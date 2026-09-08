Kolejki do kas w Biedronce. Gigantyczna promocja właśnie ruszyła. Drugi produkt za 1 zł, 1+1 gratis i ceny niższe o połowę
Łowcy okazji mają powód, żeby zajrzeć do Biedronki. Sieć uruchomiła kumulację bardzo mocnych promocji na produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków. Brzoskwinie są przecenione o 50 proc., wszystkie objęte akcją mięsa mielone można kupić w formule 1+1 gratis, a przy zakupie żółtych serów za drugi, tańszy produkt zapłacimy tylko złotówkę. Jest również wyjątkowo mocna oferta na łopatkę wieprzową. Część promocji kończy się już 9 września.
Biedronka oficjalnie pokazuje obecnie kilka równolegle obowiązujących gazetek i ofert, m.in. na okres 7–9 września oraz 8–9 września 2026 roku.
Drugi ser za złotówkę. Można mieszać produkty
Jedna z najmocniejszych ofert wystartowała właśnie we wtorek, 8 września, i potrwa tylko do środy, 9 września.
Promocją objęte są wszystkie paczkowane sery żółte uczestniczące w akcji.
Przy zakupie dwóch produktów:
drugi, tańszy ser kosztuje tylko 1 zł.
Co ważne, produkty można mieszać dowolnie.
Na materiałach Biedronki widzimy m.in. sery Światowid, Mlekpol, Sierpc oraz Włoszczowa.
Jest jednak warunek – do skorzystania z oferty potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Obowiązuje również dzienny limit czterech sztuk, czyli maksymalnie dwóch produktów za 1 zł, na kartę Moja Biedronka.
Brzoskwinie przecenione dokładnie o połowę
Kolejna promocja jest znacznie prostsza.
Brzoskwinie na wagę zostały przecenione z 11,99 zł/kg do 5,99 zł/kg.
To dokładnie:
50 proc. taniej.
Oferta obowiązuje od 7 do 9 września.
Dla porównania, bieżąca cena brzoskwiń widoczna w internetowym sklepie Biedronki wynosi 11,99 zł/kg.
Przy zakupie dwóch kilogramów różnica wynosi więc aż 12 zł.
Mięso mielone 1+1 gratis
To prawdopodobnie jedna z ofert, która najbardziej zainteresuje osoby robiące większe zakupy spożywcze.
Do 9 września wszystkie objęte promocją mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs można kupić w akcji:
1+1 GRATIS.
Gratisem jest tańszy produkt, a poszczególne rodzaje mięsa można mieszać dowolnie.
Tutaj ponownie trzeba pamiętać o warunku – oferta dostępna jest z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na produkty promocyjne.
Łopatka wieprzowa – drugie opakowanie za 5 zł za kilogram
Bardzo mocno wygląda również oferta na pakowaną próżniowo łopatkę wieprzową bez kości Kraina Mięs.
Cena regularna wskazana przez sieć to 13,49 zł/kg.
Pierwszy kilogram z kartą Moja Biedronka kosztuje 9,99 zł, natomiast przy drugim opakowaniu cena spada do:
5 zł za kilogram.
Promocja obowiązuje od 7 do 9 września.
Jest jednak istotny limit. Można kupić dziennie maksymalnie dwa opakowania, przy czym maksymalna waga opakowania kupowanego za 5 zł/kg wynosi 2 kg.
Oferta może być również niedostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Kilka mocnych promocji kończy się tego samego dnia
I właśnie kumulacja jest tutaj najciekawsza.
9 września kończą się jednocześnie m.in.:
- brzoskwinie za 5,99 zł/kg – 50 proc. taniej,
- mięso mielone w formule 1+1 gratis,
- łopatka wieprzowa – drugie opakowanie po 5 zł/kg,
- promocja na paczkowane sery żółte, gdzie drugi tańszy produkt kosztuje 1 zł.
Oficjalna strona Biedronki potwierdza, że sieć ma obecnie aktywne oferty zarówno na okres 7–9 września, jak i specjalną ofertę 8–9 września.
Warto dokładnie patrzeć na warunki
Przy tak dużych rabatach szczególnie ważne są małe informacje znajdujące się na materiałach promocyjnych.
Nie każda akcja działa po zwykłym włożeniu produktu do koszyka.
Przy części ofert konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka, występują limity dzienne, a w promocjach wielosztukowych znaczenie ma liczba kupowanych produktów.
Dlatego przed podejściem do kasy warto sprawdzić warunki konkretnej oferty. Biedronka publikuje również osobno standardowe zasady swoich akcji promocyjnych.
Łowcy okazji mają niewiele czasu
Najważniejsza jest data.
Część najmocniejszych promocji obowiązuje tylko do środy, 9 września. W przypadku serów akcja wystartowała dopiero 8 września, więc klienci dostali zaledwie dwa dni na skorzystanie z oferty.
Przy takiej kumulacji rabatów – 50 proc. taniej, 1+1 gratis, drugi produkt za złotówkę oraz mięso po 5 zł/kg – zainteresowanie klientów może być duże.
Nie można zagwarantować kolejek w każdym sklepie, ale są to dokładnie takie akcje, przy których szczególnie popularne produkty mogą znikać z półek szybciej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.