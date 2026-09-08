Mieszkańcy Mazowsza zostaną bez prądu. Wyłączenia już dziś. W niektórych miejscach nawet przez 10 godzin

8 września 2026 12:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. We wtorek, 8 września, planowane wyłączenia obejmują m.in. Żyrardów, Piastów, Pruszków, Brwinów, Marki oraz miejscowości w powiatach wołomińskim, węgrowskim, przasnyskim, ostrowskim czy białobrzeskim. W niektórych miejscach prądu może nie być przez kilka godzin, a najdłuższe z dzisiejszych planowanych wyłączeń potrwa nawet 10 godzin.

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Ważny komunikat dla mieszkańców Mazowsza
Komunikat dla mieszkańców Mazowsza Fot. Warszawa w Pigułce

Wyłączenia prądu na Mazowszu. Długa lista na 8 września

Przerwy w dostawie energii nie oznaczają awarii całego systemu energetycznego. W większości są to wcześniej zaplanowane wyłączenia związane z pracami, remontami lub modernizacją sieci.

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Harmonogram na wtorek, 8 września, jest jednak wyjątkowo obszerny.

Żyrardów. Prądu nie będzie przez 7 godzin

Duże wyłączenie zaplanowano w Żyrardowie.

Od godziny 10:00 do 17:00 przerwa obejmuje wskazane adresy przy ulicach:

  • Waleriana Łukasińskiego,
  • Borucha Szulmana,
  • Józefa Mireckiego,
  • Gabriela Narutowicza,
  • Stefana Okrzei,
  • Jana Dekerta.

W tym samym przedziale, od 10:00 do 17:00, wyłączenia zaplanowano również w Nowym Oryszewie i Oryszewie-Osadzie.

Piastów, Pruszków, Brwinów i okolice

Dużo dzieje się również w powiecie pruszkowskim.

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W Piastowie wyłączenie od godz. 10:00 do 14:00 dotyczy ulic:

  • Ignacego Jana Paderewskiego,
  • Żbikowskiej,
  • Witolda Pileckiego,
  • Stanisława Maczka,
  • Jarosława Dąbrowskiego,
  • Józefa Sułkowskiego.

W Pruszkowie, również od 10:00 do 14:00, przerwa obejmuje ulice Rumiankową, Chabrową i Zdziarską.

W Żółwinie w tych samych godzinach na liście są ulice Wiktorii, Księżycowa, Słoneczników, Makowa, Słoneczna oraz Nadarzyńska.

W Brwinowie przy ulicy Sportowej wyłączenie zaplanowano od 12:00 do 16:00.

Z kolei w Nadarzynie przy Niezapominajki, Storczykowej, Nad Mrówką, Sosnowej i Stokrotki przerwa ma potrwać od 11:00 do 15:00.

Marki. Kilka godzin bez zasilania

Wyłączenia dotkną także mieszkańców powiatu wołomińskiego.

W Markach od godziny 12:00 do 16:00 prądu może zabraknąć przy ulicach:

  • Jacka Soplicy,
  • Maryli Wereszczakówny,
  • Pomorskiej,
  • Leśnej,
  • Jana Długosza,
  • Ząbkowskiej,
  • Poznańskiej,
  • Marii Skłodowskiej,
  • Gerwazego,
  • Kujawskiej.

Znacznie dłuższe wyłączenia zaplanowano w Kowalisze przy ulicy Sosnowej oraz w Ślężanach. Tam przerwa ma potrwać od 11:00 aż do 18:00.

W niektórych miejscach aż 8 godzin bez prądu

Długie przerwy przewidziano również w powiecie węgrowskim.

Od godziny 10:00 do 18:00 wyłączenia zaplanowano w miejscowościach:

Drgicz, Gajówka Zachodnia, Grabiny, Grabowiec, Stoczek, Topór i Wieliczna.

Natomiast mieszkańcy Jug, Kątów i Maksymilianowa muszą liczyć się z przerwą od 11:00 do 16:00.

Tutaj bez prądu nawet przez 10 godzin

Jedno z najdłuższych dzisiejszych planowanych wyłączeń dotyczy Sielc w powiecie białobrzeskim.

Przerwa pod numerami 26, 27 oraz 30–34 została zaplanowana od:

10:00 do 20:00.

Oznacza to potencjalnie aż 10 godzin bez energii elektrycznej.

W tym samym powiecie prądu ma zabraknąć także w Czyżówce pod numerami od 1 do 23 – od 14:00 do 19:00.

Wyłączenia również w powiatach przasnyskim i ostrowskim

W powiecie przasnyskim na liście znajduje się m.in. Brzozowo Wielkie oraz wskazane adresy w Szlasach-Leszczach, Szlasach-Umiemach i Zielonej. Tam przerwa została zaplanowana od 8:00 do 14:00.

Krótsze, dwugodzinne wyłączenia od 10:00 do 12:00 obejmują m.in. Bartniki, Karbówko, Mchowo, Patołękę, Wygodę, Zakocie oraz część Przasnysza.

W powiecie ostrowskim wyłączenia zaplanowano m.in. w Kramkowie Lipskim od 10:30 do 16:30 oraz w Przyborowiu od 10:30 do 15:30.

Jest także trwające wyłączenie w powiecie sochaczewskim

Według danych aktualnych we wtorek rano w Skrzelewie w powiecie sochaczewskim wyłączenie rozpoczęło się jeszcze 7 września o godz. 14:00 i ma potrwać do 8 września do godz. 17:00.

To nie koniec. 9 września następna duża seria

Mieszkańcy Mazowsza powinni sprawdzić harmonogram także na środę.

9 września planowane są kolejne przerwy m.in. w powiatach pruszkowskim, wołomińskim, węgrowskim i białobrzeskim.

W powiecie pruszkowskim na liście znalazły się m.in.:

Otrębusy, Owczarnia, Żółwin, Parzniew, Pruszków, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Sękocin-Las, Słomin oraz Wolica.

W wielu z tych miejsc wyłączenia zaplanowano w godzinach 11:00–15:00.

W powiecie wołomińskim 9 września przerwy obejmą m.in. Zawiszyn, natomiast w powiecie węgrowskim kolejne wielogodzinne wyłączenia zaplanowano m.in. w Drgiczu, Gajówce Zachodniej, Grabinach, Grabowcu, Stoczku, Toporze i Wielicznej.

Przed wyłączeniem warto przygotować dom

Przy cztero-, siedmio- czy nawet dziesięciogodzinnej przerwie warto wcześniej naładować telefon i powerbank, a osoby pracujące zdalnie powinny uwzględnić brak routera i domowego internetu.

Warto również ograniczyć niepotrzebne otwieranie lodówki i zamrażarki.

Jeżeli brak energii wystąpi poza zapowiedzianymi godzinami lub pod adresem, którego nie obejmuje planowane wyłączenie, może chodzić o awarię. Informacje o awariach i planowanych pracach mogą być na bieżąco aktualizowane przez operatora.

Wyłączenia są planowane, nie ma informacji o ogólnym problemie z dostawami energii

To szczególnie ważne: długa lista miejscowości nie oznacza zagrożenia blackoutem na Mazowszu.

Są to lokalne, zaplanowane przerwy związane z pracami przy sieci. Aktualne zestawienie na 8 września obejmuje jednak wiele miejsc w różnych częściach województwa, dlatego przed rozpoczęciem pracy czy wyjazdem warto sprawdzić swój adres.

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