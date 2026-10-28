Biedronka rozdaje popularne przekąski gratis. Promocja tylko do soboty, trzeba spełnić jeden warunek
Biedronka przygotowała promocję na jedne z najpopularniejszych przekąsek. Do soboty, 31 października, klienci mogą skorzystać z oferty 2+1 gratis na wszystkie chipsy Lay’s. Można dowolnie mieszać smaki i rodzaje produktów, a najtańsze opakowanie otrzymać bez dodatkowej opłaty. Jest jednak ważny warunek: do naliczenia rabatu potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Biedronka ruszyła z promocją. Trzecie opakowanie chipsów gratis
W sklepach Biedronka trwa akcja promocyjna na chipsy marki Lay’s. Oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku.
Mechanizm promocji jest prosty: przy zakupie trzech opakowań chipsów objętych akcją klient płaci za dwa, a najtańszy produkt otrzymuje gratis.
Co ważne, sieć pozwala dowolnie mieszać produkty.
Nie trzeba więc wybierać trzech identycznych opakowań. Można kupić różne smaki i warianty chipsów Lay’s, a rabat zostanie naliczony na najtańszy produkt.
Lay’s MAX, Fromage i inne smaki w jednej promocji
Na materiałach reklamowych Biedronki zaprezentowano między innymi:
- Lay’s MAX Strong Chilli & Lime – chipsy o intensywnym smaku;
- Lay’s Fromage – klasyczne chipsy o smaku fromage;
- Lay’s MAX Karbowane Green Onion – karbowane chipsy o smaku zielonej cebulki.
Promocja została oznaczona jako obejmująca wszystkie chipsy Lay’s, a nie tylko produkty pokazane na grafice.
Dzięki możliwości dowolnego mieszania można skompletować zestaw kilku ulubionych smaków.
Warto jednak pamiętać, że bezpłatne będzie najtańsze opakowanie z wybranej trójki. W przypadku produktów o różnych cenach wysokość oszczędności będzie więc zależeć od zawartości koszyka.
Potrzebna karta Moja Biedronka. Jest też limit
Sieć wprowadziła warunek korzystania z promocji.
Oferta 2+1 gratis obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Przy kasie trzeba zeskanować kartę lojalnościową lub aplikację, aby otrzymać rabat.
Obowiązuje również limit dzienny.
Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie 6 opakowań w ramach promocji dziennie, w tym otrzymać maksymalnie 2 produkty gratis.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocji dwukrotnie w ciągu dnia, kupując łącznie sześć opakowań i płacąc za cztery.
Promocja kończy się w sobotę
Oferta obowiązuje tylko do 31 października, czyli do soboty.
To termin przypadający tuż przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy wiele osób robi większe zakupy na rodzinne spotkania i weekend.
Chipsy należą do produktów, po które klienci sięgają między innymi przy okazji spotkań ze znajomymi, oglądania filmów czy przygotowywania przekąsek dla gości.
W przypadku tej promocji warto jednak porównać ceny poszczególnych opakowań, ponieważ w gazetce nie podano jednej wspólnej ceny wszystkich wariantów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup chipsów Lay’s, możesz skorzystać z promocji w Biedronce do soboty, 31 października.
Kupując trzy opakowania, za najtańsze nie zapłacisz. Produkty można dowolnie mieszać, więc nie muszą mieć tego samego smaku ani wielkości.
Pamiętaj jednak o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz limicie sześciu opakowań dziennie, w tym maksymalnie dwóch gratis.
Promocja obejmuje wszystkie chipsy Lay’s i trwa do wyczerpania okresu obowiązywania oferty, czyli do 31 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.