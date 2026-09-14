Rząd opisał zasady ewakuacji. Czy możesz odmówić albo pojechać własnym samochodem?
Ewakuacja nie zawsze oznacza wejście do podstawionego autobusu i wyjazd do miejsca wskazanego przez służby. Obowiązujące przepisy wprost przewidują również samoewakuację własnym samochodem, a nawet samodzielne znalezienie zakwaterowania poza strefą zagrożenia. Jest jednak bardzo ważne zastrzeżenie: nie wolno wybrać dowolnej drogi i po prostu ruszyć przed siebie, ponieważ część tras może zostać zarezerwowana dla służb ratowniczych lub wojska. Jeszcze ciekawiej wygląda kwestia odmowy.
Własnym samochodem? Tak. Przepisy wprost przewidują samoewakuację
To jedna z najważniejszych informacji dla osób, które w sytuacji kryzysowej chciałyby zabrać rodzinę i wyjechać własnym autem. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia posługuje się wprost pojęciem samoewakuacji. Organ odpowiedzialny za przygotowanie ewakuacji ma uwzględnić możliwość wykorzystania przez mieszkańców własnych środków transportu, a także zorganizowania przez nich na własną rękę zakwaterowania poza strefą bezpośredniego zagrożenia. Nie trzeba więc z góry zakładać, że każdy mieszkaniec zostanie skierowany do autobusu, pociągu albo innego zbiorowego środka transportu.
Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Samoewakuacja ma być koordynowana, a władze zabezpieczają najważniejsze szlaki komunikacyjne właśnie po to, aby tysiące prywatnych samochodów nie sparaliżowały całej operacji. Rozporządzenie wskazuje wprost na konieczność unikania przejazdu drogami zarezerwowanymi dla Sił Zbrojnych, służb publicznych i ratowników. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” dodaje prostą zasadę: jeżeli korzystasz z samochodu, nie blokuj dróg ewakuacyjnych. W sytuacji kryzysowej polecenie policjanta albo służb kierujących ruchem będzie więc ważniejsze niż trasa pokazana przez nawigację.
Możesz pojechać do rodziny zamiast do wyznaczonego ośrodka
Przepisy przewidują nie tylko własny transport, ale również własne miejsce zakwaterowania. Jeżeli ktoś ma rodzinę, działkę, mieszkanie albo inne bezpieczne miejsce poza strefą zagrożenia, samoewakuacja może prowadzić właśnie tam. Warunkiem jest oczywiście to, że wybrana lokalizacja znajduje się poza obszarem bezpośredniego niebezpieczeństwa, a dojazd do niej nie koliduje z organizacją całej akcji. Nie można więc założyć, że skoro krewni mieszkają 30 km dalej, automatycznie wolno wybrać dowolną drogę prowadzącą w ich stronę.
W czasie dużej ewakuacji mogą powstać punkty ewidencyjno-informacyjne, punkty załadunku, punkty pomocy medycznej oraz miejsca przyjęcia ewakuowanych. Władze mają również prowadzić spis osób przemieszczanych zorganizowanym transportem, natomiast w przypadku samoewakuacji mogą prowadzić ewidencję albo – gdy nie jest to możliwe – szacować liczbę osób opuszczających zagrożony teren samodzielnie. Dlatego nawet ktoś, kto zamierza wyjechać własnym autem do rodziny, powinien śledzić oficjalne komunikaty dotyczące tras i sposobu organizacji ruchu.
Czy można odmówić ewakuacji? Przepisy zawierają zaskakujący zapis
Oficjalny „Poradnik bezpieczeństwa” jest w tej kwestii bardzo stanowczy. Jeżeli władze lub służby ratownicze zdecydują o ewakuacji, mieszkańcy mają zastosować się do wydawanych poleceń. Powód jest prosty: pozostanie na terenie objętym pożarem, powodzią, skażeniem albo działaniami wojennymi może narazić nie tylko osobę odmawiającą wyjazdu, ale później również ratowników, którzy będą musieli wrócić po nią do niebezpiecznego obszaru.
