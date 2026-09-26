Gigantyczne promocje w sobotę w Biedronce. Nawet 57 proc. taniej i 6 opakowań gratis
Sobota 26 września jest ostatnim dniem specjalnej akcji „Tani Weekend” w Biedronce. Sieć obniżyła ceny mięsa, owoców, sera i kawy, a na wybrane produkty przygotowała promocje 1+1, 2+2 oraz nawet 6+6 gratis. Największy rabat sięga 57 proc., ale część ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka i objęta jest limitami.
Osoby, które planują większe weekendowe zakupy, powinny dokładnie sprawdzić warunki przed podejściem do kasy. Niektóre ceny naliczane są automatycznie, natomiast inne obowiązują dopiero po zeskanowaniu karty Moja Biedronka albo aplikacji.
Akcja rozpoczęła się w piątek 25 września i potrwa tylko do końca soboty 26 września lub do wyczerpania zapasów. Biedronka potwierdza na swojej stronie, że specjalna oferta weekendowa obowiązuje właśnie w tych dwóch dniach.
Banany aż 57 proc. taniej
Największą obniżką objęto banany sprzedawane na wagę. Z aplikacją Moja Biedronka kilogram kosztuje 2,99 zł zamiast 6,99 zł. Oznacza to rabat w wysokości 57 proc.
Promocja objęta jest limitem wynoszącym łącznie 2 kg na jedno konto Moja Biedronka w czasie trwania akcji. Po przekroczeniu limitu kolejne owoce zostaną rozliczone według ceny obowiązującej bez promocji.
Przy zakupie pełnych 2 kg klient zapłaci 5,98 zł. Bez użycia aplikacji i przy cenie 6,99 zł za kilogram taki sam zakup kosztowałby 13,98 zł. Oszczędność wynosi więc 8 zł.
Cytryny za połowę dotychczasowej ceny
W sobotę taniej można kupić również cytryny na wagę. Ich cena spadła z 11,99 do 5,99 zł za kilogram, czyli dokładnie o 50 proc.
To oferta bez konieczności kupowania kilku opakowań jednocześnie. Cytryny można wykorzystać do herbaty, przetworów, wypieków i domowych napojów, jednak przed zakupem większej ilości warto pamiętać, że owoce wymagają odpowiedniego przechowywania.
Łopatka za 9,99 zł, szynka za 12,99 zł
W weekendowej ofercie znalazły się również dwa rodzaje mięsa wieprzowego.
Łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, kosztuje 9,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką wynosiła 13,49 zł, dlatego rabat sięga 25 proc.
Szynkę wieprzową bez kości można natomiast kupić za 12,99 zł za kilogram zamiast 18,99 zł. W tym przypadku obniżka wynosi 31 proc.
Mięso oferowane jest w opakowaniach o zmiennej wadze, dlatego ostateczna kwota na paragonie będzie zależała od ciężaru wybranego produktu.
Ser żółty niemal o połowę taniej
Mocną ofertę przygotowano także na ser żółty Gouda w plastrach marki Światowid. Przy zakupie kilograma cena wynosi 15,99 zł, podczas gdy wcześniej wskazywana cena sięgała 29,89 zł za kilogram.
Rabat wynosi więc około 46 proc. Warunkiem skorzystania z oferty jest zakup odpowiedniej ilości produktu oraz użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Przed włożeniem sera do koszyka należy sprawdzić gramaturę poszczególnych opakowań, aby łącznie spełnić warunek promocji.
Wszystkie serki Almette w promocji 2+2 gratis
Biedronka przeceniła również serki Almette. Przy zakupie czterech produktów dwa najtańsze można otrzymać bez dodatkowej opłaty.
Promocja pozwala mieszać różne warianty objęte akcją. Największą oszczędność można uzyskać, wybierając produkty w podobnych cenach. Jeżeli ceny będą się różnić, jako bezpłatne zostaną rozliczone dwa najtańsze opakowania.
Oferta wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka i podlega wskazanemu przez sieć limitowi.
Kawa Dallmayr: drugie opakowanie gratis
Jedną z najmocniejszych sobotnich okazji jest promocja na kawę ziarnistą Dallmayr Classic w opakowaniach po 500 g.
Przy zakupie dwóch opakowań jedno naliczane jest gratis. Cena każdej z dwóch paczek po rozłożeniu rabatu wynosi 23 zł, a za cały kilogram kawy klient zapłaci 46 zł.
Bez karty Moja Biedronka jedno opakowanie może kosztować 45,99 zł, dlatego przed płatnością trzeba zeskanować kartę albo aplikację i sprawdzić cenę widoczną na ekranie kasy.
Red Bull w promocji 2+2 gratis
W ramach „Taniego Weekendu” przeceniono także napoje energetyczne Red Bull w puszkach o pojemności 250 ml.
Przy zakupie czterech sztuk dwa najtańsze napoje są bezpłatne. Po uwzględnieniu rabatu cena każdej z czterech puszek wynosi 3,25 zł. Za komplet klient zapłaci więc 13 zł.
Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka i objęta jest limitem. Promocja nie oznacza możliwości wielokrotnego zabierania dowolnej liczby bezpłatnych produktów.
Produkty Lovela: drugi tańszy za złotówkę
Rodzice małych dzieci mogą zwrócić uwagę na promocję obejmującą proszki, płyny i kapsułki do prania Lovela.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje 1 zł. Poszczególne warianty można łączyć, jednak najbardziej opłacalny będzie wybór produktów o zbliżonych cenach.
Akcja dotyczy jednorazowych zakupów i obowiązuje po użyciu karty lub aplikacji. Na grafice promocyjnej wskazano także limit do 10 sztuk.
Piwo w akcji 6+6 gratis
Biedronka przygotowała również promocję 6+6 gratis na wybrane piwo Žatecký w puszkach o pojemności 500 ml.
Aby otrzymać sześć sztuk bez dodatkowej opłaty, należy jednorazowo kupić 12 objętych akcją produktów. Po rozłożeniu rabatu cena jednej puszki wynosi 2,30 zł.
To oferta przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Sprzedaż alkoholu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dostępność może zależeć od konkretnego sklepu.
To ostatni dzień promocji
Sobotnie zakupy mogą przyciągnąć wielu klientów przede wszystkim ze względu na połączenie przecen mięsa i owoców z ofertami wielosztukowymi na kawę, nabiał i chemię gospodarczą.
Najważniejsze jest jednak sprawdzenie warunków każdej promocji. W przypadku ofert 1+1, 2+2 lub 6+6 gratis trzeba włożyć do koszyka dokładnie wskazaną liczbę produktów. Jeśli klient kupi za mało sztuk, rabat może nie zostać naliczony.
Przed zapłatą warto również:
- aktywować wymagany kupon, jeżeli pojawił się w aplikacji;
- zeskanować kartę Moja Biedronka;
- sprawdzić limit przypisany do konta;
- porównać cenę na ekranie z ceną na plakacie;
- zachować paragon.
Promocje kończą się w sobotę 26 września wraz z zamknięciem sklepów lub wcześniej, jeżeli zapasy zostaną wyczerpane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.