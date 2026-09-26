Zderzenie karetki z łosiem pod Warszawą. Potężne zwierzę nie przeżyło, załoga ambulansu bez obrażeń
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w sobotni poranek w miejscowości Wola Starogrodzka w powiecie garwolińskim, niedaleko Otwocka. Pędzący drogą ambulans ratunkowy zderzył się z ważącym kilkaset kilogramów łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię z przydrożnego lasu. Zgłoszenie o kolizji wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 9:25. Na szczęście żaden z ratowników medycznych ani pasażerów karetki nie odniósł obrażeń, jednak zwierzę ginęło na miejscu.
Przebieg kolizji w Woli Starogrodzkiej i ramy prawne dla ratownictwa medycznego
Na miejscu zdarzenia natychmiast zjawiły się zastępy Straży Pożarnej, w tym druhowie z OSP Wola Starogrodzka, a także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Jak przekazała komisarz Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa, ponieważ nikt z uczestników nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji. W wyniku siły uderzenia łoś poniósł śmierć na miejscu, a przód pojazdu ratownictwa medycznego uległ poważnym uszkodzeniom.
Ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz zasady postępowania w przypadku zdarzeń drogowych regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 652 z późn. zm.). Przepisy nakładają na kierujących pojazdami ratunkowymi obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, jednak gwałtowne wtargnięcie leśnej zwierzyny na jezdnię często uniemożliwia podjęcie bezpiecznego manewru ominięcia.
Niebezpieczne korytarze pod Warszawą. Trasy z Otwocka w stronę Woli, Mokotowa i Śródmieścia
Rejon Otwocka, Garwolina oraz przylegające do nich kompleksy leśne Mazowieckiego Parku Krajobrazowego to obszary znane z bardzo licznej populacji łosi i saren. Te potężne ssaki regularnie przemieszczają się szlakami migracyjnymi przcinającymi lokalne drogi oraz trasy dojazdowe w kierunku warszawskich dzielnic takich jak Mokotów, Wola czy Śródmieście.
Zderzenie z łosiem jest dla kierowców aut osobowych oraz karetek szczególnie niebezpieczne. Ze względu na wysokie kończyny i dużą masę zwierzęcia, po uderzeniu w zderzak ciało łosia bardzo często wpada bezpośrednio przez przednią szybę do wnętrza kabiny. Służby po raz kolejny apelują do kierowców podróżujących drogami wylotowymi ze stołecznej aglomeracji o zachowanie wzmożonej czujności, zwłaszcza po zmroku oraz o świcie.
Jak krok po kroku postąpić po zderzeniu z dzikim zwierzęciem na drodze
Zobacz zestaw kluczowych procedur bezpieczeństwa w przypadku kolizji ze zwierzyną leśną:
- Zabezpiecz miejsce zdarzenia i włącz światła awaryjne – rozstaw trójkąt ostrzegawczy, aby ostrzec innych kierowców poruszających się trasą.
- Wezwij służby ratunkowe pod numerem 112 – poinformuj operatora o dokładnej lokalizacji oraz o stanie uczestników zdarzenia i zwierzęcia.
- Nie podchodź bezpośrednio do potrąconego łosia – ranny lub zszokowany pieszy ssak może stworzyć dodatkowe zagrożenie dla ludzi.
- Powiadom policję w celu sporządzenia notatki – oficjalny protokół jest niezbędny do rozliczenia szkody z polisy ubezpieczeniowej pojazdu.
- Zachowaj ostrożność na trasach dojazdowych do Woli, Mokotowa i Śródmieścia – zredukuj prędkość na odcinkach oznaczonych znakiem A-18b (zwierzęta dzikie).
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.