Jednocześnie rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje sytuację, w której ktoś mimo wszystko nie zgodzi się na ewakuację. Paragraf 19 stanowi, że w przypadku odmowy objęcia ewakuacją wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma ustalić orientacyjną liczbę osób, które nie wyraziły zgody na wyjazd, i przekazać tę informację staroście. Po zakończeniu operacji starosta informuje wojewodę o szacunkowej liczbie osób, które nie poddały się ewakuacji. Sam przepis wykonawczy nie wprowadza automatycznej grzywny wyłącznie za fakt, że mieszkaniec odmówił wyjazdu.
Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że podczas akcji można ignorować każde polecenie funkcjonariusza. To zupełnie inna kwestia. Kodeks wykroczeń przewiduje odpowiedzialność osoby, która nie stosując się do zgodnego z prawem polecenia Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej lub innego organu ochrony bezpieczeństwa albo porządku publicznego, umyślnie uniemożliwia lub istotnie utrudnia czynność służbową. Grozi za to areszt, ograniczenie wolności albo grzywna. Praktycznie oznacza to, że przepisy przewidują możliwość pozostania części ludzi na miejscu, ale nie dają prawa do blokowania działań ratowniczych, dróg czy ignorowania konkretnych poleceń służb.
Kto właściwie zarządza ewakuację?
To zależy od rodzaju zagrożenia i sytuacji prawnej. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej szczegółowo opisuje przede wszystkim mechanizm ewakuacji na wypadek wojny. W czasie stanu wojennego i wojny Szef Obrony Cywilnej, czyli minister właściwy do spraw wewnętrznych, może na wniosek wojewody zarządzić ewakuację mieszkańców określonego obszaru. Jeżeli sytuacja nie cierpi zwłoki, ewakuację może zarządzić sam wojewoda, informując o tym Szefa Obrony Cywilnej.
Na poziomie lokalnym ogromna część praktycznej organizacji spoczywa później na samorządach. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przygotowuje między innymi punkty zbiórki, ustala dostępne środki transportu, organizuje przekazywanie informacji mieszkańcom i zabezpieczenie pozostawionego mienia. Starosta koordynuje działania na poziomie powiatu, a wojewoda na poziomie całego województwa. W Warszawie oznacza to współpracę struktur miasta, służb oraz administracji wojewody mazowieckiego.
Skąd będziesz wiedzieć, że komunikat jest prawdziwy?
Rządowy poradnik wskazuje kilka kanałów, którymi mieszkańcy mogą zostać poinformowani o zagrożeniu i dalszych działaniach. Są to Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania, syreny, komunikaty w mediach, megafony oraz bezpośrednie informacje służb. Rozporządzenie nakazuje również władzom lokalnym i wojewódzkim wykorzystywanie systemów ostrzegania i alarmowania oraz środków masowego przekazu. W czasie rzeczywistej operacji ta sama informacja powinna więc pojawiać się równolegle w kilku oficjalnych źródłach.
Warto znać prostą zasadę dotyczącą Alertu RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało już przed oszustami podszywającymi się pod ten system. Prawdziwy Alert RCB nie zawiera linków i nie prosi odbiorcy o kliknięcie w stronę internetową. Jeżeli wiadomość informująca o rzekomej ewakuacji zawiera podejrzany odnośnik, należy zachować szczególną ostrożność i sprawdzić komunikat na oficjalnej stronie RCB, stronach gov.pl lub oficjalnych profilach instytucji.
