Gigantyczna zmiana w 800 plus. Większość złożyła wniosek po raz ostatni. Rząd przyjął projekt
Rząd przyjął projekt, który ma zakończyć coroczne składanie wniosków o 800+, a dokument trafił już do Sejmu. Rodzice z Warszawy i całej Polski nie powinni jednak jeszcze rezygnować z obowiązujących formalności. Zmiana ma zacząć działać od 1 czerwca 2027 roku, a część rodzin nawet po jej wejściu w życie nadal będzie musiała przesyłać dokumenty do ZUS.
Rząd przyjął projekt 20 października. Od 23 października sprawa jest w sejmowych komisjach
Co roku wraca ten sam problem. Rodzic pobiera świadczenie, sytuacja rodzinna się nie zmienia, dziecko nadal mieszka w tym samym domu, a mimo to trzeba ponownie wypełnić elektroniczny formularz. Kto zapomni o nowym okresie świadczeniowym, może mieć przerwę w wypłatach albo stracić pieniądze za część miesięcy. ZUS ma sam ustalać prawo na kolejny rok z posiadanych już danych. Chodzi o zniesienie powtarzalnego wniosku dla osób, które mają już przyznane świadczenie.
20 października 2026 roku Rada Ministrów zaakceptowała przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Już 21 października projekt wpłynął do Sejmu i otrzymał numer druku 3267. Dwa dni później skierowano go do pierwszego czytania w Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To kolejny etap po decyzji rządu, ale nie koniec procesu legislacyjnego. Ustawę muszą jeszcze rozpatrzyć parlament, a po zakończeniu prac parlamentarnych trafi ona do podpisu prezydenta. Podstawą obecnych wypłat pozostaje ustawa z 11 lutego 2016 roku (Dz.U. z 2026 r. poz. 508).
Od czerwca 2027 roku ZUS ma sam przedłużać świadczenie. Jest konkretny warunek
Plan dotyczy okresu świadczeniowego 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku i zakończy 31 maja 2028 roku. ZUS miałby sprawdzać wcześniej przekazane dane i z urzędu ustalać prawo do wypłaty na następny okres osobom, które już otrzymują 800+ i nadal spełniają warunki. Przykładowo rodzina z dwojgiem dzieci, pobierająca świadczenie do końca maja 2027 roku, nie musiałaby ponownie przepisywać nazwisk, numerów PESEL i innych niezmienionych informacji tylko po to, aby zachować wsparcie na kolejny rok. Warunkiem pozostaje jednak wejście nowych przepisów w życie w zapowiadanym kształcie.
W 2026 roku wnioski nadal są potrzebne. Nowe dziecko także będzie wymagało zgłoszenia
Obowiązujący okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Wnioski na ten okres ZUS zaczął przyjmować 1 lutego 2026 roku. Złożenie formularza do końca czerwca zapewniało prawo do wypłaty od początku okresu, natomiast przy późniejszym wniosku świadczenie jest co do zasady przyznawane od miesiąca jego złożenia. Przykładowo rodzic, który nie złożył wniosku na obecny okres i zrobi to dopiero w październiku, nie uzyska automatycznie wyrównania za całe lato. Odrębne zasady dotyczą między innymi dzieci nowo narodzonych. Projekt przyjęty przez rząd nie zmienia tych rozliczeń z mocą wsteczną.
Nawet po planowanej reformie pierwszy wniosek po narodzinach dziecka nadal będzie konieczny. ZUS musi przecież ustalić, kto występuje o pieniądze i na jakie dziecko. Podobnie będzie w niektórych innych sytuacjach, w tym przy powrocie rodziny z dzieckiem z zagranicy, kiedy trzeba ponownie ustalić uprawnienia. Dziś rodzice noworodka mają 3 miesiące od urodzenia na złożenie wniosku, aby otrzymać wyrównanie od dnia narodzin. Jeżeli zrobią to później, świadczenie jest co do zasady przyznawane od miesiąca złożenia dokumentów. Wprowadzenie automatycznego odnawiania na kolejne lata nie ma usuwać potrzeby pierwszego zgłoszenia dziecka do programu.
Zmiana adresu, opieki nad dzieckiem albo konta bankowego. Nie wszystko załatwi automat
W projekcie przewidziano możliwość aktualizowania danych, gdy zmieni się sytuacja rodziny. Dotyczy to okoliczności mających znaczenie dla ustalenia prawa do świadczenia, a także danych osobowych. Rodzic, który przestanie sprawować opiekę nad dzieckiem, nie powinien zakładać, że ZUS sam rozpozna nowy stan faktyczny wyłącznie na podstawie informacji sprzed roku. Automatyczne przedłużanie ma przede wszystkim obsługiwać sytuacje bez zmian. Pozostanie obowiązek przekazywania informacji istotnych dla prawa do pieniędzy, ponieważ wypłata na podstawie nieaktualnych danych może prowadzić do późniejszego rozliczania nienależnie pobranych świadczeń.
