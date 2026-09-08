Gigantyczne utrudnienia na kolei w Warszawie. Problemy z pociągami KM i SKM. Wprowadzono specjalne zasady dla pasażerów
Poważne utrudnienia dotknęły we wtorek pasażerów kolei w Warszawie. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Gdańska wystąpiły problemy w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich oraz SKM linii S4 i S40. Sytuacja była na tyle poważna, że wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w całej pierwszej strefie biletowej. Pasażerowie mogli korzystać na tych zasadach również z autobusów, tramwajów i obu linii metra. Komunikat został już oznaczony jako zakończony, ale skutki zakłóceń mogą być odczuwalne jeszcze przez pewien czas.
Duże problemy w rejonie Warszawy Gdańskiej
Utrudnienia pojawiły się w rejonie jednej z najważniejszych stacji kolejowych w stolicy – Warszawy Gdańskiej.
Jak wynika z komunikatu Warszawskiego Transportu Publicznego, przyczyną były problemy techniczne.
Zakłócenia dotyczyły:
- pociągów SKM linii S4,
- pociągów SKM linii S40,
- pociągów Kolei Mazowieckich.
Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami, przekierowaniami oraz odwołaniami kursów.
Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów
Skala problemów spowodowała wprowadzenie dodatkowych ułatwień dla pasażerów.
Od godziny 12:40 do 16:00 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM–KM w obszarze pierwszej strefy biletowej.
Co szczególnie istotne, rozwiązanie nie ogranicza się wyłącznie do pociągów.
Pasażerowie mogą korzystać z honorowania biletów we wszystkich środkach warszawskiej komunikacji:
autobusach, tramwajach, metrze M1 i M2 oraz pociągach SKM.
Dzięki temu osoby, których pociąg został opóźniony, przekierowany lub odwołany, mogą szukać alternatywnego sposobu dotarcia do celu.
Pasażerowie KM powinni sprawdzać swoje połączenia
Utrudnienia w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego mogą mieć znaczenie również dla osób dojeżdżających do stolicy z innych miejscowości Mazowsza.
Koleje Mazowieckie prowadzą osobny wykaz bieżących zakłóceń w ruchu dla poszczególnych linii oraz Warszawskiego Węzła Kolejowego.
Przed wyjazdem warto więc sprawdzić konkretny pociąg, szczególnie jeżeli jego trasa prowadzi przez rejon Warszawy Gdańskiej.
Komunikat został oznaczony jako zakończony
Jest jednak dobra wiadomość.
Informacja WTP o samych utrudnieniach została już oznaczona jako „Zakończone”.
Nie oznacza to jednak, że każdy pociąg natychmiast wróci do rozkładowego czasu. Po poważniejszych zakłóceniach na kolei opóźnienia mogą przenosić się na kolejne kursy.
Dlatego pasażerowie powinni nadal kontrolować bieżącą sytuację przed podróżą.
Honorowanie biletów do godziny 16:00
Zgodnie z komunikatem specjalne zasady dotyczące biletów zostały przewidziane do godziny 16:00.
To ważna informacja dla osób wracających z pracy lub przemieszczających się po Warszawie po południu.
Aktualne informacje o opóźnieniach poszczególnych składów można sprawdzać również w Portalu Pasażera zarządcy infrastruktury kolejowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.