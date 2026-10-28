Groźny incydent w wojskowej rekrutacji. Awaria serwerów i widmo paraliżu mobilizacji, eksperci ostrzegają przed katastrofą
Niespodziewana usterka w jednym z kluczowych wojskowych centrów rekrutacji wywołała powszechny niepokój o bezpieczeństwo najbardziej strzeżonych tajemnic państwowych. Podczas gdy resort obrony uspokaja opinię publiczną i zapewnia o pełnej sprawności systemów, doświadczeni wojskowi biją na alarm. Wyciek lub utrata danych z niejawnej bazy mobilizacyjnej mógłby w razie zagrożenia całkowicie sparaliżować obronność kraju. Zobacz, co naprawdę stało się w Opolu i przed czym ostrzegają generałowie!
Awaria w WCR w Opolu i tajny system „Spirala”. Raport Onetu i odpowiedź MON
Opublikowane przez portal Onet.pl doniesienia o awarii serwerów w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) w Opolu wywołały lawinę pytań o odporność cyfrowej infrastruktury Wojska Polskiego. Według informacji dziennikarzy, usterka sprzętowa mogła doprowadzić do częściowej utraty danych przechowywanych w specjalistycznych systemach teleinformatycznych, w tym w niejawnej bazie ewidencyjnej „Spirala”. Dodatkowo w tło zeszła informacja o odejściu ze służby kluczowych oficerów odpowiedzialnych za nadzór nad systemem.
Do sprawy błyskawicznie odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej. W oficjalnym komunikacie resort zapewnił, że zdarzenie miało wyłącznie charakter techniczny, nie wynikało z zaniedbań personelu i w żaden sposób nie wpłynęło na ciągłość realizacji zadań opolskiego WCR. Rzecznik prasowy MON Janusz Sejmej kategorycznie wykluczył wyciek lub utratę jakichkolwiek danych osobowych żołnierzy i rezerwistów.
System „Spirala” to kluczowy cyfrowy fundament Wojska Polskiego. Jak wyjaśnia kpt. rez. Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego, baza ta zawiera kompletne dane o:
- żołnierzach aktywnej i pasywnej rezerwy,
- kadrowiczach Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT),
- osobach kierowanych do zawodowej służby wojskowej,
- kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół wojskowych.
Sercem obrony państwa jest tajemnica. „Chaos w mobilizacji to wyrok”
Eksperci wojskowi podkreślają, że dane dotyczące zasobów mobilizacyjnych należą do ścisłego kanonu najcenniejszych tajemnic państwowych. – W Polsce trudno wskazać obszar, w którym tajemnica miałaby większe znaczenie niż właśnie mobilizacja. Chodzi o to, gdzie, w jakim trybie i w jakim czasie ludzie mają się mobilizować w razie zagrożenia wojennego. To pierwszy element obrony państwa. Jeżeli przeciwnik zdezorganizuje nam ten system, państwo może w ogóle nie być w stanie się bronić – ostrzega kpt. rez. Maciej Milczanowski.
Gdyby dane z bazy „Spirala” wpadły w ręce obcych służb wywiadowczych, stanowiłyby dla przeciwnika bezcenny łup operacyjny, umożliwiający sparaliżowanie punktów zbiórek rezerwistów jeszcze przed rozpoczęciem działań zbrojnych. Milczanowski zwraca również uwagę na problem przestarzałych, brutalnych metod zarządzania w wojsku, przypominających nawyki z czasów PRL, gdzie przełożeni bez znajomości procedur teleinformatycznych obarczają winą podwładnych.
Generałowie żądają audytu we wszystkich WCR-ach w kraju
Incydent w Opolu wywołał dyskusję nad koniecznością natychmiastowej weryfikacji procedur bezpieczeństwa IT w jednostkach wojskowych w całej Polsce. Były dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, gen. Jarosław Gromadziński, ocenił, że sprawa opolska powinna stać się bezwzględnym impulsem do przeprowadzenia całościowego audytu nadzoru nad systemami teleinformatycznymi we wszystkich Wojskowych Centrach Rekrutacji w kraju.
Specjaliści są zgodni: przejście armii ze stanu pokoju do stanu wojny zależy wyłącznie od sprawnie działającej, przetestowanej i szczelnej machiny mobilizacyjnej. Bezpieczeństwo cyfrowe rekrutacji to dziś pierwsza linia obrony Rzeczypospolitej.
Najważniejsze fakty o awarii w Wojskowym Centrum Rekrutacji
Zobacz zestawienie kluczowych ustaleń dotyczących incydentu w Opolu:
- Awaria serwerów w WCR Opole – doniesienia mediów o problemach technicznych w niejawnej bazie „Spirala”.
- Oświadczenie MON – rezerwy i dane są bezpieczne, awaria miała charakter wyłącznie techniczny.
- Czym jest system „Spirala”? – baza danych rezerwistów, żołnierzy WOT oraz kandydatów do wojska.
- Ostrzeżenie ekspertów – dezorganizacja mobilizacji odebrałaby państwu zdolność do obrony w pierwszym etapie wojny.
- Wniosek gen. Gromadzińskiego – apel o pilny audyt zabezpieczeń IT we wszystkich WCR w Polsce.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.