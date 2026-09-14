Przygotowania do masowej ewakuacji w Polsce. Powstaje plan, który ma objąć cały kraj
W Polsce trwają przygotowania systemu ewakuacji ludności na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej. Przepisy przewidują przygotowanie planów od poziomu gmin i powiatów, przez województwa, aż po Krajowy Plan Ewakuacji opracowywany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dokumenty mają określać m.in. liczbę ludzi przewidzianych do ewakuacji, drogi ich przemieszczania, środki transportu, miejsca zakwaterowania oraz sposób powiadomienia mieszkańców. W proces przygotowania planów zaangażowane jest również wojsko. Nie oznacza to jednak, że obecnie zarządzono ewakuację ludności – państwo przygotowuje procedury na wypadek sytuacji, w której taka operacja stałaby się konieczna.
Przemieszczenie ogromnej liczby ludzi, znalezienie dla nich transportu i miejsc noclegowych, zabezpieczenie dróg oraz pozostawionego mienia – wszystko to musi zostać zaplanowane zanim pojawi się zagrożenie.
Właśnie nad takim systemem pracują polskie instytucje.
Podstawę stanowi ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Przewiduje ona przygotowanie planów ewakuacji ludności, a na ich szczycie – Krajowego Planu Ewakuacji.
Powstaje plan dla całego kraju
Ustawa mówi wprost:
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opracowuje Krajowy Plan Ewakuacji.
Nie jest on jednak tworzony w oderwaniu od sytuacji w poszczególnych regionach.
Najpierw swoje elementy planowania przygotowują gminy i powiaty. Na ich podstawie powstają wojewódzkie plany ewakuacji ludności. Dopiero z nich RCB tworzy dokument obejmujący poziom krajowy.
Krajowy Plan Ewakuacji ma być przygotowywany na okres trzech lat i aktualizowany stosownie do potrzeb. Zatwierdza go minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Państwo musi wiedzieć, ilu ludzi trzeba będzie wywieźć
Przepisy bardzo dokładnie określają, co powinno znaleźć się w planach.
Jedną z pierwszych informacji jest liczba osób przewidzianych do ewakuacji na danym obszarze.
To jednak dopiero początek.
Plany mają wskazywać również infrastrukturę transportową, którą będzie można wykorzystać do przemieszczania ludności.
Chodzi o transport:
lądowy, wodny i powietrzny.
Państwo musi więc wcześniej wiedzieć nie tylko, ilu ludzi może wymagać ewakuacji, ale także jak można ich przemieścić z obszaru zagrożonego do bezpiecznego.
Trzeba również znaleźć dla ludzi miejsca
Ewakuacja nie kończy się w chwili opuszczenia zagrożonego miasta czy powiatu.
Przepisy wymagają wskazania miejsc zakwaterowania przygotowanych do przyjęcia ewakuowanej ludności.
Plan musi obejmować także środki transportowe niezbędne do przeprowadzenia operacji oraz siły potrzebne do jej zabezpieczenia.
Starostowie mają m.in. przekazywać wojewodom informacje o liczbie dostępnych miejsc noclegowych.
W praktyce planowanie musi więc odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania:
kogo ewakuować, jak go przewieźć i gdzie umieścić po dotarciu w bezpieczne miejsce.
Plan obejmuje również pozostawione mienie
Jest jeszcze jeden element, o którym rzadziej się mówi.
Przepisy wymagają wskazania sił i środków potrzebnych nie tylko do zabezpieczenia samej ewakuacji, ale również do ochrony pozostawionego mienia.
To istotne, ponieważ przy dużej operacji ewakuacyjnej ogromna liczba mieszkań, domów, firm i innych obiektów może zostać czasowo opuszczona.
Wojsko bierze udział w przygotowaniach
W proces planowania włączone są również struktury wojskowe.
Dyrektor RCB opracowuje wytyczne dla wojewódzkich planów ewakuacji w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Jeszcze bardziej konkretne zasady dotyczą planów, które miałyby zostać wykorzystane w razie mobilizacji, stanu wojennego lub wojny.
Wojewódzkie plany wymagają wówczas uzgodnienia z właściwym organem wojskowym w zakresie dróg przemieszczania ludności, rejonów jej tymczasowego pobytu oraz miejsc zabezpieczenia dóbr kultury.
Ma to oczywiste znaczenie praktyczne – podczas konfliktu trasy wykorzystywane przez ewakuowaną ludność muszą być skoordynowane z potrzebami wojska.
RCB: przygotowujemy proces ewakuacji masowej
Skala prowadzonych prac została opisana również podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówił wówczas o odpowiedzialności RCB za proces przygotowania ewakuacji masowej.
RCB wskazało, że prace rozpoczęto już po wejściu nowych przepisów w życie. Wytyczne dotyczące wojewódzkich planów były uzgadniane wspólnie ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego oraz MSWiA.
Według informacji przedstawionej komisji wytyczne trafiły na szczebel wojewódzki w czerwcu 2025 roku, a następnie rozpoczęły się prace nad wojewódzkimi planami ewakuacji.
RCB zapowiadało równoległe prowadzenie prac nad Krajowym Planem Ewakuacji, który ma pełnić funkcję koordynacyjną wobec planów poszczególnych województw.
Kto może zdecydować o ewakuacji?
System określa również kompetencje poszczególnych organów.
Na poziomie lokalnym swoje zadania mają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz starostowie.
Wojewoda przygotowuje wojewódzki plan, określa obszary i kierunki ewakuacji oraz miejsca przyjęcia ludności.
Co szczególnie istotne, w sytuacji niecierpiącej zwłoki wojewoda może samodzielnie zarządzić ewakuację.
Inaczej wygląda sytuacja podczas wojny.
W czasie stanu wojennego i wojny ewakuacją na terenie całego kraju zarządza Szef Obrony Cywilnej, czyli minister właściwy do spraw wewnętrznych, wskazując również województwa docelowe.
Jak mieszkańcy dowiedzą się, że trzeba wyjechać?
To także musi zostać ustalone wcześniej.
Ustawa wymaga, aby plany zawierały sposób powiadamiania ludności o ewakuacji.
Dlatego w razie rzeczywistego zagrożenia podstawą powinny być komunikaty administracji i służb, a nie informacje krążące bez potwierdzenia w mediach społecznościowych.
Samo istnienie planu ewakuacji nie oznacza również, że mieszkańcy powinni samodzielnie opuszczać swoje miasta.
Ewakuacja ma być prowadzona według określonych kierunków, tras i miejsc przyjęcia ludności.
Ewakuacja nie jest przygotowywana wyłącznie na wypadek wojny
To bardzo ważne rozróżnienie.
Przepisy przewidują wykorzystanie planów ewakuacji w kilku sytuacjach.
Obejmują one przemieszczanie ludzi z miejsca zagrożonego do bezpiecznego:
w sytuacji zagrożenia wojną, w czasie wojny, w przypadku przewidywanego wystąpienia klęski żywiołowej oraz po wystąpieniu klęski żywiołowej.
Duża ewakuacja może być więc potrzebna nie tylko wskutek konfliktu zbrojnego.
Przykładem może być katastrofalna powódź. Rządowy poradnik bezpieczeństwa przypomina, że po ogłoszeniu ewakuacji z zagrożonego terenu należy wykonywać polecenia służb i nie pozostawać na miejscu wyłącznie ze względu na dobytek.
Państwo przygotowuje również Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
Równolegle funkcjonuje Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego.
Jego obecna wersja obowiązuje od 4 sierpnia 2025 roku i stanowi podstawowy dokument planistyczny dla administracji centralnej i wojewódzkiej w zakresie zarządzania kryzysowego.
Dokument obejmuje wszystkie fazy zarządzania kryzysowego – od zapobiegania i przygotowania przez reagowanie aż po odbudowę.
Wśród analizowanych zagrożeń są sytuacje, które mogą prowadzić do konieczności ewakuacji mieszkańców.
Co to oznacza dla zwykłego mieszkańca?
Najważniejsza informacja jest taka: obecne prace nie oznaczają zarządzenia masowej ewakuacji Polski.
Nie ma również podstaw, aby interpretować samo przygotowywanie Krajowego Planu Ewakuacji jako informację, że rząd spodziewa się ewakuacji całego kraju.
Państwo tworzy system, który ma być gotowy na wypadek, gdyby ewakuacja części ludności stała się konieczna.
Jednocześnie skala przygotowań jest znacząca.
Plany mają określać liczbę ludzi, kierunki przemieszczania, infrastrukturę transportową, miejsca noclegowe, niezbędne środki transportu, zabezpieczenie pozostawionego mienia i sposób informowania mieszkańców.
Na poziomie wojewódzkim przygotowania koordynuje RCB, a część planów jest uzgadniana również z wojskiem.
Na ich podstawie ma funkcjonować Krajowy Plan Ewakuacji obejmujący poziom całego państwa.
To plan, którego najlepiej nigdy nie wykorzystywać. Państwo musi jednak wiedzieć wcześniej, jak przemieścić dużą liczbę ludzi z zagrożonych obszarów, dokąd ich skierować i jak zapewnić im bezpieczne miejsce, zanim pojawi się sytuacja, w której na przygotowanie takich rozwiązań będzie już za późno.
W Polsce trwają przygotowania systemu ewakuacji ludności na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej. Przepisy przewidują przygotowanie planów od poziomu gmin i powiatów, przez województwa, aż po Krajowy Plan Ewakuacji opracowywany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dokumenty mają określać m.in. liczbę ludzi przewidzianych do ewakuacji, drogi ich przemieszczania, środki transportu, miejsca zakwaterowania oraz sposób powiadomienia mieszkańców. W proces przygotowania planów zaangażowane jest również wojsko. Nie oznacza to jednak, że obecnie zarządzono ewakuację ludności – państwo przygotowuje procedury na wypadek sytuacji, w której taka operacja stałaby się konieczna.
Przemieszczenie ogromnej liczby ludzi, znalezienie dla nich transportu i miejsc noclegowych, zabezpieczenie dróg oraz pozostawionego mienia – wszystko to musi zostać zaplanowane zanim pojawi się zagrożenie.
Właśnie nad takim systemem pracują polskie instytucje.
Podstawę stanowi ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Przewiduje ona przygotowanie planów ewakuacji ludności, a na ich szczycie – Krajowego Planu Ewakuacji.
Powstaje plan dla całego kraju
Ustawa mówi wprost:
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opracowuje Krajowy Plan Ewakuacji.
Nie jest on jednak tworzony w oderwaniu od sytuacji w poszczególnych regionach.
Najpierw swoje elementy planowania przygotowują gminy i powiaty. Na ich podstawie powstają wojewódzkie plany ewakuacji ludności. Dopiero z nich RCB tworzy dokument obejmujący poziom krajowy.
Krajowy Plan Ewakuacji ma być przygotowywany na okres trzech lat i aktualizowany stosownie do potrzeb. Zatwierdza go minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Państwo musi wiedzieć, ilu ludzi trzeba będzie wywieźć
Przepisy bardzo dokładnie określają, co powinno znaleźć się w planach.
Jedną z pierwszych informacji jest liczba osób przewidzianych do ewakuacji na danym obszarze.
To jednak dopiero początek.
Plany mają wskazywać również infrastrukturę transportową, którą będzie można wykorzystać do przemieszczania ludności.
Chodzi o transport:
lądowy, wodny i powietrzny.
Państwo musi więc wcześniej wiedzieć nie tylko, ilu ludzi może wymagać ewakuacji, ale także jak można ich przemieścić z obszaru zagrożonego do bezpiecznego.
Trzeba również znaleźć dla ludzi miejsca
Ewakuacja nie kończy się w chwili opuszczenia zagrożonego miasta czy powiatu.
Przepisy wymagają wskazania miejsc zakwaterowania przygotowanych do przyjęcia ewakuowanej ludności.
Plan musi obejmować także środki transportowe niezbędne do przeprowadzenia operacji oraz siły potrzebne do jej zabezpieczenia.
Starostowie mają m.in. przekazywać wojewodom informacje o liczbie dostępnych miejsc noclegowych.
W praktyce planowanie musi więc odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania:
kogo ewakuować, jak go przewieźć i gdzie umieścić po dotarciu w bezpieczne miejsce.
Plan obejmuje również pozostawione mienie
Jest jeszcze jeden element, o którym rzadziej się mówi.
Przepisy wymagają wskazania sił i środków potrzebnych nie tylko do zabezpieczenia samej ewakuacji, ale również do ochrony pozostawionego mienia.
To istotne, ponieważ przy dużej operacji ewakuacyjnej ogromna liczba mieszkań, domów, firm i innych obiektów może zostać czasowo opuszczona.
Wojsko bierze udział w przygotowaniach
W proces planowania włączone są również struktury wojskowe.
Dyrektor RCB opracowuje wytyczne dla wojewódzkich planów ewakuacji w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Jeszcze bardziej konkretne zasady dotyczą planów, które miałyby zostać wykorzystane w razie mobilizacji, stanu wojennego lub wojny.
Wojewódzkie plany wymagają wówczas uzgodnienia z właściwym organem wojskowym w zakresie dróg przemieszczania ludności, rejonów jej tymczasowego pobytu oraz miejsc zabezpieczenia dóbr kultury.
Ma to oczywiste znaczenie praktyczne – podczas konfliktu trasy wykorzystywane przez ewakuowaną ludność muszą być skoordynowane z potrzebami wojska.
RCB: przygotowujemy proces ewakuacji masowej
Skala prowadzonych prac została opisana również podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówił wówczas o odpowiedzialności RCB za proces przygotowania ewakuacji masowej.
RCB wskazało, że prace rozpoczęto już po wejściu nowych przepisów w życie. Wytyczne dotyczące wojewódzkich planów były uzgadniane wspólnie ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego oraz MSWiA.
Według informacji przedstawionej komisji wytyczne trafiły na szczebel wojewódzki w czerwcu 2025 roku, a następnie rozpoczęły się prace nad wojewódzkimi planami ewakuacji.
RCB zapowiadało równoległe prowadzenie prac nad Krajowym Planem Ewakuacji, który ma pełnić funkcję koordynacyjną wobec planów poszczególnych województw.
Kto może zdecydować o ewakuacji?
System określa również kompetencje poszczególnych organów.
Na poziomie lokalnym swoje zadania mają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz starostowie.
Wojewoda przygotowuje wojewódzki plan, określa obszary i kierunki ewakuacji oraz miejsca przyjęcia ludności.
Co szczególnie istotne, w sytuacji niecierpiącej zwłoki wojewoda może samodzielnie zarządzić ewakuację.
Inaczej wygląda sytuacja podczas wojny.
W czasie stanu wojennego i wojny ewakuacją na terenie całego kraju zarządza Szef Obrony Cywilnej, czyli minister właściwy do spraw wewnętrznych, wskazując również województwa docelowe.
Jak mieszkańcy dowiedzą się, że trzeba wyjechać?
To także musi zostać ustalone wcześniej.
Ustawa wymaga, aby plany zawierały sposób powiadamiania ludności o ewakuacji.
Dlatego w razie rzeczywistego zagrożenia podstawą powinny być komunikaty administracji i służb, a nie informacje krążące bez potwierdzenia w mediach społecznościowych.
Samo istnienie planu ewakuacji nie oznacza również, że mieszkańcy powinni samodzielnie opuszczać swoje miasta.
Ewakuacja ma być prowadzona według określonych kierunków, tras i miejsc przyjęcia ludności.
Ewakuacja nie jest przygotowywana wyłącznie na wypadek wojny
To bardzo ważne rozróżnienie.
Przepisy przewidują wykorzystanie planów ewakuacji w kilku sytuacjach.
Obejmują one przemieszczanie ludzi z miejsca zagrożonego do bezpiecznego:
w sytuacji zagrożenia wojną, w czasie wojny, w przypadku przewidywanego wystąpienia klęski żywiołowej oraz po wystąpieniu klęski żywiołowej.
Duża ewakuacja może być więc potrzebna nie tylko wskutek konfliktu zbrojnego.
Przykładem może być katastrofalna powódź. Rządowy poradnik bezpieczeństwa przypomina, że po ogłoszeniu ewakuacji z zagrożonego terenu należy wykonywać polecenia służb i nie pozostawać na miejscu wyłącznie ze względu na dobytek.
Państwo przygotowuje również Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego
Równolegle funkcjonuje Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego.
Jego obecna wersja obowiązuje od 4 sierpnia 2025 roku i stanowi podstawowy dokument planistyczny dla administracji centralnej i wojewódzkiej w zakresie zarządzania kryzysowego.
Dokument obejmuje wszystkie fazy zarządzania kryzysowego – od zapobiegania i przygotowania przez reagowanie aż po odbudowę.
Wśród analizowanych zagrożeń są sytuacje, które mogą prowadzić do konieczności ewakuacji mieszkańców.
Co to oznacza dla zwykłego mieszkańca?
Najważniejsza informacja jest taka: obecne prace nie oznaczają zarządzenia masowej ewakuacji Polski.
Nie ma również podstaw, aby interpretować samo przygotowywanie Krajowego Planu Ewakuacji jako informację, że rząd spodziewa się ewakuacji całego kraju.
Państwo tworzy system, który ma być gotowy na wypadek, gdyby ewakuacja części ludności stała się konieczna.
Jednocześnie skala przygotowań jest znacząca.
Plany mają określać liczbę ludzi, kierunki przemieszczania, infrastrukturę transportową, miejsca noclegowe, niezbędne środki transportu, zabezpieczenie pozostawionego mienia i sposób informowania mieszkańców.
Na poziomie wojewódzkim przygotowania koordynuje RCB, a część planów jest uzgadniana również z wojskiem.
Na ich podstawie ma funkcjonować Krajowy Plan Ewakuacji obejmujący poziom całego państwa.
To plan, którego najlepiej nigdy nie wykorzystywać. Państwo musi jednak wiedzieć wcześniej, jak przemieścić dużą liczbę ludzi z zagrożonych obszarów, dokąd ich skierować i jak zapewnić im bezpieczne miejsce, zanim pojawi się sytuacja, w której na przygotowanie takich rozwiązań będzie już za późno.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.