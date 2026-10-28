IKEA ma promocję, której nie znajdziesz w żadnym sklepie. Piąty taki produkt za 1 zł, ale są warunki
W IKEA trwa promocja, której nie da się wykorzystać podczas zamawiania przez internet. Wystarczy wybrać 5 kubków z określonych kolekcji, aby za najtańszy zapłacić tylko 1 zł. Oferta obowiązuje również w sklepach obsługujących Warszawę, ale przeznaczona jest wyłącznie dla klubowiczów i kończy się 30 listopada. Przy okazji można skorzystać z podobnej obniżki na wieszaki do szafy.
Komplet kubków do nowej kuchni, dodatkowe naczynia przed wizytą gości albo wymiana starych, wyszczerbionych filiżanek – przy takich zakupach liczy się nie tylko cena pojedynczej sztuki, ale również koszt całego zestawu. Tym razem IKEA zachęca do wybrania kilku produktów jednocześnie. Nie trzeba przy tym kupować wszystkich w jednym kolorze. Można łączyć określone wzory, pojemności i warianty, a rachunek zależy od tego, które z nich ostatecznie trafią do koszyka. Jest jednak jeden szczegół: hasło „4+1 za 1 zł” nie oznacza, że dowolny piąty produkt, niezależnie od jego ceny, zostanie przeceniony do złotówki.
Promocja IKEA trwa do 30 listopada. W internecie nie naliczy się rabat
Oficjalny regulamin wskazuje, że akcja „Kubki GLADELIG lub FÄRGKLAR 4+1 za 1 zł” obowiązuje od 1 października do 30 listopada 2026 roku albo do wyczerpania zapasów. Obejmuje sklepy stacjonarne IKEA w Polsce. Produkty można oglądać na stronie internetowej sieci i sprawdzać ich dostępność, ale promocji nie przewidziano dla zakupów realizowanych przez sklep online. To ważna różnica dla osób, które zwykle zamawiają wyposażenie domu z dostawą. Dodanie 5 kubków do internetowego koszyka nie jest sposobem na uzyskanie rabatu z tej akcji.
Pięć kubków FÄRGKLAR za 32,96 zł. Tak działa zasada 4+1
W regulaminowym wykazie produktów znalazły się między innymi kubki FÄRGKLAR o pojemności 37 cl, w kolorze matowej zieleni i beżu z połyskiem, wycenione po 7,99 zł za sztukę. Przy zakupie 5 jednakowych kubków bez promocji rachunek wynosiłby 39,95 zł. Z rabatem 4 sztuki kosztują łącznie 31,96 zł, a piąta 1 zł. Ostatecznie za cały zestaw trzeba więc zapłacić 32,96 zł, czyli średnio około 6,59 zł za kubek. Oszczędność wobec wskazanych cen jednostkowych wynosi 6,99 zł. To konkretne wyliczenie, a nie obietnica, że każdy kubek z dwóch kolekcji kosztuje 7,99 zł.
W tej samej ofercie są droższe warianty. Kubki FÄRGKLAR o pojemności 42 cl w kolorach jasnoniebieskim, jasnoróżowym i liliowym mają w załączniku cenę 14,99 zł. Tyle samo kosztują wybrane kubki GLADELIG 37 cl. Pięć jednakowych egzemplarzy po 14,99 zł kosztowałoby normalnie 74,95 zł. Po obniżeniu ceny piątej sztuki do złotówki rachunek wyniesie 60,96 zł, czyli o 13,99 zł mniej. IKEA uwzględniła także mniejsze kubki GLADELIG 30 cl po 12,99 zł oraz filiżanki do espresso 10 cl po 9,99 zł. Pełna lista jest podana w załączniku do regulaminu, razem z numerami artykułów.
Można mieszać modele i kolory. Najtańszy kubek w zestawie kosztuje 1 zł
Sieć używa w nazwie akcji sformułowania „Mieszaj dowolnie”. Oznacza to możliwość zestawiania produktów GLADELIG i FÄRGKLAR ujętych w oficjalnej liście, a nie konieczność brania 5 identycznych sztuk. Jest to przydatne, gdy ktoś chce kupić po jednym kubku dla każdego domownika albo skompletować naczynia w różnych kolorach. Trzeba tylko pamiętać, że według regulaminu do 1 zł obniżana jest cena najtańszego produktu w danej piątce. Wybór modeli o różnych cenach może więc dać mniejszą oszczędność niż kupienie 5 droższych, jednakowych kubków.
Przykładowo 4 kubki GLADELIG po 14,99 zł i 1 kubek FÄRGKLAR po 7,99 zł kosztują bez promocji 67,95 zł. W ramach akcji najtańszy FÄRGKLAR zostaje rozliczony za 1 zł, a za całość płaci się 60,96 zł. Oszczędność wynosi 6,99 zł, chociaż w zestawie znalazły się cztery droższe naczynia. To pokazuje, dlaczego nie należy z góry przyjmować, że rabat zawsze będzie równy cenie kubka za 14,99 zł pomniejszonej o złotówkę. Zestaw można skompletować według potrzeb, ale jego ostateczny koszt najlepiej policzyć przed podejściem do kasy.
Wieszaki BUMERANG także w promocji. Cztery 8-paki za 84,97 zł
Druga akcja obowiązująca w tym samym terminie dotyczy wieszaków BUMERANG. Zasada jest zbliżona, ale tutaj trzeba kupić 4 produkty z listy: 3 w zwykłych cenach, a najtańszy czwarty za 1 zł. Promocja obejmuje między innymi opakowania zawierające po 8 wieszaków w kolorze czarnym, naturalnym lub białym. Każdy taki pakiet w regulaminowym wykazie kosztuje 27,99 zł. Kupując 4 jednakowe opakowania, czyli łącznie 32 wieszaki, klient zapłaci 3 razy po 27,99 zł oraz 1 zł za czwarty pakiet. Wychodzi 84,97 zł zamiast 111,96 zł, a różnica wynosi 26,99 zł.
Wśród produktów objętych akcją są również pojedyncze akcesoria BUMERANG: wieszak na spodnie w kolorze naturalnym za 4,99 zł oraz wieszak na płaszcze za 12,99 zł. Można je mieszać z innymi wariantami z listy, lecz ponownie znaczenie ma najniższa cena. Gdy do 3 opakowań po 27,99 zł dołożymy wieszak za 4,99 zł, za złotówkę zostanie rozliczony właśnie ten tańszy produkt, nie 8-pak. Dla osób wyposażających całą garderobę korzystniejsze kwotowo może być skompletowanie 4 pakietów, natomiast przy uzupełnianiu pojedynczych braków nie zawsze ma sens kupowanie większej ilości tylko po to, by uzyskać rabat.
Nie trzeba aktywować kuponu. Trzeba jednak pokazać kartę przed zapłatą
W regulaminach obu akcji nie ma wymogu wcześniejszego aktywowania osobnego kuponu. Warunkiem jest okazanie karty IKEA Family lub IKEA Business Network przy zakupie właściwej liczby produktów. Przy kasie samoobsługowej klient powinien sam zeskanować kartę klubową i produkty. Osoba, która nie jest członkiem żadnego z tych programów, nie może liczyć na naliczenie rabatu tylko dlatego, że wzięła z półki 5 kubków lub 4 produkty BUMERANG. Trzeba też zwrócić uwagę na to, by artykuły zostały rozliczone w jednej transakcji. Zakup 2 kubków rano i 3 kolejnych po południu nie stanowi jednego zestawu 4+1.
Przy większym zakupie przydatna może być jeszcze jedna informacja z regulaminu. Zarówno oferta na kubki, jak i na wieszaki może działać wielokrotnie w jednej transakcji. Jeśli więc klient wybierze 10 objętych promocją kubków, mechanizm może zostać zastosowany do 2 zestawów po 5 sztuk. Nie oznacza to jednak, że dowolna kombinacja produktów z całego asortymentu IKEA będzie liczyła się do promocji. Kubki i wieszaki są objęte odrębnymi regulaminami, a każda akcja ma własną zamkniętą listę produktów. Nie można na przykład kupić 3 kubków i 2 wieszaków i oczekiwać rabatu 4+1 na najtańszą rzecz.
