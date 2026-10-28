Pięć kartonów mleka za garść monet. Kaufland robi ogromną promocję, ale jest warunek
Za 5 litrów mleka można zapłacić mniej niż 9 zł. Kaufland zapowiada nową promocję na mleko UHT, która rozpocznie się 29 października i potrwa do 4 listopada. Oferta obejmuje także klientów w Warszawie, ale cena 1,79 zł nie przysługuje przy zakupie jednego czy dwóch kartonów. Trzeba zabrać z półki odpowiednią liczbę opakowań.
Do koszyka trafia mleko, bo w domu kończy się zapas do kawy, naleśników albo płatków śniadaniowych. Przy półce cena wygląda zachęcająco, jednak przy kasie okazuje się, że rachunek jest wyższy od oczekiwanego. W promocjach wielosztukowych często nie wystarczy wybrać właściwej marki. Liczy się jeszcze ilość, a w przypadku najnowszej oferty Kauflandu różnica jest konkretna: pięć kartonów kosztuje łącznie 8,95 zł, pod warunkiem że są to produkty objęte akcją. Dla rodziny robiącej większe zakupy może to być dobra okazja do uzupełnienia zapasów na kilka dni, ale przed zakupem lepiej znać wszystkie zasady.
Mleko UHT 3,2 proc. za 1,79 zł. Tylko przy zakupie co najmniej 5 kartonów
Na stronie 9 gazetki Kauflandu obowiązującej od 29 października do 4 listopada 2026 roku znalazło się mleko Stąd takie Dobre! UHT 3,2 proc. w litrowych kartonach. Najniższą cenę, wynoszącą 1,79 zł za litr, sieć przewidziała dla klientów kupujących co najmniej 5 opakowań. Wystarczy pomnożyć tę kwotę przez pięć, aby otrzymać łączny rachunek: 8,95 zł za 5 litrów mleka. To oferta ilościowa, a nie obniżka ceny pojedynczego kartonu dla każdego kupującego. Można potrzebować tylko litra do porannej kawy i wciąż kupić ten sam produkt, ale wtedy nie otrzyma się ceny przedstawionej przy największym rabacie.
Gazetka rozróżnia także cenę dla mniejszych zakupów. Przy 1 lub 2 opakowaniach mleko kosztuje 2,49 zł za karton. Przykładowo za 2 litry zapłacimy wtedy 4,98 zł, natomiast za 5 litrów kupionych na warunkach najkorzystniejszego progu – 8,95 zł. W opisie oferty nie trzeba szukać drugiego produktu gratis ani kuponu, ponieważ najważniejszy warunek dotyczy liczby sztuk. Warto za to zwrócić uwagę na pełną nazwę mleka: nie każda wersja dostępna na sąsiedniej półce musi mieć taką samą cenę. W szczególności nie należy utożsamiać litrowego mleka UHT 3,2 proc. z mlekiem świeżym, bez laktozy albo o innej zawartości tłuszczu.
Pięć litrów za 8,95 zł. Ile naprawdę zostaje w portfelu?
Najprostsze porównanie pokazuje skalę różnicy. Pięć opakowań po 1,79 zł to 8,95 zł. Gdyby za każdy z tych kartonów policzyć 2,49 zł, czyli cenę przewidzianą w tej samej gazetce przy zakupie 1-2 sztuk, suma wyniosłaby 12,45 zł. Różnica to 3,50 zł. Gazetkowe zestawienie wskazuje też 3,29 zł jako najniższą cenę produktu w okresie 30 dni przed obniżką. W porównaniu z taką kwotą pięć opakowań kosztowałoby 16,45 zł, czyli o 7,50 zł więcej niż w nowej akcji. Trzeba jednak pamiętać, że cena historyczna i cena dostępna przy zakupie mniejszej liczby kartonów to dwa różne punkty odniesienia, dlatego nie należy mieszać ich podczas oceny oszczędności.
Nie każda rodzina zużywa mleko w tym samym tempie. Jeżeli w domu wypija się lub wykorzystuje do gotowania pół litra dziennie, 5 kartonów wystarczy na około 10 dni. Przy zużyciu 1 litra dziennie zapas skończy się po 5 dniach. W większym gospodarstwie, gdzie mleko trafia do kilku kaw, owsianki i domowych wypieków, może zniknąć szybciej. Podobne rachunki pozwalają oszacować, czy zakup pięciu litrów ma sens, czy będzie jedynie reakcją na niską liczbę na etykiecie. Osoby, które na co dzień wybierają mleko o innej zawartości tłuszczu, powinny również uwzględnić własne przyzwyczajenia, zamiast kupować zapas wyłącznie ze względu na cenę.
Promocja potrwa do 4 listopada. Po drodze wypada dzień, gdy duże sklepy będą zamknięte
Nowa oferta zacznie się w czwartek 29 października i zgodnie z gazetką ma obowiązywać do środy 4 listopada. To istotne, bo pomiędzy tymi datami przypada Wszystkich Świętych. W 2026 roku 1 listopada wypada w niedzielę i objęty jest zakazem handlu w dużych sklepach, więc nie należy planować zakupów w Kauflandzie na ten dzień. Najbliższymi terminami przed świętem będą czwartek, piątek i sobota, a później poniedziałek, wtorek oraz środa. Sama data końcowa gazetki nie gwarantuje jednak, że konkretny produkt będzie dostępny na półce przez cały okres. Przy promocjach na artykuły pierwszej potrzeby znaczenie mają również zapasy danej placówki.
