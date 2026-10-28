Biedronka rozdaje popularne przekąski gratis. Promocja tylko do soboty, trzeba spełnić jeden warunek

28 października 2026 17:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała promocję na jedne z najpopularniejszych przekąsek. Do soboty, 31 października, klienci mogą skorzystać z oferty 2+1 gratis na wszystkie chipsy Lay’s. Można dowolnie mieszać smaki i rodzaje produktów, a najtańsze opakowanie otrzymać bez dodatkowej opłaty. Jest jednak ważny warunek: do naliczenia rabatu potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w pigułce

Biedronka ruszyła z promocją. Trzecie opakowanie chipsów gratis

W sklepach Biedronka trwa akcja promocyjna na chipsy marki Lay’s. Oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku.

Zobacz również:

Mechanizm promocji jest prosty: przy zakupie trzech opakowań chipsów objętych akcją klient płaci za dwa, a najtańszy produkt otrzymuje gratis.

Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać produkty.

Nie trzeba więc wybierać trzech identycznych opakowań. Można kupić różne smaki i warianty chipsów Lay’s, a rabat zostanie naliczony na najtańszy produkt.

Lay’s MAX, Fromage i inne smaki w jednej promocji

Na materiałach reklamowych Biedronki zaprezentowano między innymi:

  • Lay’s MAX Strong Chilli & Lime – chipsy o intensywnym smaku;
  • Lay’s Fromage – klasyczne chipsy o smaku fromage;
  • Lay’s MAX Karbowane Green Onion – karbowane chipsy o smaku zielonej cebulki.

Promocja została oznaczona jako obejmująca wszystkie chipsy Lay’s, a nie tylko produkty pokazane na grafice.

Zobacz również:

Dzięki możliwości dowolnego mieszania można skompletować zestaw kilku ulubionych smaków.

Warto jednak pamiętać, że bezpłatne będzie najtańsze opakowanie z wybranej trójki. W przypadku produktów o różnych cenach wysokość oszczędności będzie więc zależeć od zawartości koszyka.

Potrzebna karta Moja Biedronka. Jest też limit

Sieć wprowadziła warunek korzystania z promocji.

Oferta 2+1 gratis obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Przy kasie trzeba zeskanować kartę lojalnościową lub aplikację, aby otrzymać rabat.

Obowiązuje również limit dzienny.

Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie 6 opakowań w ramach promocji dziennie, w tym otrzymać maksymalnie 2 produkty gratis.

Oznacza to, że klient może skorzystać z promocji dwukrotnie w ciągu dnia, kupując łącznie sześć opakowań i płacąc za cztery.

Promocja kończy się w sobotę

Oferta obowiązuje tylko do 31 października, czyli do soboty.

To termin przypadający tuż przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy wiele osób robi większe zakupy na rodzinne spotkania i weekend.

Chipsy należą do produktów, po które klienci sięgają między innymi przy okazji spotkań ze znajomymi, oglądania filmów czy przygotowywania przekąsek dla gości.

W przypadku tej promocji warto jednak porównać ceny poszczególnych opakowań, ponieważ w gazetce nie podano jednej wspólnej ceny wszystkich wariantów.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakup chipsów Lay’s, możesz skorzystać z promocji w Biedronce do soboty, 31 października.

Kupując trzy opakowania, za najtańsze nie zapłacisz. Produkty można dowolnie mieszać, więc nie muszą mieć tego samego smaku ani wielkości.

Pamiętaj jednak o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz limicie sześciu opakowań dziennie, w tym maksymalnie dwóch gratis.

Promocja obejmuje wszystkie chipsy Lay’s i trwa do wyczerpania okresu obowiązywania oferty, czyli do 31 października.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna