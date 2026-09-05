Weekend chłodny i burzowy, potem w Warszawie nawet 29 stopni. Pogoda zrobi zwrot
Wrzesień zaczyna się od pogodowej huśtawki. W sobotę i niedzielę w wielu regionach Polski będzie chłodno, wietrznie i przelotnie deszczowo, a miejscami pojawią się burze. Już kilka dni później sytuacja ma się jednak odwrócić – we wtorek i środę temperatura miejscami wzrośnie do 28-29 stopni. W Warszawie po niedzielnym maksimum około 19 stopni we wtorek prognozowane jest nawet około 27 stopni. Ciepły epizod nie potrwa jednak długo, bo pod koniec tygodnia znów zrobi się chłodniej i wrócą opady.
IMGW opublikowało najnowszą prognozę na okres od 4 do 10 września, a modele krótkoterminowe pozwalają już spojrzeć także na kolejne dni. Dostępna jest również aktualna eksperymentalna prognoza długoterminowa aż do grudnia. Wynika z niej, że wrzesień jako całość powinien być cieplejszy od normy, listopad może okazać się bardziej mokry niż zwykle, a grudzień również ma przynieść temperatury powyżej średniej z lat 1991-2020. To jednak prognoza orientacyjna – mówi o średnich dla całych miesięcy, a nie o pogodzie w konkretny dzień.
Sobota z deszczem, burzami i silnym wiatrem. W Warszawie obowiązuje ostrzeżenie
W sobotę Polska pozostaje pod wpływem niżu, a na południu kraju zaznacza się strefa frontu atmosferycznego. IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Na północy możliwe są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od około 16-18 stopni na północy, nad morzem i miejscami w rejonach podgórskich, około 20 stopni w centrum do około 23 stopni na południowym wschodzie.
Najbardziej dokuczliwy będzie wiatr. W centrum kraju porywy mogą dochodzić do około 70 km/h, a na północy i nad morzem nawet do 80 km/h. W Sudetach prognozowane są jeszcze silniejsze podmuchy. Miejscami podczas przelotnych opadów może spaść około 15 mm deszczu.
W Warszawie sobota również nie będzie spokojna. Temperatura maksymalna ma wynieść około 21 stopni, a nocą spaść do około 12 stopni. IMGW wydało dla stolicy żółte ostrzeżenie przed burzami obowiązujące w sobotę od godz. 14:00 do 20:00. Prognozowane są miejscami opady od 15 do 20 mm, porywy wiatru do około 80 km/h, a lokalnie możliwy jest grad.
To oznacza, że osoby planujące sobotnie spacery, wydarzenia plenerowe czy wyjazdy powinny sprawdzać radar i aktualne ostrzeżenia. Burze mają mieć charakter lokalny, więc sytuacja może bardzo różnić się nawet pomiędzy sąsiednimi częściami Mazowsza.
Niedziela jeszcze chłodniejsza. W Warszawie nocą około 9 stopni
W niedzielę poprawa będzie tylko częściowa. IMGW przewiduje zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a lokalne burze są możliwe przede wszystkim na północy i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od około 17 do 20 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, a nad morzem nawet do około 80 km/h.
W Warszawie prognozowane jest około 19 stopni w dzień i zaledwie 9 stopni nocą. To będzie jeden z pierwszych naprawdę chłodnych poranków tego września. Nie oznacza jeszcze przymrozku w stolicy, ale różnica względem temperatur z końca sierpnia będzie bardzo wyraźna.
Od poniedziałku poprawa. We wtorek nagle zrobi się prawie jak w środku lata
Poniedziałek 7 września ma przynieść pierwszą większą poprawę. Na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Przelotne opady mogą pojawić się jeszcze na północnym wschodzie. Temperatura wzrośnie do około 18-23 stopni, a wiatr wyraźnie osłabnie.
W Warszawie poniedziałek ma przynieść około 20 stopni w dzień i 11 stopni nocą. Będzie więcej chmur, ale ryzyko opadów znacząco spadnie. To jednak tylko wstęp do znacznie cieplejszego wtorku.
We wtorek do Polski zacznie napływać wyraźnie cieplejsze powietrze. IMGW prognozuje od około 20-23 stopni na północy do nawet 28 stopni na południu. Na zachodzie i północnym zachodzie możliwe będą jednak przelotne opady i lokalne burze. W Warszawie prognoza wskazuje na około 27 stopni w dzień i 16 stopni nocą. Po chłodnej niedzieli oznaczałoby to wzrost temperatury maksymalnej aż o około 8 stopni w ciągu 2 dni.