Sama syrena również nie oznacza automatycznie: „natychmiast wyjeżdżaj z miasta”. Obowiązujący w Polsce sygnał ogłoszenia alarmu to modulowany dźwięk trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu sygnalizowane jest dźwiękiem ciągłym i jednostajnym, również przez 3 minuty. Po usłyszeniu alarmu należy przede wszystkim włączyć radio, telewizję lub sprawdzić oficjalne komunikaty i dowiedzieć się, jakiego rodzaju zagrożenie wystąpiło oraz czego dokładnie oczekują służby.
Co z dziećmi, gdy rodzina zostanie rozdzielona?
Przepisy zakładają, że w miarę możliwości rodzina powinna być przewożona razem. Rozporządzenie nakazuje planować wspólny transport w szczególności dla rodziców z dziećmi, osób ze szczególnymi potrzebami wraz z ich opiekunami oraz seniorów wymagających opieki. Dzieci znajdują się również wśród grup, które mają być ewakuowane w pierwszej kolejności. Dotyczy to także kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnościami oraz ludzi przebywających w placówkach całodobowej opieki i szpitalach.
Rząd zwraca uwagę na bardzo prostą rzecz, która w chaosie może mieć ogromne znaczenie. Dziecko powinno mieć przy sobie dane kontaktowe rodzica lub opiekuna oraz najważniejsze informacje medyczne. W rodzinnym planie kryzysowym warto wcześniej ustalić również miejsce spotkania na wypadek rozdzielenia i problemów z telefonami. Może się zdarzyć, że dziecko będzie w szkole, jeden rodzic w pracy, a drugi w zupełnie innej części miasta, gdy pojawi się zagrożenie. Próba natychmiastowego przejazdu przez całe miasto może być wtedy niemożliwa albo wręcz sprzeczna z poleceniami służb.
Osoba chora lub niesamodzielna nie musi radzić sobie sama
Plany ewakuacyjne mają uwzględniać osoby, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu zbiórki czy wejść do zwykłego autobusu. Gminy mają wcześniej oszacować liczbę osób wymagających pomocy, między innymi mieszkańców placówek opiekuńczych, szpitali i osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Rozporządzenie przewiduje możliwość wykorzystania zespołów ratownictwa medycznego, transportu medycznego i sanitarnego oraz innych zasobów ochrony ludności.
Jeżeli więc w domu znajduje się osoba stale leżąca, korzystająca z tlenu, wózka lub wymagająca innego specjalistycznego transportu, nie należy próbować improwizować w ostatniej chwili. Trzeba przekazać taką informację służbom i stosować się do instrukcji dotyczących miejsca oraz sposobu odbioru. Rządowy poradnik zaleca także, aby w miarę możliwości sprawdzić, czy o alarmie wiedzą sąsiedzi, zwłaszcza osoby starsze i ludzie ze szczególnymi potrzebami.
Co z psem albo kotem? Rząd też to uwzględnił
Zwierzęcia nie powinno się traktować jako czegoś, co „jakoś zostanie”. Oficjalny poradnik wskazuje, że za przygotowanie zwierzęcia do ewakuacji odpowiada właściciel. W jednym miejscu warto przechowywać książeczkę zdrowia, informacje o szczepieniach i lekach, a wcześniej przygotować transporter, klatkę, smycz, szelki lub kaganiec. Potrzebny jest również zapas karmy, wody oraz leków. Zwierzę powinno być zaczipowane i oznaczone danymi kontaktowymi właściciela.
Nie ma jednego uniwersalnego sposobu przewozu zwierząt w każdej możliwej ewakuacji. Szczegółowa organizacja zależy od lokalnych warunków i rodzaju zagrożenia, a koordynację prowadzi lokalne centrum zarządzania kryzysowego. Poradnik zaleca zabranie zwierzęcia ze sobą, jeśli jest to możliwe. Jeżeli jego ewakuacja nie może zostać przeprowadzona, należy je odpowiednio zabezpieczyć i zapewnić wodę oraz pożywienie. Dlatego transporter dla kota czy mocne szelki dla psa są elementem przygotowania dokładnie tak samo jak dokumenty i plecak.
