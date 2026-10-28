Od czwartku w Lidlu gigantyczna promocja. Ceny już od 7,49 zł, klienci mogą ruszyć po komplety
Lidl przygotował nową ofertę odzieży na jesienne i zimowe wieczory. Od czwartku, 29 października, w sklepach pojawią się damskie i męskie piżamy, ciepłe kapcie, legginsy oraz bawełniane koszulki. Ceny zaczynają się już od 7,49 zł za sztukę przy zakupie trzypaku. To jednak nie wszystko. Sieć przygotowała również promocję, dzięki której drugi, tańszy produkt z kategorii piżam będzie można kupić o połowę taniej.
Od czwartku w Lidlu. Nowa kolekcja na chłodne dni
Jesienią coraz częściej szukamy wygodnych ubrań do noszenia w domu. Lidl przygotował kolekcję marki ESMARA, obejmującą odzież nocną i domowe akcesoria.
W gazetce obowiązującej od 29 października znalazły się między innymi welurowe piżamy, komplety z bawełną, miękkie kapcie i legginsy.
Produkty dostępne będą w różnych kolorach i rozmiarach.
Piżamy damskie i męskie już od 34,99 zł
Jedną z propozycji są piżamy welurowe ESMARA i ESMARA MEN.
Komplet składa się z dwóch części: bluzki z długim rękawem i spodni. Spodnie mają boczne kieszenie.
Cena kompletu wynosi 39,99 zł.
Piżamy damskie dostępne będą w rozmiarach S–L, natomiast męskie w rozmiarach M–XXL.
W sprzedaży pojawią się również piżamy damskie i męskie z bawełny marki ESMARA.
Cena wynosi 34,99 zł za komplet.
Producent podaje, że są wykonane w 100 procentach z bawełny. Damskie modele dostępne będą w rozmiarach S–L, a męskie M–XXL.
Wśród wzorów znalazły się między innymi komplety z kraciastymi spodniami oraz jednokolorowymi bluzkami.
Ciepłe kapcie do domu. Ceny od 17,99 zł
Lidl przygotował także ofertę obuwia domowego.
Kapcie damskie ESMARA kosztują 17,99 zł za parę. Dostępne będą w rozmiarach 36–41, w dwóch wzorach.
W ofercie znalazły się również kapcie męskie ESMARA MEN za 19,99 zł. Rozmiary obejmują zakres 40–45.
Na zdjęciach promocyjnych widać między innymi modele w odcieniach szarości, różu i granatu.
Koszulki za 7,49 zł za sztukę. Trzeba kupić trzypak
W gazetce pojawiły się także damskie koszulki na ramiączkach z wysoką zawartością bawełny.
Sprzedawane będą w zestawach po trzy sztuki.
Cena trzypaku wynosi 22,47 zł, czyli 7,49 zł za jedną koszulkę.
Dostępne będą rozmiary S–L oraz różne zestawienia kolorystyczne, w tym jasne i ciemne warianty.
Legginsy na chłodne dni za 12,49 zł
Kolejną propozycją są damskie rajstopy lub legginsy termiczne ESMARA.
Według informacji z gazetki mają przyjemnie miękką i ciepłą stronę wewnętrzną.
Cena wynosi 12,49 zł za sztukę.
Produkty dostępne będą w rozmiarach S–L i dwóch wariantach.
Dodatkowa promocja na piżamy. Drugi produkt o 50 procent taniej
Najważniejsza informacja dla osób planujących większe zakupy dotyczy promocji z aplikacją Lidl Plus.
Od 29 do 31 października drugi, tańszy produkt z kategorii wszystkich piżam i prześcieradeł będzie objęty rabatem 50 procent.
Aby skorzystać z oferty, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja obejmuje piżamy, ale nie oznacza automatycznie, że rabat dotyczy również kapci, koszulek i legginsów.
Przed zakupem warto sprawdzić warunki kuponu i dostępność wybranych modeli.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup wygodnej odzieży domowej na jesień i zimę, od czwartku możesz sprawdzić ofertę Lidla.
Najtańsze koszulki kosztują 7,49 zł za sztukę w trzypaku, legginsy termiczne 12,49 zł, a kapcie od 17,99 zł.
Piżamy dostępne będą w cenach 34,99 zł i 39,99 zł.
Najwięcej mogą zyskać osoby kupujące dwa komplety piżam. Dzięki aktywnemu kuponowi Lidl Plus drugi, tańszy produkt będzie kosztował o połowę mniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.