Środa może przynieść 29 stopni, ale wrócą burze
Jeszcze cieplej miejscami może być w środę. IMGW przewiduje temperaturę od około 20 stopni nad morzem, przez około 24 stopnie w centrum, do nawet 29 stopni na południu kraju. Jednocześnie nad Polską ponownie wzrośnie zachmurzenie i w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze.
Wiatr ponownie się nasili. Porywy mogą dochodzić do około 60 km/h, a nad morzem do 70 km/h. Oznacza to, że najcieplejszy dzień przyszłego tygodnia niekoniecznie będzie najbardziej pogodny.
W Warszawie środa ma być już chłodniejsza niż wtorek – około 23 stopni – i bardziej deszczowa. Nocą temperatura spadnie do około 13 stopni. To będzie początek kolejnej zmiany, która na dobre zaznaczy się w czwartek.
W czwartek mocne ochłodzenie. Z 29 stopni miejscami zostanie 17-21
W czwartek ciepłe powietrze zostanie wypchnięte z większości kraju. Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie już tylko od 17 do 21 stopni. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, a na północnym zachodzie i południowym wschodzie miejscami pojawi się deszcz. Wiatr nadal może być porywisty, szczególnie na północy i zachodzie.
W Warszawie prognozowane jest około 19 stopni w dzień i 10 stopni nocą. Podobna temperatura – około 19 stopni – może utrzymać się również w piątek i sobotę. Oznacza to, że bardzo ciepły wtorek będzie raczej krótkim epizodem niż początkiem dłuższej fali letniej pogody.
Warszawa dzień po dniu. Od 9 do 27 stopni w ciągu kilku dni
Aktualna prognoza dla Warszawy wygląda następująco:
- sobota 5 września: około 21 stopni w dzień, 12 stopni nocą, przelotne opady i możliwość burz;
- niedziela 6 września: około 19 stopni w dzień, 9 stopni nocą, możliwy przelotny deszcz;
- poniedziałek 7 września: około 20 stopni w dzień, 11 stopni nocą, więcej spokojnej pogody;
- wtorek 8 września: około 27 stopni w dzień, 16 stopni nocą, mieszanka słońca i chmur;
- środa 9 września: około 23 stopni w dzień, 13 stopni nocą, możliwe przelotne opady;
- czwartek 10 września: około 19 stopni w dzień, 10 stopni nocą, okresami deszcz;
- piątek 11 września: około 19 stopni w dzień, 11 stopni nocą, duże zachmurzenie;
- sobota 12 września: około 19 stopni w dzień, 11 stopni nocą, przewaga chmur.
Największa różnica pojawi się więc pomiędzy chłodnym niedzielnym porankiem, gdy temperatura może wynosić około 9 stopni, a wtorkowym popołudniem z temperaturą dochodzącą do około 27 stopni. To blisko 18 stopni różnicy w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin.
Długoterminowo wrzesień ma być cieplejszy od normy
Aktualna eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW obejmuje okres od września do grudnia 2026 roku. Dla września modele wskazują, że średnia miesięczna temperatura na terenie całej Polski najprawdopodobniej będzie powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Suma opadów powinna mieścić się w normie.
Nie oznacza to, że przez cały wrzesień będzie ciepło. „Powyżej normy” odnosi się do średniej temperatury z całego miesiąca – uwzględnia zarówno gorące popołudnia, jak i chłodne noce. Możliwe są więc krótkie epizody z temperaturami zbliżonymi do 30 stopni, a jednocześnie noce z wartościami jednocyfrowymi.
Najważniejsze na najbliższe dni
- W sobotę szczególnie trzeba uważać na burze i silny wiatr. W Warszawie obowiązuje ostrzeżenie IMGW, a porywy mogą dochodzić do 80 km/h.
- Niedziela będzie chłodna – w stolicy nocą i rano około 9 stopni.
- Poniedziałek przyniesie uspokojenie pogody, a we wtorek nastąpi szybkie ocieplenie.
- We wtorek na południu Polski może być około 28 stopni, a w Warszawie około 27 stopni.
- W środę lokalnie możliwe jest nawet 29 stopni, ale jednocześnie wrócą opady i burze.
- Od czwartku znów chłodniej – przeważnie około 17-21 stopni.
- Długoterminowo wrzesień ma być cieplejszy od normy, październik i listopad przeważnie termicznie normalne, a grudzień ponownie cieplejszy od średniej.
Najbliższe dni nie przyniosą więc prostego przejścia z lata do jesieni. Pogoda będzie przełączać się między dwoma sezonami niemal z dnia na dzień. Chłodny i wietrzny weekend szybko ustąpi miejsca temperaturze zbliżonej do letniej, ale już po 1-2 dniach termometry ponownie wrócą w okolice 20 stopni. Wrzesień może być w sumie ciepły, ale spokojnej, stabilnej pogody na razie nie widać.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.