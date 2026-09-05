Gigantyczne promocje w Biedronce. Sklep rozdaje gratisy. To ostatni dzień!
Biedronka mocno kończy tydzień promocji. W piątek 5 września klienci mogą skorzystać z kilku wyjątkowo dużych obniżek na produkty, które regularnie trafiają do domowych zapasów. Cukier można kupić za mniej niż złotówkę, drugie opakowanie parówek jest aż 70 proc. tańsze, a przy zakupie kawy Dallmayr obowiązuje akcja 1+1 gratis. Trzeba się jednak spieszyć – wszystkie pokazane oferty kończą się właśnie 5 września.
Cukier za 99 groszy. Warunkiem większy zakup
Jedną z najmocniejszych ofert jest cukier biały w opakowaniach 1 kg marek Królewski, Polski Cukier, Diamant oraz Sweet Family.
Przy zakupie 10 opakowań każde z nich kosztuje zaledwie 0,99 zł. Za 10 kilogramów cukru klient zapłaci więc 9,90 zł.
Bez promocji wskazana cena to 1,99 zł za kilogram. Oznacza to, że przy zakupie dziesięciu kilogramów można zaoszczędzić 10 zł.
Oferta dostępna jest z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, a dzienny limit wynosi 10 sztuk na kartę.
Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugie opakowanie 70 proc. taniej
Kolejna promocja może zainteresować osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny. Wszystkie parówki Kraina Wędlin objęto akcją, w której drugi, tańszy produkt kosztuje o 70 proc. mniej.
Co istotne, produkty można dowolnie mieszać. Promocja obejmuje różne warianty parówek tej marki.
Także tutaj konieczna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Obowiązuje dzienny limit 6 sztuk, czyli maksymalnie trzech rabatów, na jedną kartę.
Kilogramowa kawa Dallmayr 1+1 gratis
Mocna oferta czeka również na kawoszy. Kilogramowe opakowania kawy ziarnistej Dallmayr Home Barista Caffè Crema Dolce oraz Caffè Crema Forte zostały objęte akcją 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch opakowań klient płaci 39,99 zł za każde, czyli łącznie 79,98 zł za dwa kilogramy kawy. Z informacji zamieszczonych w ofercie wynika, że cena jednej sztuki bez karty i poza limitem wynosi 79,99 zł.
W praktyce przy wykorzystaniu promocji dwa kilogramy kosztują niemal tyle, ile normalnie jedno opakowanie. Limit dzienny wynosi cztery sztuki na kartę Moja Biedronka.
W piątek może być polowanie na ostatnie sztuki
Wszystkie trzy promocje łączy jedna rzecz: 5 września jest ostatnim dniem ich obowiązywania. To może sprawić, że klienci, którzy odkładali większe zakupy na koniec tygodnia, ruszą po zapasy.
Szczególnie oferta cukru za 99 groszy może przyciągać uwagę osób przygotowujących jesienne przetwory. Z kolei promocja na dwie kilogramowe paczki kawy pozwala zrobić zapas produktu, który można przechowywać przez dłuższy czas.
Warto pamiętać o wymaganej karcie lub aplikacji Moja Biedronka, limitach zakupowych oraz o tym, że dostępność poszczególnych produktów zależy od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.