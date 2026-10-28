Polska wygrała wyścig z gigantami. Pentagon potwierdza: nad Wisłą powstanie europejskie centrum rakiet Patriot
To decyzja o absolutnie przełomowym znaczeniu dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. Polska pokonała potężnych rywali z Europy Zachodniej i stanie się głównym, strategicznym hubem serwisowym dla najnowocześniejszych pocisków rakietowych Patriot PAC-3. Amerykanie i sojusznicy z Sojuszu nie mają wątpliwości: to jasny sygnał dla potencjalnych agresorów. Zobacz, jak wygrana z Niemcami i Norwegią zmieni układ sił na kontynencie!
Polska pokonała potężnych konkurentów. Historyczny sukces obronny
Polska stanie się sercem europejskiej infrastruktury serwisowej dla najnowocześniejszych systemów obrony przeciwrakietowej. We wtorek Pentagon oficjalnie potwierdził, że nasz kraj został wybrany na gospodarza Europejskiego Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Decyzję ogłoszono na marginesie posiedzenia Konferencji Dyrektorów Krajowych ds. Uzbrojenia NATO (CNAD) w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli.
Jak poinformowała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, była to wyjątkowo zacięta rywalizacja, w której Polska wyprzedziła ofertowo dotychczasowych liderów obronnych regionu – Niemcy, Holandię oraz Norwegię. Projekt realizowany jest we ścisłej współpracy z amerykańskim gigantem zbrojeniowym Lockheed Martin oraz europejskimi sojusznikami. Za integrację kluczowych elementów łańcucha dostaw odpowiadać będą również partnerzy z Niemiec, Holandii i Szwecji.
– Zapewnianie żołnierzom zdolności bojowych to sposób, w jaki skutecznie odstraszamy przeciwników. Ta decyzja przekłada partnerstwo na konkretne działania. Inwestując w te zdolności na wschodniej flance, Sojusz wysyła jasny sygnał: jesteśmy zjednoczeni i gotowi poprzeć słowa czynami – oświadczył Michael Duffey, zastępca ministra wojny USA ds. zaopatrzenia.
Realizacja ustaleń z Ankary i nowa era NATO 3.0
Amerykański Departament Obrony podkreśla, że powstanie centrum w Polsce to bezpośrednia realizacja zobowiązań podjętych podczas przełomowego szczytu NATO w Ankarze w lipcu 2026 roku w ramach doktryny NATO 3.0. Inwestycja ma na celu przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy bezpośrednio na państwa regionu.
Utworzenie regionalnego ośrodka konserwacji i napraw rakiet PAC-3 na terytorium Polski drastycznie skróci czas obsługi technicznej i przeglądów sprzętu, eliminując konieczność kosztownego i czasochłonnego transportu elementów uzbrojenia do USA. Centrum znacząco podniesie gotowość operacyjną sojuszniczych baterii obrony powietrznej, gwarantując błyskawiczne uzupełnianie zdolności bojowych w przypadku wystąpienia kryzysu lub konfliktu zbrojnego.
Stolica w sercu decyzji strategicznych: Śródmieście, Wola i Mokotów na zbrojeniowym podium
Lokalizacja nowej, strategicznej bazy zbrojeniowej w Polsce to potężny impuls dla polskiego sektora obronnego i stołecznych ośrodków analityczno-decyzyjnych.
Sercem rozmów i dyplomacji obronnej pozostają rządowe gmachach w stołecznym Śródmieściu, skąd przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego koordynowali wygrane negocjacje z Pentagonem i kwaterą główną w Brukseli. Z kolei na Woli oraz na Mokotowie, gdzie zlokalizowane są kluczowe siedziby polskich i międzynarodowych koncernów zbrojeniowych, inżynieryjnych oraz biura techniczne realizujące programy wsparcia dla Wojska Polskiego, trwają przygotowania do logistycznej obsługi kontraktu. Mieszkańcy Śródmieścia, Woli i Mokotowa mogą mieć poczucie, że Polska wyrasta na absolutny filar bezpieczeństwa całej Europy Środkowo-Wschodniej.
Kluczowe fakty o centrum serwisowania rakiet Patriot w Polsce
Zobacz podsumowanie najważniejszych ustaleń dotyczących inwestycji NATO i USA:
- Polska gospodarzem centrum PAC-3 – w naszym kraju powstanie europejski ośrodek serwisowania rakiet Patriot.
- Wygrana z gigantami – Polska pokonała w rywalizacji o inwestycję Niemcy, Holandię i Norwegię.
- Partnerstwo z Lockheed Martin – Amerykanie i partnerzy ze Szwecji, Holandii i Niemiec zintegrują łańcuch dostaw.
- Doktryna NATO 3.0 – realizacja historycznych ustaleń ze szczytu Sojuszu w Ankarze w lipcu 2026 roku.
- Skrócenie czasu napraw – sprzęt obrony powietrznej będzie serwisowany bezpośrednio na wschodniej flance.
- Rola Śródmieścia, Woli i Mokotowa – stołeczne ośrodki rządowe i biznesowe koordynują wdrożenie projektu.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.