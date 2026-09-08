Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Nie ma taryfy ulgowej, bo chodzi o bezpieczeństwo. Straż Miejska może wlepić 250 zł mandatu
Po otrzymaniu zawiadomienia zaczyna biec 30-dniowy termin. W tym czasie właściciel albo inny podmiot władający zabudowaną nieruchomością musi umieścić tabliczkę w widocznym miejscu. Może wybrać ścianę frontową budynku albo ogrodzenie. Po przekroczeniu terminu przepisy przewidują grzywnę do 250 zł albo naganę. W Warszawie obowiązują te same ogólnopolskie zasady, ale stolica ma dodatkowo własny system.
To jeden z tych obowiązków, o których łatwo zapomnieć po budowie domu. Najpierw odbiory, przeprowadzka, poprawki wykonawców, kostka, ogród i ogrodzenie, a numer posesji zostaje na później. Ustawa nie wiąże jednak terminu z przeprowadzką ani z momentem, w którym właściciel uzna nieruchomość za ostatecznie wykończoną. Punktem startowym jest otrzymanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego. Od tego momentu jest 30 dni na prawidłowe oznaczenie nieruchomości.
30 dni od zawiadomienia. Numer może być na domu albo na ogrodzeniu
Obowiązek wynika wprost z art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu właściciele nieruchomości zabudowanych oraz inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, muszą umieścić tabliczkę z numerem porządkowym w widocznym miejscu. Ustawodawca daje obecnie wybór: może to być ściana frontowa budynku albo ogrodzenie. Termin wynosi dokładnie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru.
To ważna zmiana w stosunku do starszego brzmienia przepisów. Dawniej ustawa wskazywała ścianę frontową, a jeśli budynek znajdował się w głębi ogrodzonej nieruchomości, wymagała dodatkowego oznaczenia na ogrodzeniu. Obecnie art. 47b jest prostszy – mówi o ścianie frontowej albo ogrodzeniu. Nie ma więc ogólnopolskiej zasady, zgodnie z którą właściciel każdego domu musi kupować 2 identyczne tablice.
Najważniejsza pozostaje widoczność numeru. Tabliczka zamontowana za gęstym żywopłotem, po wewnętrznej stronie pełnego ogrodzenia albo w innym miejscu, którego praktycznie nie widać od strony dojazdu, może nie realizować celu przepisu. Numer nieruchomości ma pozwolić na szybkie odnalezienie adresu, przede wszystkim przez policję, straż pożarną czy zespół ratownictwa medycznego. W sytuacji, w której liczą się minuty, poszukiwanie właściwego domu po ciemnej ulicy może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż sam mandat.
Sankcja również znajduje się obecnie bezpośrednio w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Art. 48 ust. 1a stanowi, że osoba zobowiązana do umieszczenia tabliczki, która nie zrobi tego w widocznym miejscu na ścianie frontowej albo ogrodzeniu w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia, podlega grzywnie do 250 zł albo karze nagany. Nie jest więc tak, że 31. dnia automatycznie powstaje należność w wysokości 250 zł. Jest to maksymalna wysokość grzywny przewidziana za to konkretne wykroczenie.
Straże miejskie przypominają o tym obowiązku właścicielom posesji. Przykładowo Straż Miejska w Kielcach w oficjalnym komunikacie wskazuje wprost, że w przypadku niewykonania obowiązku straż miejska albo policja może nałożyć mandat karny, a jego wysokość może sięgnąć 250 zł. Przepisy nie wymagają przy tym, aby właściciel najpierw dostał dodatkowe wezwanie i kolejny miesiąc na zakup tabliczki. Ustawowy okres na wykonanie obowiązku wynosi 30 dni.
Tabliczka nie musi być już oświetlona. Ten obowiązek wykreślono z prawa
Wokół tablic adresowych nadal krąży bardzo dużo nieaktualnych informacji dotyczących oświetlenia. Przez lata rzeczywiście obowiązywał art. 64 Kodeksu wykroczeń. Jego par. 1 przewidywał odpowiedzialność między innymi za brak odpowiedniej tabliczki, natomiast par. 2 stanowił, że takiej samej karze podlega osoba, która nie dopełniła obowiązku oświetlenia numeru porządkowego. Ten przepis już jednak nie obowiązuje.
Ustawą z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych ustawodawca zrobił to bardzo jednoznacznie. Art. 3 tej ustawy brzmi: „uchyla się art. 64” Kodeksu wykroczeń. Zmiana weszła w życie 12 maja 2023 r. Nie usunięto więc jedynie fragmentu dotyczącego oświetlenia – z Kodeksu wykroczeń zniknął cały dotychczasowy art. 64.
Jednocześnie zmieniono Prawo geodezyjne i kartograficzne i właśnie tam wpisano obecny obowiązek oznaczenia nieruchomości oraz karę do 250 zł. W aktualnym art. 47b nie ma obowiązku oświetlania tabliczki. Przepis wymaga jej umieszczenia w widocznym miejscu, ale nie nakazuje właścicielowi instalowania lampy, przewodu elektrycznego, podświetlenia LED ani tabliczki solarnej. Sam brak podświetlenia nie jest więc dziś wykroczeniem takim, jakim był przed 12 maja 2023 r.
