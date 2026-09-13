Gigantyczne promocje od poniedziałku w Biedronce. Ziemniaki za 99 groszy, filet z kurczaka za 18,99 zł, mleko po 1,49 zł
Od poniedziałku, 14 września, w Biedronce ruszają kolejne mocne promocje na podstawowe produkty spożywcze. Tym razem sieć przecenia artykuły, które regularnie trafiają do koszyków Polaków. Kilogram polskich ziemniaków będzie kosztował zaledwie 99 groszy, świeży filet z piersi kurczaka 18,99 zł za kilogram, a przy większym zakupie mleko Mleczna Dolina można dostać po 1,49 zł za litr. Trzeba jednak uważać na terminy i warunki – poszczególne okazje obowiązują przez różną liczbę dni.
Biedronka przygotowała na początek nowego tygodnia serię mocnych obniżek. Oficjalna strona sieci potwierdza, że od 14 września startują nowe oferty.
Na pierwszym planie znalazły się tym razem podstawowe produkty: ziemniaki, mięso oraz mleko.
Ziemniaki za 99 groszy za kilogram
Jedną z najmocniejszych cenowo ofert są polskie ziemniaki jadalne na wagę.
Od 14 do 16 września ich cena zostanie obniżona o 50 proc.:
0,99 zł/kg zamiast 1,99 zł/kg.
Oznacza to, że za 5 kg ziemniaków zapłacimy około 4,95 zł, a za 10 kg – 9,90 zł.
To oferta, która może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy na cały tydzień. Ziemniaki należą przecież do produktów, które można wykorzystać zarówno jako dodatek do obiadu, jak i do przygotowania placków, kopytek, klusek czy zupy.
Promocja ma jednak obowiązywać tylko przez trzy dni – od poniedziałku 14 września do środy 16 września.
Filet z piersi kurczaka za 18,99 zł
Druga mocna promocja dotyczy świeżego mięsa.
Świeży filet z piersi kurczaka będzie kosztował 18,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką wskazana w ofercie to 24,79 zł/kg. Oznacza to przecenę o 23 proc.
Różnica wynosi 5,80 zł na każdym kilogramie.
Przy zakupie 2 kg w kieszeni zostaje więc 11,60 zł w porównaniu z ceną przed obniżką.
Oferta obowiązuje od 14 do 16 września i – zgodnie z informacją widoczną w materiałach promocyjnych – jest dostępna w sklepach z ladą tradycyjną.
Dla porównania w internetowym sklepie Biedronki filet Kraina Mięs jest obecnie prezentowany po 25,49 zł/kg, choć w chwili sprawdzania był oznaczony jako chwilowo niedostępny.
Mleko po 1,49 zł. Tutaj trzeba spełnić warunek
Trzecia oferta może być szczególnie atrakcyjna dla rodzin, ale w tym przypadku koniecznie trzeba przeczytać warunki promocji.
Mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina, 1 litr, będzie można kupić w supercenie:
1,49 zł za litr.
Standardowa cena podana w materiale promocyjnym to 2,29 zł.
Aby uzyskać 1,49 zł, trzeba jednak kupić sześć sztuk oraz użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Sześć litrów mleka będzie zatem kosztowało:
6 × 1,49 zł = 8,94 zł.
Bez promocji sześć kartonów po 2,29 zł kosztowałoby 13,74 zł. Różnica wynosi więc 4,80 zł na jednym sześciopaku.
Obowiązuje również limit dzienny 12 sztuk na jedną kartę Moja Biedronka.
W przeciwieństwie do ziemniaków i kurczaka ta promocja potrwa dłużej – od 14 do 19 września.
W poniedziałek warto dokładnie patrzeć na cenówki
Najważniejsze poniedziałkowe okazje wyglądają więc następująco:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Termin
|Ziemniaki jadalne na wagę
|0,99 zł/kg
|14–16.09
|Świeży filet z piersi kurczaka
|18,99 zł/kg
|14–16.09
|Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina
|1,49 zł/l przy zakupie 6 szt.
|14–19.09
Przy mleku konieczna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka i zakup sześciu sztuk. W przypadku fileta trzeba szukać sklepów z ladą tradycyjną.
Nie tylko jedzenie. Od poniedziałku rusza także duża oferta przemysłowa
14 września Biedronka uruchamia również nową ofertę produktów przemysłowych. Na oficjalnej stronie sieci pojawiły się już m.in. kurtki damskie i męskie za 48,99 zł, buty od 46,99 zł, damskie kamizelki za 49,99 zł, kalosze damskie za 39,99 zł i dziecięce za 29,99 zł.
Do sklepów trafi też kolekcja Puccini. Plecak lub torba kosztują 99 zł, kosmetyczki od 39,99 zł, a jeden z modeli plecaka 129 zł.
Początek tygodnia zapowiada się więc w Biedronce wyjątkowo promocjowo. Największą uwagę mogą jednak przyciągnąć produkty codziennego użytku – ziemniaki za mniej niż złotówkę za kilogram, filet z kurczaka poniżej 19 zł i mleko po 1,49 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.