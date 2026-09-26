Syreny alarmowe zawyją w trzech dzielnicach Warszawy. Sprawdź, dlaczego nie należy wpadać w panikę
Mieszkańcy południowych dzielnic stolicy muszą przygotować się na głośne komunikaty i dźwięki syren. We wtorek 29 września 2026 roku w wyznaczonych punktach alarmowych na terenie Mokotowa, Wilanowa oraz Ursynowa mogą zostać uruchomione urządzenia ostrzegawcze. Syreny zostaną włączone w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych miejskiej infrastruktury. Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz służby miejskie apelują do wszystkich przebywających w tym rejonie osób o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań ratunkowych.
Dwa rodzaje sygnałów, komunikaty głosowe i ramy prawne systemu ostrzegania
Sprawdzanie sprawności technicznej syren jest elementem stałej dbałości o zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności. Obowiązek utrzymania gotowości operacyjnej takich systemów wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Systemy montowane na budynkach użyteczności publicznej czy słupach oświetleniowych służą do powiadamiania obywateli nie tylko o zagrożeniach militarnych, ale także o klęskach żywiołowych, katastrofach przemysłowych czy skażeniu chemicznym.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w polskim systemie powiadamiania obowiązują dwa podstawowe sygnały akustyczne. Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający nieprzerwanie przez trzy minuty. Z kolei odwołanie alarmu sygnalizowane jest za pomocą ciągłego (stałego) dźwięku trwającego również trzy minuty. Powszechnie stosuje się także zapowiedzi słowne – trzykrotnie powtórzony komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…” oraz analogiczną zapowiedź jego odwołania.
Serwis syren na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie a bezpieczeństwo stolicy
Wtorkowe testy obejmą kluczowe węzły sygnałowe w dzielnicach Mokotów, Ursynów oraz Wilanów, gdzie sygnał akustyczny może być słyszalny na przestrzeni wielu kilometrów. Warto pamiętać, że system ostrzegawczy Warszawy stanowi spójną sieć – podobne punkty alarmowe zlokalizowane są również na Woli i w Śródmieściu.
Prowadzone w terenie prace serwisowe pozwalają wykryć ewentualne usterki w sterowaniu radiowym oraz sprawdzić sprawność głośników i awaryjnego zasilania akumulatorowego. Dzięki cyklicznym przeglądom na Ursynowie, Wilanowie czy Mokotowie służby wojewódzkie mają pewność, że w przypadku realnego zagrożenia sygnał dotrze do dziesiątek tysięcy mieszkańców.
Jak krok po kroku odróżnić sygnały alarmowe i zachować się podczas testu
Zobacz zestaw kluczowych informacji dotyczących dźwięków syren i zasad postępowania podczas wtorkowych prób:
- Nie podejmuj żadnych akcji ratunkowych we wtorek 29 września – głośne sygnały na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie to wyłącznie zaplanowane prace serwisowe.
- Odróżniaj dźwięk ogłoszenia alarmu od jego odwołania – sygnał modulowany (3 minuty) oznacza zagrożenie, natomiast dźwięk ciągły (3 minuty) odwołuje stan alarmowy.
- Zwracaj uwagę na komunikaty słowne z głośników – służby mogą nadawać trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy „Uwaga! Ogłaszam alarm…”.
- Poinformuj starszych sąsiadów i dzieci o próbie technicznej – zapobiegniesz niepotrzebnemu stresowi wśród osób w Twoim otoczeniu.
- Przekaż informację bliskim z Woli, Śródmieścia i innych dzielnic – dźwięk syren z Mokotowa czy Ursynowa może być słyszalny na pograniczu sąsiednich rejonów.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.