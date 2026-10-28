Rząd ostrzega przed jednym błędem podczas ewakuacji. Możesz stracić coś znacznie ważniejszego niż pieniądze
Podczas ewakuacji nawet pozornie niewinna decyzja może mieć poważne konsekwencje. Rząd w oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” zwraca uwagę na szczególne zagrożenie związane z osobami oferującymi pomoc lub transport. Chodzi o rzecz, której pod żadnym pozorem nie należy im przekazywać.
Ewakuacja kojarzy się przede wszystkim z szybkim opuszczeniem domu, zabraniem najpotrzebniejszych rzeczy i dotarciem do bezpiecznego miejsca. Jednak w sytuacji zagrożenia równie ważne jest zachowanie kontroli nad własnymi dokumentami i informacjami dotyczącymi podróży.
W oficjalnym poradniku przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa znalazło się wyraźne ostrzeżenie. Dotyczy ono sytuacji, w której ktoś proponuje pomoc w wydostaniu się z zagrożonego terenu.
Rząd ostrzega. Tego nie oddawaj nawet osobie, która oferuje pomoc
Najważniejsza zasada dotyczy dokumentów tożsamości. Rząd zaleca, aby nie przekazywać ich osobom oferującym pomoc lub transport podczas ewakuacji.
Dotyczy to między innymi dowodu osobistego czy paszportu. Dokumenty powinny pozostawać pod kontrolą właściciela, również wtedy, gdy ktoś deklaruje, że może pomóc w dotarciu do bezpiecznego miejsca.
Utrata dokumentów w czasie kryzysu może oznaczać znacznie więcej niż zwykłą niedogodność. Dowód osobisty lub paszport pozwala potwierdzić tożsamość, a jego utrata może utrudnić załatwianie formalności, korzystanie z części usług czy dalszą podróż.
Istnieje również ryzyko wykorzystania danych osobowych przez nieuczciwe osoby. Dlatego nawet w pośpiechu nie należy przekazywać dokumentów przypadkowym osobom.
Wsiadasz do samochodu osoby oferującej pomoc? Rząd wskazuje ważną zasadę
To nie jedyne zalecenie zawarte w poradniku.
Jeśli podczas ewakuacji ktoś korzysta z transportu oferowanego przez inną osobę, powinien przekazać bliskim numer rejestracyjny pojazdu oraz aktualny adres miejsca, w którym się znajduje.
Takie informacje mogą mieć istotne znaczenie, gdy dojdzie do utraty kontaktu z rodziną albo konieczne będzie ustalenie, gdzie przebywa ewakuowana osoba.
W sytuacji kryzysowej telefony mogą być rozładowane, sieć przeciążona, a podróż może odbywać się w nieznanym kierunku. Przekazanie podstawowych informacji najbliższym zwiększa szansę na utrzymanie kontaktu i szybkie ustalenie miejsca pobytu.
Warto również pamiętać, że samo zaoferowanie pomocy nie oznacza automatycznie, że dana osoba działa w imieniu służb ratowniczych.
Nie każdy transport będzie właściwym wyborem
W rządowym poradniku znalazły się także wskazówki dotyczące sposobu opuszczania zagrożonego terenu.
Jeżeli ewakuację zarządzą odpowiednie służby, mieszkańcy powinni stosować się do ich poleceń. Zalecane jest korzystanie ze zorganizowanego transportu albo przemieszczanie się pieszo do wyznaczonego miejsca.
Osoby decydujące się na podróż własnym samochodem muszą pamiętać, aby nie blokować dróg ewakuacyjnych. Takie utrudnienia mogą opóźnić przejazd karetek, straży pożarnej oraz pojazdów przewożących osoby wymagające pomocy.
Informacje o przebiegu ewakuacji powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł, w tym komunikatów władz, służb ratowniczych, Alertów RCB i Regionalnego Systemu Ostrzegania.
Dokumenty powinny znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym
Rząd zaleca wcześniejsze przygotowanie plecaka ewakuacyjnego dla każdego domownika. Powinien on zawierać przedmioty umożliwiające funkcjonowanie podczas nagłego opuszczenia miejsca zamieszkania.
Wśród wymienianych rzeczy znajdują się dokumenty, ich kopie zapisane na nośniku elektronicznym, gotówka w różnych nominałach, leki, apteczka, woda, żywność oraz podstawowe środki higieniczne.
Ważne są również latarka, radio z niezależnym źródłem zasilania, naładowany telefon, powerbank i zapasowe baterie.
Szczególną uwagę należy poświęcić dzieciom. Zgodnie z rządowymi zaleceniami powinny one mieć przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz istotne informacje medyczne.
To ważne na wypadek sytuacji, w której dziecko zostanie chwilowo oddzielone od rodziny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Nawet jeśli obecnie w Twojej okolicy nie występuje żadne zagrożenie, warto wcześniej ustalić z rodziną podstawowe zasady postępowania podczas ewakuacji.
Przygotuj dokumenty i ich kopie, zapisz najważniejsze numery telefonów oraz ustal z bliskimi sposób przekazywania informacji o miejscu pobytu.
Jeżeli będziesz zmuszony skorzystać z pomocy obcej osoby, zachowaj kontrolę nad dokumentami. W przypadku podróży przekaż rodzinie numer rejestracyjny samochodu i informację o miejscu, w którym się znajdujesz.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni również śledzić oficjalne komunikaty służb oraz władz lokalnych, szczególnie w przypadku pożarów, awarii infrastruktury lub innych zdarzeń wymagających opuszczenia budynku.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Dokumenty, pieniądze i przedmioty można zastąpić, ale pochopne decyzje podejmowane w sytuacji zagrożenia mogą mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.
Rządowe zalecenia mają charakter prewencyjny. Nie oznaczają ogłoszenia nowej ewakuacji ani bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.