Nie zabierzesz całego mieszkania. Przepisy mówią o 72 godzinach
W rozporządzeniu pojawia się jeszcze jedna konkretna liczba. Mienie zabierane przez ewakuowaną osobę powinno zostać ograniczone do rzeczy niezbędnych do przetrwania przez 72 godziny. To dokładnie odpowiada koncepcji plecaka ewakuacyjnego promowanej w rządowym poradniku. Powinny znaleźć się w nim między innymi dokumenty, woda, podstawowa żywność, leki, apteczka, gotówka, latarka, radio na baterie lub korbkę, powerbank, ładowarki, ubranie odpowiednie do pogody, środki higieniczne oraz podstawowe narzędzia.
Przed opuszczeniem domu – jeżeli jest na to czas i służby nie nakazują natychmiastowego wyjścia – poradnik zaleca zamknąć okna, odciąć wodę, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić źródła ognia. Następnie należy powiadomić bliskich, że się wyjeżdża, podać sposób podróży i miejsce docelowe. Rząd zaleca również, aby korzystając z transportu oferowanego przez inne osoby, nie oddawać nikomu dokumentów. Dobrą praktyką jest przekazanie rodzinie numeru rejestracyjnego pojazdu, którym się podróżuje.
Warszawa samochodem może stanąć w kilka minut. Dlatego trasa będzie ważniejsza niż cel
W dużym mieście takim jak Warszawa samoewakuacja samochodem może wydawać się najwygodniejszym rozwiązaniem, ale jednocześnie może stać się największym problemem całej operacji. Gdyby w krótkim czasie kilkaset tysięcy osób ruszyło własnymi autami tymi samymi trasami, podstawowe arterie mogłyby zostać całkowicie zablokowane. A po tych samych ulicach musiałyby poruszać się wozy strażackie, karetki, Policja, transport publiczny i – w przypadku zagrożenia militarnego – również wojsko.
Właśnie dlatego przepisy przewidują wskazywanie konkretnych dróg, zabezpieczanie ciągłości ruchu i wyłączanie części szlaków z normalnego wykorzystania. Kierowca nie powinien więc zakładać, że skoro jego nawigacja pokazuje najszybszy wyjazd z Warszawy przez konkretną trasę, to właśnie tam należy pojechać. Obowiązuje trasa wskazana w komunikacie i polecenia służb na miejscu. W określonej sytuacji bezpieczniejszym rozwiązaniem może być pozostawienie samochodu i skorzystanie z transportu zorganizowanego albo dotarcie pieszo do wyznaczonego punktu.
Najważniejsze jest jedno: ewakuacja nie oznacza jednego scenariusza dla wszystkich
Obowiązujące przepisy pokazują, że system nie zakłada ustawienia całej ludności w jednej kolejce do autobusów. Jedni mieszkańcy mogą zostać skierowani do transportu zbiorowego, inni przemieścić się pieszo do punktu zbiórki, a jeszcze inni skorzystać z własnego samochodu i własnego zakwaterowania poza zagrożonym obszarem. Osoby wymagające pomocy mają zostać objęte dodatkowym wsparciem, a w miarę możliwości rodziny nie powinny być rozdzielane.
Najbardziej zaskakująca jest kwestia odmowy. Oficjalny poradnik jednoznacznie zaleca podporządkowanie się decyzji o ewakuacji, natomiast samo rozporządzenie przewiduje procedurę raportowania osób, które mimo wszystko pozostaną na miejscu. Nie oznacza to jednak prawa do przeszkadzania ratownikom ani ignorowania zgodnych z prawem poleceń funkcjonariuszy. W sytuacji rzeczywistego zagrożenia najbezpieczniejszą zasadą pozostaje ta wskazywana przez państwo: słuchać oficjalnych komunikatów, nie działać na własną rękę i nie blokować dróg potrzebnych służbom.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.