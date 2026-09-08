Mieszkańcy Mazowsza zostaną bez prądu. Wyłączenia już dziś. W niektórych miejscach nawet przez 10 godzin
Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. We wtorek, 8 września, planowane wyłączenia obejmują m.in. Żyrardów, Piastów, Pruszków, Brwinów, Marki oraz miejscowości w powiatach wołomińskim, węgrowskim, przasnyskim, ostrowskim czy białobrzeskim. W niektórych miejscach prądu może nie być przez kilka godzin, a najdłuższe z dzisiejszych planowanych wyłączeń potrwa nawet 10 godzin.
Wyłączenia prądu na Mazowszu. Długa lista na 8 września
Przerwy w dostawie energii nie oznaczają awarii całego systemu energetycznego. W większości są to wcześniej zaplanowane wyłączenia związane z pracami, remontami lub modernizacją sieci.
Harmonogram na wtorek, 8 września, jest jednak wyjątkowo obszerny.
Żyrardów. Prądu nie będzie przez 7 godzin
Duże wyłączenie zaplanowano w Żyrardowie.
Od godziny 10:00 do 17:00 przerwa obejmuje wskazane adresy przy ulicach:
- Waleriana Łukasińskiego,
- Borucha Szulmana,
- Józefa Mireckiego,
- Gabriela Narutowicza,
- Stefana Okrzei,
- Jana Dekerta.
W tym samym przedziale, od 10:00 do 17:00, wyłączenia zaplanowano również w Nowym Oryszewie i Oryszewie-Osadzie.
Piastów, Pruszków, Brwinów i okolice
Dużo dzieje się również w powiecie pruszkowskim.
W Piastowie wyłączenie od godz. 10:00 do 14:00 dotyczy ulic:
- Ignacego Jana Paderewskiego,
- Żbikowskiej,
- Witolda Pileckiego,
- Stanisława Maczka,
- Jarosława Dąbrowskiego,
- Józefa Sułkowskiego.
W Pruszkowie, również od 10:00 do 14:00, przerwa obejmuje ulice Rumiankową, Chabrową i Zdziarską.
W Żółwinie w tych samych godzinach na liście są ulice Wiktorii, Księżycowa, Słoneczników, Makowa, Słoneczna oraz Nadarzyńska.
W Brwinowie przy ulicy Sportowej wyłączenie zaplanowano od 12:00 do 16:00.
Z kolei w Nadarzynie przy Niezapominajki, Storczykowej, Nad Mrówką, Sosnowej i Stokrotki przerwa ma potrwać od 11:00 do 15:00.
Marki. Kilka godzin bez zasilania
Wyłączenia dotkną także mieszkańców powiatu wołomińskiego.
W Markach od godziny 12:00 do 16:00 prądu może zabraknąć przy ulicach:
- Jacka Soplicy,
- Maryli Wereszczakówny,
- Pomorskiej,
- Leśnej,
- Jana Długosza,
- Ząbkowskiej,
- Poznańskiej,
- Marii Skłodowskiej,
- Gerwazego,
- Kujawskiej.
Znacznie dłuższe wyłączenia zaplanowano w Kowalisze przy ulicy Sosnowej oraz w Ślężanach. Tam przerwa ma potrwać od 11:00 aż do 18:00.
W niektórych miejscach aż 8 godzin bez prądu
Długie przerwy przewidziano również w powiecie węgrowskim.
Od godziny 10:00 do 18:00 wyłączenia zaplanowano w miejscowościach:
Drgicz, Gajówka Zachodnia, Grabiny, Grabowiec, Stoczek, Topór i Wieliczna.
Natomiast mieszkańcy Jug, Kątów i Maksymilianowa muszą liczyć się z przerwą od 11:00 do 16:00.
Tutaj bez prądu nawet przez 10 godzin
Jedno z najdłuższych dzisiejszych planowanych wyłączeń dotyczy Sielc w powiecie białobrzeskim.
Przerwa pod numerami 26, 27 oraz 30–34 została zaplanowana od:
10:00 do 20:00.
Oznacza to potencjalnie aż 10 godzin bez energii elektrycznej.
W tym samym powiecie prądu ma zabraknąć także w Czyżówce pod numerami od 1 do 23 – od 14:00 do 19:00.
Wyłączenia również w powiatach przasnyskim i ostrowskim
W powiecie przasnyskim na liście znajduje się m.in. Brzozowo Wielkie oraz wskazane adresy w Szlasach-Leszczach, Szlasach-Umiemach i Zielonej. Tam przerwa została zaplanowana od 8:00 do 14:00.
Krótsze, dwugodzinne wyłączenia od 10:00 do 12:00 obejmują m.in. Bartniki, Karbówko, Mchowo, Patołękę, Wygodę, Zakocie oraz część Przasnysza.
W powiecie ostrowskim wyłączenia zaplanowano m.in. w Kramkowie Lipskim od 10:30 do 16:30 oraz w Przyborowiu od 10:30 do 15:30.
Jest także trwające wyłączenie w powiecie sochaczewskim
Według danych aktualnych we wtorek rano w Skrzelewie w powiecie sochaczewskim wyłączenie rozpoczęło się jeszcze 7 września o godz. 14:00 i ma potrwać do 8 września do godz. 17:00.
To nie koniec. 9 września następna duża seria
Mieszkańcy Mazowsza powinni sprawdzić harmonogram także na środę.
9 września planowane są kolejne przerwy m.in. w powiatach pruszkowskim, wołomińskim, węgrowskim i białobrzeskim.
W powiecie pruszkowskim na liście znalazły się m.in.:
Otrębusy, Owczarnia, Żółwin, Parzniew, Pruszków, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Sękocin-Las, Słomin oraz Wolica.
W wielu z tych miejsc wyłączenia zaplanowano w godzinach 11:00–15:00.
W powiecie wołomińskim 9 września przerwy obejmą m.in. Zawiszyn, natomiast w powiecie węgrowskim kolejne wielogodzinne wyłączenia zaplanowano m.in. w Drgiczu, Gajówce Zachodniej, Grabinach, Grabowcu, Stoczku, Toporze i Wielicznej.
Przed wyłączeniem warto przygotować dom
Przy cztero-, siedmio- czy nawet dziesięciogodzinnej przerwie warto wcześniej naładować telefon i powerbank, a osoby pracujące zdalnie powinny uwzględnić brak routera i domowego internetu.
Warto również ograniczyć niepotrzebne otwieranie lodówki i zamrażarki.
Jeżeli brak energii wystąpi poza zapowiedzianymi godzinami lub pod adresem, którego nie obejmuje planowane wyłączenie, może chodzić o awarię. Informacje o awariach i planowanych pracach mogą być na bieżąco aktualizowane przez operatora.
Wyłączenia są planowane, nie ma informacji o ogólnym problemie z dostawami energii
To szczególnie ważne: długa lista miejscowości nie oznacza zagrożenia blackoutem na Mazowszu.
Są to lokalne, zaplanowane przerwy związane z pracami przy sieci. Aktualne zestawienie na 8 września obejmuje jednak wiele miejsc w różnych częściach województwa, dlatego przed rozpoczęciem pracy czy wyjazdem warto sprawdzić swój adres.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.