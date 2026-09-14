Gigantyczne promocje w Action. Trzeba się pospieszyć, te ceny znikną już niedługo
Action mocno obniżył ceny wielu produktów, ale czasu na skorzystanie z aktualnej „Promocji Tygodnia” zostało już bardzo mało. Akcja obowiązuje tylko do wtorku, 15 września. Wśród przecen znalazły się zabawki, artykuły do domu, kosmetyki, obuwie i drobiazgi za kilka złotych. Niektóre ceny spadły nawet o 36 proc. Sprawdziliśmy najciekawsze okazje.
Kto planował zakupy w Action, powinien spojrzeć na aktualną ofertę. Sieć prowadzi właśnie „Promocję Tygodnia”, która rozpoczęła się 9 września i kończy się we wtorek, 15 września 2026 roku.
Wśród przecenionych produktów są zarówno rzeczy kosztujące kilka lub kilkanaście złotych, jak i większe artykuły do domu czy zabawki. W przypadku części produktów oszczędność na jednej sztuce wynosi kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt złotych.
Z 54,95 zł na 34,95 zł. Jedna z największych obniżek
Mocno przeceniona została wyrzutnia rzutek Turbo Fire Zuru XSHOT. Zestaw składa się z 49 elementów.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 54,95 zł. Teraz produkt można kupić za 34,95 zł.
To aż 20 zł oszczędności i 36 proc. obniżki.
Przy takiej różnicy cenowej produkt może zainteresować szczególnie rodziców szukających prezentu dla dziecka.
Kapcie za 25,95 zł
Na promocję trafiły również kapcie dostępne w różnych wariantach, w rozmiarach 30–34.
Obecnie kosztują 25,95 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 29,95 zł.
Cena spadła więc o 13 proc.
Duży bawełniany obrus za 29,95 zł
Okazji można szukać również w dziale z wyposażeniem domu.
Bawełniany obrus o wymiarach aż 140 × 240 cm kosztuje obecnie 29,95 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 34,95 zł.
Produkt dostępny jest w różnych kolorach.
Sztuczna roślina w doniczce za 13,95 zł
Action przecenił również dekoracje.
Sztuczna roślina w ozdobnej doniczce o wymiarach około 17 × 23 cm kosztuje teraz 13,95 zł zamiast 17,95 zł.
To obniżka o 22 proc.
Duży Dove Men Fresh za 12,95 zł
Na aktualnej promocji można znaleźć także kosmetyki.
Dezodorant Dove Men Fresh XXL o pojemności 300 ml kosztuje 12,95 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 14,95 zł.
Rabat wynosi 13 proc.
Są nawet produkty za 3,99 zł
Wśród tańszych drobiazgów uwagę zwracają żelki Cokoc „Jajka sadzone”.
Opakowanie zawierające cztery sztuki kosztuje teraz 3,99 zł zamiast 4,49 zł.
To propozycja dla osób, które podczas wizyty w Action szukają przede wszystkim niedrogich drobiazgów.
Ogromny pled za 69,95 zł
Jedną z ciekawszych okazji na chłodniejsze dni jest ogromny pled Studio Home.
Ma aż 300 × 280 cm, a więc prawie trzy metry długości.
Obecnie kosztuje 69,95 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 79,95 zł.
Na jednej sztuce można więc zaoszczędzić 10 zł.
Buty do kostki za 29,95 zł
Mocno przeceniono także buty do kostki dostępne w rozmiarach 37–40.
Kosztują obecnie 29,95 zł zamiast 39,95 zł.
To 25 proc. taniej, czyli również 10 zł oszczędności na jednej parze.
Przy cenie poniżej 30 zł może to być jedna z ciekawszych propozycji aktualnej akcji, szczególnie przed nadejściem chłodniejszych dni.
Trzeba się pospieszyć. We wtorek promocja się kończy
Najważniejsza jest data. Aktualna „Promocja Tygodnia” obowiązuje od 9 do 15 września 2026 roku.
Oznacza to, że wtorek, 15 września, jest ostatnim dniem akcji.
Osoby zainteresowane konkretnymi produktami nie powinny jednak zakładać, że wszystkie będą dostępne w każdym sklepie do ostatnich godzin promocji. Asortyment i dostępność mogą różnić się pomiędzy placówkami.
Warto również patrzeć na oznaczenia przy półkach i sprawdzać najniższą cenę danego produktu z 30 dni przed obniżką.
Tym razem w Action można znaleźć przeceny obejmujące bardzo różne kategorie: od słodyczy za 3,99 zł, przez kosmetyki i dekoracje, po buty za 29,95 zł, ogromny pled za 69,95 zł czy zabawkę przecenioną aż o 36 proc.
Kto chce skorzystać z obecnych cen, musi się jednak pospieszyć. We wtorek, 15 września, ta edycja promocji dobiega końca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.