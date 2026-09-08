W Warszawie syreny będą wyły ponad tydzień. Termin przełożono, wiemy co się dzieje
Syreny alarmowe miały zacząć odzywać się w Warszawie już 8 września. Miasto zmieniło jednak harmonogram. Ze względów organizacyjnych rozpoczęcie testów zostało przesunięte na 10 września. Data zakończenia pozostaje bez zmian – próby potrwają do 18 września. W tym czasie mieszkańcy pięciu dzielnic mogą usłyszeć zarówno sygnały dźwiękowe, jak i komunikaty głosowe.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest prosta: nie będzie to sygnał rzeczywistego zagrożenia. Warszawa sprawdza działanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Nie trzeba opuszczać budynków, szukać schronienia ani podejmować żadnych innych działań. Testowane będą pojedyncze elementy systemu, dlatego syreny nie muszą uruchamiać się jednocześnie w całej objętej próbami części miasta.
Nowy termin to 10 września. Syreny będzie słychać w pięciu dzielnicach
Testy będą prowadzone od 10 do 18 września, codziennie w godzinach od 10.00 do 16.00. Obejmą Śródmieście, Pragę-Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz. Pierwotnie miasto zapowiadało rozpoczęcie prób 8 września i taka data znalazła się w pierwszych komunikatach publikowanych przez Warszawski System Powiadomień oraz w mediach. We wtorek harmonogram został jednak zmieniony.
Miasto wyjaśnia, że przyczyną są względy organizacyjne. Nie zmienia się natomiast ani zakres terytorialny testów, ani godziny ich prowadzenia, ani termin zakończenia. Oznacza to, że mieszkańcy wymienionych dzielnic powinni spodziewać się uruchomień syren między 10.00 a 16.00 jeszcze przez ponad tydzień.
W trakcie prób emitowane mają być krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Nie będzie to więc jedno wielkie uruchomienie całego systemu w określonej godzinie. Sprawdzane mają być poszczególne urządzenia, co może powodować, że w jednym miejscu syrena będzie dobrze słyszalna, a kilka ulic dalej mieszkańcy nie usłyszą niczego.
Celem jest sprawdzenie nie tylko samego głośnika czy syreny, ale również tego, czy urządzenia można prawidłowo uruchomić i czy są zdolne do przekazywania mieszkańcom komunikatów. Takie testy są ważne właśnie dlatego, że podczas prawdziwego zagrożenia na szukanie uszkodzonego urządzenia byłoby już za późno.
Prawdziwy alarm brzmi inaczej. Ten sygnał trzeba znać
Testów zapowiedzianych na wrzesień nie należy mylić z rzeczywistym ogłoszeniem alarmu. Obowiązujące w Polsce zasady określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych. Ogłoszenie alarmu dla ludności to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Oznacza to dźwięk zmieniający natężenie, którego nie należy ignorować, jeśli pojawia się bez wcześniejszej zapowiedzi ćwiczeń.
Odwołanie alarmu wygląda inaczej – jest to ciągły, jednostajny dźwięk syreny również trwający 3 minuty. Przepisy przewidują ponadto alarm ćwiczebny w postaci ciągłego dźwięku trwającego minutę. Przy warszawskich testach miasto zapowiada jednak techniczne, krótkie uruchomienia oraz próby komunikatów głosowych, a mieszkańcy zostali o nich poinformowani z wyprzedzeniem.
To rozróżnienie ma znaczenie. Jeżeli między 10 a 18 września w jednej z pięciu wskazanych dzielnic syrena odezwie się między godziną 10.00 a 16.00, nie trzeba reagować. Jeśli natomiast w innym czasie pojawi się trzyminutowy modulowany sygnał i nie ma informacji o ćwiczeniach, należy potraktować go jako alarm, sprawdzić oficjalne komunikaty i zastosować się do poleceń służb.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że przy realnym zagrożeniu syreny są tylko jednym z kanałów ostrzegania. Informacje mogą być równolegle przekazywane przez Alert RCB, radio, telewizję, internet, Regionalny System Ostrzegania oraz komunikaty służb. Po usłyszeniu prawdziwego sygnału alarmowego najważniejsze jest więc szybkie ustalenie, czego dokładnie dotyczy zagrożenie, bo zupełnie inaczej należy reagować na skażenie, pożar, zagrożenie z powietrza czy inną sytuację kryzysową.
Warszawa sprawdza syreny regularnie. W tym roku były już inne testy
Wrześniowe próby nie są pierwszym sprawdzianem miejskiego systemu w 2026 r. W maju Mazowiecki Urząd Wojewódzki informował o testowaniu zmodernizowanych punktów alarmowych w kilku częściach Warszawy. Wtedy w wybranych lokalizacjach emitowano bardzo krótkie, 5-sekundowe sygnały. W kwietniu sprawdzano również syrenę przy ul. Młynarskiej, gdzie możliwe były dłuższe sygnały modulowane i ciągłe.
21 lipca Warszawa brała z kolei udział w ogólnopolskim ćwiczeniu „ALARM-26”. Na Mazowszu system był wtedy uruchamiany wielokrotnie w ramach sprawdzania procedur ostrzegania ludności. Podobne działania odbywały się w całym kraju. Miesiąc później, 1 sierpnia, warszawskie syreny wykorzystano także podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – wtedy nadano jednominutowy sygnał treningowy.
System ma być zdolny do działania również w sytuacji, w której mieszkańcy nie mogą szybko otrzymać ostrzeżenia przez internet czy media społecznościowe. RCB podkreślało w tym roku, że przy zagrożeniu wymagającym reakcji w ciągu kilkunastu minut syreny pozostają jednym z najszybszych sposobów przekazania informacji dużej liczbie ludzi znajdujących się na określonym terenie.
Dlatego w najbliższych dniach szczególnie łatwo będzie o nieporozumienie. W internecie nadal można znaleźć pierwsze informacje mówiące o rozpoczęciu testów 8 września. Ten termin jest już nieaktualny. Po zmianie harmonogramu pierwszych sygnałów należy spodziewać się dopiero 10 września. Próby zakończą się zgodnie z wcześniejszym planem 18 września.
Mieszkańcy Śródmieścia, Pragi-Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza nie muszą przygotowywać się do testów ani wykonywać żadnych czynności po usłyszeniu syreny w zapowiedzianych godzinach. Dobrze natomiast przekazać informację osobom starszym, dzieciom i osobom, które mogą nie znać komunikatu miasta. Nagły dźwięk syreny może wyglądać groźnie, ale od 10 do 18 września w godz. 10.00-16.00 będzie w tych dzielnicach elementem zaplanowanej kontroli systemu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.