Termin może mieć szczególne znaczenie dla osób, które pod koniec października robią jedne duże zakupy dla całej rodziny. Kto przygotowuje się do przyjęcia gości w weekend, może przy okazji kupić mleko na wypieki, naleśniki lub śniadania. Z drugiej strony nie ma potrzeby dokładać do koszyka kilkunastu produktów tylko po to, aby skorzystać z niskiej ceny jednego z nich. Rachunek za pięć kartonów pozostanie korzystny jedynie wtedy, gdy pozostałe zakupy również są potrzebne. Szczególnie przy dużych promocjach warto oddzielić to, co rzeczywiście znajduje się na domowej liście, od produktów dobranych pod wpływem gazetki.
Mleko UHT można przechowywać dłużej nawet bez lodówki
Mleko UHT poddaje się obróbce w wysokiej temperaturze, a nieotwarty karton można przechowywać przez okres i w warunkach wskazanych przez producenta. Nie oznacza to jednak, że mleko ma nieograniczony termin przydatności. Przed włożeniem pięciu opakowań do koszyka dobrze jest sprawdzić datę minimalnej trwałości, stan kartonów i to, czy w domu znajduje się suche miejsce na taki zapas, z dala od nadmiernego ciepła. Uszkodzone albo nieszczelne opakowanie nie nadaje się do długiego przechowywania.
Po otwarciu kartonu sytuacja wygląda inaczej. Mleko należy przechowywać w lodówce i zużyć w terminie podanym na opakowaniu. Nie powinno się więc otwierać kilku litrów jednocześnie tylko dlatego, że zostały kupione w promocji. Praktyczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z jednego kartonu, a pozostałe pozostawienie zamkniętych do czasu, aż będą potrzebne. Ta zasada może ograniczyć marnowanie żywności, szczególnie w gospodarstwach, w których mleko pije tylko jedna osoba. Niski koszt zakupu nie daje oszczędności, jeśli część produktu ostatecznie trafi do zlewu.
Warszawa: większe zakupy przed Wszystkimi Świętymi. Liczy się nie tylko cena mleka
Dla mieszkańców Warszawy nowa promocja wypada w tygodniu, w którym część rodzin dzieli czas między codzienne obowiązki, zakupy i odwiedziny na cmentarzach. Dotyczy to zarówno osób mieszkających na Woli i Mokotowie, jak i rodzin z Pragi-Południe czy Wawra. Gazetka nie wprowadza osobnej ceny dla poszczególnych dzielnic. W praktyce większe znaczenie może mieć to, czy sklep leży na zwykłej trasie zakupów i czy jednocześnie da się kupić pozostałe produkty potrzebne w domu. Wyjazd przez znaczną część miasta po oszczędność wynoszącą kilka złotych może kosztować więcej czasu i pieniędzy niż sama różnica w cenie mleka.
Warto też zwrócić uwagę na kalendarz. Piątek 30 i sobota 31 października poprzedzają świąteczną niedzielę, dlatego osoby planujące rodzinne spotkanie powinny uwzględnić zakupy spożywcze przed zamknięciem dużych placówek 1 listopada. Część mieszkańców stolicy będzie w tym czasie przemieszczać się w okolice Powązek, Cmentarza Bródnowskiego i Cmentarza Północnego, gdzie okres Wszystkich Świętych wiąże się ze zmianami organizacji ruchu. Nie oznacza to specjalnych zasad dla Kauflandu, lecz dodatkowy argument, aby sprawdzić trasę, godziny otwarcia wybranego sklepu i nie zostawiać wszystkich zakupów na ostatnią chwilę.
Jak kupić pięć kartonów po 1,79 zł i uniknąć pomyłki przy kasie
Najważniejsze jest sprawdzenie nazwy produktu, gramatury i liczby opakowań jeszcze przy półce. Cena 1,79 zł dotyczy mleka Stąd takie Dobre! UHT 3,2 proc., 1 l przy zakupie co najmniej pięciu kartonów. Warto włożyć je do koszyka razem i skontrolować kwotę po naliczeniu zakupów. Za pięć właściwych opakowań rachunek powinien wynieść 8,95 zł. Jeśli kasa pokaże inną cenę, najlepiej od razu wyjaśnić to z obsługą, porównując paragon z oznaczeniem na półce i warunkami gazetki. Przy zakupie mniejszej ilości obowiązuje inny próg cenowy, dlatego sam widok liczby 1,79 zł na reklamie nie wystarcza do oceny końcowego rachunku.
Przed wyjazdem do sklepu dobrze jest sprawdzić, ile mleka pozostało w domu i jak szybko zwykle jest zużywane. Osoby kupujące zapas na cały tydzień mogą rozłożyć kartony w szafce według dat trwałości, aby najpierw otwierać te z krótszym terminem. Promocja w Kauflandzie potrwa od 29 października do 4 listopada, z przerwą na dzień ustawowo wolny od handlu w dużych sklepach 1 listopada. Pięć litrów za 8,95 zł to wyraźny rabat, jednak warunkiem faktycznej oszczędności jest wykorzystanie mleka, a nie tylko kupienie go w większej ilości.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.