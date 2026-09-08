Płatne parkowanie objęło kolejne 11 ulic Warszawy. Nowa strefa to nie tylko opłaty za parkowanie
Od 7 września 2026 r. strefa płatnego parkowania obejmuje rejon ul. Międzynarodowej na Saskiej Kępie. Zmiana dotyczy 11 ulic, a mieszkańcy mogą korzystać z abonamentów zamiast każdorazowego opłacania postoju. Trzeba jednak zwracać uwagę także na oznakowanie, bo część miejsc ma być dostępna wyłącznie dla kierowców z odpowiednim uprawnieniem.
11 ulic i ponad 900 miejsc. Taki obszar objęła zmiana
Według zestawienia Zarządu Dróg Miejskich rozszerzenie w rejonie ul. Międzynarodowej obejmuje 0,67 km² oraz 11 ulic o łącznej długości 6 km. Drogowcy wskazują około 904 oznakowane, ogólnodostępne miejsca postojowe.
Osobną kategorią jest około 38 miejsc przewidzianych tylko dla uprawnionych mieszkańców, na odcinkach objętych oznakowaniem B-35. Nie należy ich traktować tak samo jak zwykłych stanowisk, na których przyjezdny kierowca może pozostawić samochód po wniesieniu opłaty.
W zestawieniu dla nowego obszaru znalazło się również 17 parkomatów. Nie wszystkie obsługują jednak te same sposoby płatności.
Znak B-35 zmienia sytuację. Zapłata nie daje prawa do każdego miejsca
Najważniejsze rozróżnienie dotyczy opłaty za postój i samej możliwości pozostawienia samochodu. Bilet parkingowy nie uchyla zakazu wynikającego ze znaku drogowego.
ZDM zapowiada docelowe oznakowanie części ulic znakiem B-35, czyli zakazem postoju, z tabliczką przewidującą wyjątek dla posiadaczy odpowiedniego identyfikatora. Na takich odcinkach trzeba mieć uprawnienie obejmujące konkretne miejsce.
Nie wystarczy więc samo zamieszkiwanie w Warszawie ani dowolny abonament mieszkańca. Istotny jest jego zasięg oraz przypisane do niego oznaczenie odcinka lub obszaru.
Drogowcy wyjaśniają, że identyfikator B-35 jest dodatkowym uprawnieniem związanym z abonamentem, a nie osobnym fizycznym dokumentem wymagającym kolejnego wniosku. Informacja o przysługującym zakresie znajduje się w systemie i na wydruku abonamentu.
Takie uprawnienie nie pozwala też ignorować pozostałych przepisów. Nadal trzeba zachować wymagane miejsce dla pieszych i przestrzegać zasad dotyczących parkowania przy skrzyżowaniach czy przejściach.
Mieszkańcy mają do wyboru 30 zł albo 600 zł rocznie
Mieszkańcy nowego obszaru mogli występować o abonament już od 7 sierpnia 2026 r., czyli miesiąc przed rozszerzeniem strefy. Do wyboru pozostają 2 rozwiązania różniące się przede wszystkim zasięgiem.
Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie. Obejmuje miejsca w SPPN znajdujące się w promieniu 200 m od miejsca zameldowania. Jest rozwiązaniem dla osób, które potrzebują przede wszystkim możliwości parkowania w najbliższym otoczeniu domu.
Abonament obszarowy kosztuje 600 zł rocznie i pozwala korzystać z większego terenu, określonego granicami obszaru abonamentowego. Opłatę można rozłożyć na 2 równe raty. ZDM dopuszcza również parkowanie po obu stronach ulic stanowiących granice danego obszaru.
Różnica nie sprowadza się więc do ceny. Przed wyborem warto sprawdzić, czy miejsca, z których kierowca korzysta na co dzień, rzeczywiście mieszczą się w zasięgu tańszego abonamentu. Droższy wariant także ma swoje granice i nie oznacza swobodnego parkowania w całej miejskiej strefie.
Sam adres nie wystarczy. Są warunki dotyczące meldunku i PIT
ZDM wymaga łącznego spełnienia warunków uprawniających do abonamentu. Osoba składająca wniosek musi być zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN oraz rozliczyć PIT za poprzedni rok w Warszawie.
Potrzebny jest również odpowiedni tytuł do pojazdu. Może nim być własność, współwłasność, odpłatna umowa cywilnoprawna albo umowa użyczenia. Uprawnienie dotyczy pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej tej masy.
Wniosek można złożyć przez internet, korzystając z miejskiej usługi „Abonament z Domu”, albo stacjonarnie w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.
Przy załatwianiu sprawy w punkcie trzeba przygotować między innymi dokument tożsamości, dowód rejestracyjny i dokument potwierdzający rozliczenie podatku. Osoby korzystające z cudzego samochodu powinny mieć również odpowiednią umowę. Szczegółowy wykaz ZDM uwzględnia także sposób potwierdzenia elektronicznego rozliczenia PIT.
Za brak opłaty 300 zł. To nie to samo co mandat za złe parkowanie
Kierowca, który nie zapłaci za postój w SPPN, musi liczyć się z opłatą dodatkową w wysokości 300 zł. ZDM przewiduje jej obniżenie do 200 zł, jeżeli zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od wystawienia dokumentu albo otrzymania wezwania dotyczącego e-kontroli.
Co do zasady termin wniesienia opłaty dodatkowej wynosi 14 dni. Krótszy, 7-dniowy termin ma znaczenie dla skorzystania z obniżonej kwoty.
Nie należy mylić tej należności z mandatem za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nieopłacenie postoju i zaparkowanie w niedozwolonym miejscu to różne sytuacje.
ZDM przypomina, że nieprawidłowy postój może skutkować interwencją policji lub straży miejskiej. Dlatego opłacenie czasu parkowania nie rozwiązuje problemu samochodu pozostawionego wbrew oznakowaniu.
Zmieniają się nie tylko opłaty. Dochodzą odcinki jednokierunkowe
Rozszerzeniu strefy towarzyszą także zmiany organizacji ruchu. W zestawieniu drogowców wskazano 8 odcinków jednokierunkowych, z czego 3 istniały wcześniej, a 5 zaprojektowano w ramach wprowadzania SPPN.
W opublikowanych projektach uwzględniono między innymi ruch jednokierunkowy na ul. Holenderskiej oraz na odcinku ul. Niekłańskiej pomiędzy al. Waszyngtona a ul. Holenderską. Na wybranych ulicach przewidziano również przeniesienie parkowania na jezdnię i dopuszczenie ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku.
ZDM zaznacza, że zatwierdzone projekty mogą podlegać drobnym korektom podczas wdrażania, na przykład dotyczącym lokalizacji znaków. Dla kierowców oznacza to konieczność sprawdzania aktualnego oznakowania, nawet gdy jeżdżą po okolicy od lat.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.