Warto to podkreślić szczególnie mocno, bo w internecie nadal można znaleźć stare poradniki cytujące art. 64 par. 2 Kodeksu wykroczeń tak, jakby nadal obowiązywał. Aktualny tekst Kodeksu wykroczeń wskazuje przy art. 64 po prostu: „uchylony”. Nie ma więc podstaw, aby straszyć właściciela mandatem wyłącznie dlatego, że numer domu nie świeci nocą.
Nie oznacza to oczywiście, że można zamontować numer w miejscu całkowicie ukrytym. Aktualne Prawo geodezyjne wymaga miejsca widocznego. To jednak inny wymóg niż dawny, wyraźny obowiązek oświetlenia. Tablica może być dobrze widoczna dzięki usytuowaniu przy bramie, kontrastowym kolorom lub światłu ulicznemu i nie musi posiadać własnego źródła światła.
Warszawa ma własne tablice adresowe. ZDM przygotuje dokumentację bezpłatnie
W Warszawie ogólnopolski termin również wynosi 30 dni. Aktualna instrukcja Warszawa 19115, zaktualizowana w lipcu 2026 r., potwierdza, że po otrzymaniu zawiadomienia właściciel lub władający nieruchomością musi umieścić tablicę w widocznym miejscu – na ścianie frontowej albo ogrodzeniu. Stołeczny urząd wskazuje również, że na tablicy powinna znaleźć się nazwa ulicy lub placu.
Stolica ma dodatkowo Miejski System Informacji, którego jednym z najbardziej charakterystycznych elementów są niebiesko-białe tablice adresowe z czerwonym paskiem określającym obszar MSI. ZDM podaje, że w całej Warszawie znajduje się około 37 061 tablic adresowych należących do odpowiednich kategorii systemu. W strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim stosowane są charakterystyczne tablice z brązowym tłem.
Właściciel nie musi sam zgadywać wymiarów, czcionki ani rozmieszczenia poszczególnych elementów. Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje na wniosek zainteresowanych bezpłatną dokumentację techniczną tablicy adresowej zgodnej z warszawskim MSI. Trzeba złożyć podanie i dołączyć dokument Biura Geodezji i Katastru dotyczący nadanego numeru porządkowego. Dokumentację można otrzymać między innymi elektronicznie.
Sam numer w Warszawie ustala Biuro Geodezji i Katastru. Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości albo inna osoba lub podmiot posiadający odpowiedni interes prawny. Po ustaleniu numeru urząd przekazuje zawiadomienie wnioskodawcy oraz właścicielom, współwłaścicielom i innym podmiotom ujawnionym w ewidencji. I właśnie od doręczenia tego dokumentu zaczyna się 30-dniowy termin na tabliczkę.
Przepisy nie ograniczają numerów porządkowych wyłącznie do klasycznych domów jednorodzinnych. Warszawski urząd wskazuje, że ustala się je dla budynków mieszkalnych, biurowych, edukacyjnych, szpitali czy obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej, ale również dla określonych parkingów, garaży, wjazdów i wejść do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności. W przypadku budynku wielorodzinnego mieszkaniec pojedynczego lokalu nie powinien więc samodzielnie montować przypadkowej tabliczki na elewacji – za oznaczenie nieruchomości odpowiada właściciel lub podmiot nią władający, a organizacyjnie zajmuje się tym zazwyczaj zarządca, wspólnota albo spółdzielnia.
Nie ma numeru albo jest błędny? Najpierw trzeba sprawdzić oficjalny adres
Przed zamówieniem tabliczki trzeba upewnić się, że umieszczony na niej numer jest numerem oficjalnie ustalonym dla konkretnego budynku lub obiektu. Nie powinno się samodzielnie wybierać numeru na podstawie numeracji sąsiednich posesji. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi gmina, a w Warszawie sprawą zajmuje się Biuro Geodezji i Katastru. Jeśli właściciel nie ma zawiadomienia albo nie jest pewny, jaki numer został przypisany nieruchomości, najpierw powinien wyjaśnić to w urzędzie.
Po otrzymaniu zawiadomienia sytuacja jest już prosta: trzeba pilnować 30 dni i wybrać takie miejsce, z którego numer będzie łatwy do odnalezienia. Może to być frontowa ściana domu albo ogrodzenie. W Warszawie dodatkowo można wystąpić do ZDM o dokumentację techniczną tablicy w standardzie MSI. Jeżeli oznaczenie zostało uszkodzone, odpadło podczas remontu albo zasłoniła je roślinność, rozsądnie jest przywrócić jego czytelność od razu – przede wszystkim ze względu na możliwość szybkiego dotarcia służb pod właściwy adres.
Nie trzeba natomiast wydawać pieniędzy na specjalne podświetlenie tylko dlatego, że ktoś powołuje się na stary przepis. Ogólnopolski obowiązek oświetlania tabliczki został zniesiony w 2023 r., a dawny art. 64 Kodeksu wykroczeń jest dziś w całości uchylony. Obecne prawo koncentruje się na czymś znacznie prostszym: po ustaleniu numeru nieruchomość ma zostać oznaczona w widocznym miejscu w ciągu 30 dni. Brak oznaczenia po tym terminie może oznaczać grzywnę do 250 zł albo naganę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.