Warto odróżnić również coroczne przedłużenie od zmiany numeru rachunku. W komunikacie z 8 października 2026 roku ZUS przypomniał, że obecnie osoba chcąca otrzymywać 800+ na nowe konto musi złożyć nowy wniosek z prawidłowym numerem rachunku. Zakład ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Październikowy projekt automatycznego odnawiania nie oznacza, że można dziś po prostu zamknąć dotychczasowe konto i liczyć na samoczynną zmianę przelewów. Po uchwaleniu nowelizacji sposób aktualizowania danych będzie trzeba sprawdzać według nowych instrukcji ZUS. To szczególnie ważne przy przeprowadzce, zmianie banku lub zmianach w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
800 zł miesięcznie zostaje. Rząd nie zapowiedział podwyżki świadczenia
Nowe przepisy mają dotyczyć procedury, a nie wysokości wsparcia. 800+ nadal wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od dochodów rodziny, przy spełnieniu pozostałych warunków. Dla rodziny otrzymującej pełne świadczenie przez 12 miesięcy oznacza to 9600 zł na jedno dziecko, 19 200 zł na dwoje i 28 800 zł na troje dzieci. Są to proste przykłady przy założeniu nieprzerwanego prawa do pełnej wypłaty przez cały rok. Gdy dziecko osiąga pełnoletność albo zmieniają się uprawnienia, rzeczywista suma będzie inna. Projekt nie przewiduje powszechnej podwyżki z 800 do 900 lub 1000 zł.
Ministerstwo Rodziny podaje, że w 2025 roku w ramach programu wypłacono blisko 65 mld zł dla 6,7 mln dzieci. Przy takiej skali nawet obowiązek przesłania jednego formularza rocznie oznacza miliony powtarzalnych czynności po stronie rodziców i konieczność ich obsługi przez system ZUS. Uproszczenie może ograniczyć problem zapomnianych terminów, ale nie zastąpi sprawdzania aktualności danych i warunków wypłaty. Rodziny nie dostaną dodatkowych pieniędzy za sam fakt, że ZUS przedłuży świadczenie bez nowego wniosku. Korzyścią ma być przede wszystkim mniej formalności.
Warszawa i Mazowsze: rodzice załatwią sprawę w ZUS, nie w urzędzie dzielnicy
Zmiany obejmą również rodziny mieszkające w Warszawie, od Białołęki i Pragi-Południe po Wawer i Ursynów. Nie będzie osobnego warszawskiego terminu ani innego sposobu liczenia 800+. 800+ obsługuje ZUS, a wnioski składa się elektronicznie przez eZUS, mZUS, bankowość internetową lub portal Emp@tia. Rodzina, która już otrzymuje pieniądze na dziecko, po wejściu nowego systemu ma po prostu skorzystać z automatycznego ustalenia prawa do świadczenia, o ile jej sytuacja nie będzie wymagała odrębnego zgłoszenia.
Przykładowo rodzice dwójki dzieci mieszkający na Białołęce i pobierający 1600 zł miesięcznie mogą po reformie uniknąć ponownego składania wniosku wyłącznie z powodu rozpoczęcia następnego okresu. Rodzina z Wawra, w której urodzi się kolejne dziecko, nadal będzie musiała wystąpić do ZUS o dodatkowe 800 zł. Przy rozstaniu rodziców, zmianach opieki lub powrocie z zagranicy sytuacja wymaga indywidualnego ustalenia uprawnień. Ten sam mechanizm będzie dotyczył mieszkańców Radomia, Płocka, Siedlec i pozostałych części Mazowsza. Różnica nie będzie wynikać z miejsca zamieszkania, lecz z tego, czy ZUS ma już aktualne dane wystarczające do przyznania wypłaty.
Projekt przewiduje też zmianę dla osób, którym sąd powierzył bieżącą pieczę
Obok zniesienia corocznego wniosku rząd zaproponował doprecyzowanie przepisów dla osób, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem. Chodzi o opiekunów zajmujących się dzieckiem na co dzień na podstawie orzeczenia, którzy na gruncie dotychczasowych regulacji mogą mieć trudności z uzyskaniem świadczenia. Projekt ma wyraźniej określić ich uprawnienia. To odrębna kwestia od automatycznego przedłużania 800+ i nie oznacza, że każda osoba pomagająca rodzicom przy dziecku uzyska własne świadczenie. Znaczenie będzie miało rozstrzygnięcie sądu i spełnienie ustawowych warunków.
Co rodzic powinien zrobić teraz, żeby nie stracić 800+?
Najpierw trzeba sprawdzić, czy ZUS przyznał już świadczenie na okres 2026/2027, który kończy się 31 maja przyszłego roku. Informacje o złożonym wniosku i korespondencji są dostępne na koncie eZUS. Jeśli wniosku na ten okres w ogóle nie było, nie warto czekać na reformę: obecne przepisy nadal wymagają wystąpienia o pieniądze, a opóźnienie może oznaczać brak wypłaty za wcześniejsze miesiące. Przy narodzinach dziecka należy pamiętać o terminie 3 miesięcy na złożenie wniosku z wyrównaniem. W przypadku zmiany rachunku bankowego trzeba zastosować aktualną procedurę ZUS, nie zakładając, że projekt już ją zastąpił.
Przed kolejnym okresem rozpoczynającym się 1 czerwca 2027 roku najważniejsze będzie sprawdzenie oficjalnego komunikatu ZUS dotyczącego wdrożenia nowelizacji. Zmiana ma jeszcze przejść proces legislacyjny, dlatego dziś nie da się przesądzić, że wszyscy uprawnieni będą mogli zrezygnować z formularzy w konkretnym dniu. Rodziny, których dane są aktualne i które mają przyznane świadczenie, będą głównymi beneficjentami uproszczenia. Natomiast noworodki, nowi uprawnieni i osoby z istotnymi zmianami sytuacji rodzinnej nadal będą wymagać odpowiednich czynności. Przyjęcie projektu przez rząd i skierowanie go do Sejmu to potwierdzone kroki, ale obowiązujące zasady wypłat pozostają na razie bez zmian.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.