Warszawa: promocja dotyczy zakupów na Targówku i w Jankach, nie zamówień online
Dla mieszkańców Warszawy istotne są 2 duże sklepy: IKEA Warszawa Targówek przy ul. Malborskiej 51 oraz IKEA Warszawa Janki przy pl. Szwedzkim 1 w Jankach pod stolicą. Klienci z Białołęki, Bródna czy Pragi mogą mieć bliżej na Targówek, a część mieszkańców południowych i zachodnich dzielnic wybierze Janki. Nie należy jednak utożsamiać każdego punktu oznaczonego marką IKEA z pełnowymiarowym sklepem, w którym można zabrać kubki z półki i od razu je kupić. Studia planowania i punkty odbioru zamówień pełnią inną funkcję niż duże sklepy stacjonarne.
Właśnie dlatego przed wyjazdem na drugi koniec miasta warto sprawdzić dostępność wybranego wariantu GLADELIG, FÄRGKLAR czy BUMERANG w konkretnej placówce. Część osób będzie szukać przede wszystkim kolorów pasujących do już posiadanej zastawy, inni wybiorą identyczne kubki na codzienny użytek. Strona internetowa może pomóc w ustaleniu numeru artykułu i sprawdzeniu stanu magazynowego, ale sam rabat nadal jest przypisany do zakupów stacjonarnych. Regulamin zastrzega również zakończenie oferty po wyczerpaniu zapasów, więc data 30 listopada nie gwarantuje dostępności każdego modelu aż do ostatniego dnia.
Zwrot pojedynczego kubka z promocyjnego zestawu może nie być możliwy
Jeden z mniej widocznych warunków dotyczy zwrotów. IKEA wskazuje w regulaminach, że zwrot na zasadach sklepowej polityki dla produktów kupionych w ramach tej promocji jest możliwy, gdy klient zwraca cały zestaw promocyjny, a nie pojedynczą sztukę z pięciu kubków lub jeden produkt z czterech wieszaków. Kwoty rozlicza się według cen widocznych na paragonie lub fakturze. Nie oznacza to ograniczenia ustawowych praw w razie niezgodności towaru z umową, np. gdy kubek okaże się wadliwy. Chodzi o zwykłą rezygnację z części zakupionego zestawu, dlatego dobrze zastanowić się nad kolorami i liczbą sztuk jeszcze przed kasą.
Jak kupić kubki i wieszaki po promocyjnej cenie do 30 listopada
Przed wyjazdem najlepiej ustalić, ilu kubków lub wieszaków faktycznie potrzeba, i wybrać odpowiednie warianty z listy zawartej w regulaminie. Pięć produktów GLADELIG lub FÄRGKLAR pozwoli skorzystać z oferty 4+1 za 1 zł, natomiast 4 produkty BUMERANG z oferty 3+1 za 1 zł. Obie promocje można łączyć z wybieraniem różnych kolorów i modeli w obrębie ich własnych list. Najtańszy produkt w każdym zestawie kosztuje złotówkę. Warto więc wcześniej sprawdzić ceny poszczególnych wariantów, aby nie mylić atrakcyjnego hasła z jednakową obniżką na wszystkie towary.
W sklepie należy okazać kartę IKEA Family albo IKEA Business Network przed zakończeniem płatności, a następnie skontrolować paragon. Gdy rabat się nie naliczy, obsługa może sprawdzić, czy kupione produkty rzeczywiście znajdują się na liście oraz czy karta została prawidłowo zeskanowana. Przy zakupach internetowych ta promocja nie obowiązuje, choć same towary mogą być tam normalnie dostępne. 30 listopada 2026 roku jest ostatnim planowanym dniem akcji, o ile zapasy nie skończą się wcześniej. Przy okazji większych zakupów wyposażenia domu rabat może obniżyć koszt całego kompletu, ale jego wysokość zależy ostatecznie od liczby i cen wybranych produktów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.