tych okresów.
Prywatna wiata i kostka na podjeździe nie oznaczają automatycznej daniny
Art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obejmuje budowle podatkiem wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma to znaczenie dla właściciela zwykłego domu: otwarta wiata zakwalifikowana jako budowla, służąca wyłącznie prywatnym potrzebom, nie staje się opodatkowana tylko dlatego, że widać ją na zdjęciu. Jeżeli jednak obiekt spełnia definicję budynku, ocena może być inna. Podobnie samo ułożenie kostki na prywatnym podjeździe nie daje podstawy do naliczenia dodatkowego podatku od budowli. Grunt pozostaje rozliczany według właściwej dla niego kategorii.
Osobną należnością jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, potocznie nazywana podatkiem od deszczu. Art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego wiąże ją z nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m², wyłączeniem więcej niż 70 proc. powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej oraz położeniem na obszarze nieujętym w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Warunki trzeba rozpatrywać łącznie. Typowa działka o powierzchni 800 m² nie zostaje objęta tą konkretną opłatą wyłącznie dlatego, że właściciel utwardził na niej podjazd. Zdjęcie może pomóc zbadać zagospodarowanie, ale nie zastąpi weryfikacji ustawowych przesłanek.
Porównanie informacji IN-1 z dokumentami pozwala wychwycić błąd
Właściciel domu powinien zacząć od ostatniej decyzji podatkowej, złożonej informacji IN-1 i dokumentacji budynku. Dopiero zestawienie tych materiałów ze stanem posesji pokazuje, czy pominięto garaż, rozbudowę albo dodatkową powierzchnię. Geoportal może pomóc odszukać działkę i porównać zabudowę, ale obrysu dachu nie należy przepisywać jako metrażu do opodatkowania. Powierzchnię użytkową mierzy się według zasad podatkowych, z uwzględnieniem między innymi wysokości pod skosami. Przy nowo wybudowanym budynku obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo 1 stycznia roku następującego po zakończeniu budowy lub rozpoczęciu użytkowania przed ostatecznym wykończeniem.
Gdy dokumenty wymagają poprawienia, osoba fizyczna składa właściwą informację lub korektę IN-1 wraz z załącznikami. Ustawowy termin zgłoszenia okoliczności wpływających na podatek wynosi co do zasady 14 dni; samo przeprowadzenie formalności budowlanych nie zastępuje obowiązków podatkowych. W Warszawie sprawy te obsługuje Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57, a formularze można przekazać także dostępnym kanałem elektronicznym wskazanym przez miasto. Po otrzymaniu wezwania trzeba odpowiedzieć na konkretne pytania i przedstawić daty oraz pomiary, zamiast przyjmować bez sprawdzenia powierzchnię zaznaczoną na fotografii. Zachowanie kopii dokumetnów i potwierdzenia ich złożenia ułatwi wyjaśnienie, co zgłoszono i kiedy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.