Zderzenie karetki z łosiem pod Warszawą. Potężne zwierzę nie przeżyło, załoga ambulansu bez obrażeń

26 września 2026 18:51 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w sobotni poranek w miejscowości Wola Starogrodzka w powiecie garwolińskim, niedaleko Otwocka. Pędzący drogą ambulans ratunkowy zderzył się z ważącym kilkaset kilogramów łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię z przydrożnego lasu. Zgłoszenie o kolizji wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 9:25. Na szczęście żaden z ratowników medycznych ani pasażerów karetki nie odniósł obrażeń, jednak zwierzę ginęło na miejscu.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

jadąca karetka

Zobacz również:

Przebieg kolizji w Woli Starogrodzkiej i ramy prawne dla ratownictwa medycznego

Na miejscu zdarzenia natychmiast zjawiły się zastępy Straży Pożarnej, w tym druhowie z OSP Wola Starogrodzka, a także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Jak przekazała komisarz Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa, ponieważ nikt z uczestników nie odniósł obrażeń wymagających hospitalizacji. W wyniku siły uderzenia łoś poniósł śmierć na miejscu, a przód pojazdu ratownictwa medycznego uległ poważnym uszkodzeniom.

Ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz zasady postępowania w przypadku zdarzeń drogowych regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2024 r. poz. 652 z późn. zm.). Przepisy nakładają na kierujących pojazdami ratunkowymi obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, jednak gwałtowne wtargnięcie leśnej zwierzyny na jezdnię często uniemożliwia podjęcie bezpiecznego manewru ominięcia.

Niebezpieczne korytarze pod Warszawą. Trasy z Otwocka w stronę Woli, Mokotowa i Śródmieścia

Rejon Otwocka, Garwolina oraz przylegające do nich kompleksy leśne Mazowieckiego Parku Krajobrazowego to obszary znane z bardzo licznej populacji łosi i saren. Te potężne ssaki regularnie przemieszczają się szlakami migracyjnymi przcinającymi lokalne drogi oraz trasy dojazdowe w kierunku warszawskich dzielnic takich jak Mokotów, Wola czy Śródmieście.

Zderzenie z łosiem jest dla kierowców aut osobowych oraz karetek szczególnie niebezpieczne. Ze względu na wysokie kończyny i dużą masę zwierzęcia, po uderzeniu w zderzak ciało łosia bardzo często wpada bezpośrednio przez przednią szybę do wnętrza kabiny. Służby po raz kolejny apelują do kierowców podróżujących drogami wylotowymi ze stołecznej aglomeracji o zachowanie wzmożonej czujności, zwłaszcza po zmroku oraz o świcie.

Jak krok po kroku postąpić po zderzeniu z dzikim zwierzęciem na drodze

Zobacz zestaw kluczowych procedur bezpieczeństwa w przypadku kolizji ze zwierzyną leśną:

Zobacz również:

  • Zabezpiecz miejsce zdarzenia i włącz światła awaryjne – rozstaw trójkąt ostrzegawczy, aby ostrzec innych kierowców poruszających się trasą.
  • Wezwij służby ratunkowe pod numerem 112 – poinformuj operatora o dokładnej lokalizacji oraz o stanie uczestników zdarzenia i zwierzęcia.
  • Nie podchodź bezpośrednio do potrąconego łosia – ranny lub zszokowany pieszy ssak może stworzyć dodatkowe zagrożenie dla ludzi.
  • Powiadom policję w celu sporządzenia notatki – oficjalny protokół jest niezbędny do rozliczenia szkody z polisy ubezpieczeniowej pojazdu.
  • Zachowaj ostrożność na trasach dojazdowych do Woli, Mokotowa i Śródmieścia – zredukuj prędkość na odcinkach oznaczonych znakiem A-18b (zwierzęta dzikie).

 

Źródło: tvnwarszawa

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna