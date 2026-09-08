Nadchodzi trudny czas dla milionów Polaków. Dotknie praktycznie każdego z nas.
Polacy mogą mieć poczucie, że fala gigantycznej drożyzny jest już za nami. Najnowsze dane pokazują jednak znacznie bardziej skomplikowany obraz. Ceny nadal rosną, a szczególnie mocno uderzają wydatki, których trudno uniknąć: utrzymanie mieszkania, energia, woda, śmieci, transport czy usługi. W sierpniu inflacja ponownie przyspieszyła. Dla milionów gospodarstw domowych oznacza to jedno – nawet jeśli nie wszystkie produkty drożeją, miesięczny koszt normalnego życia nadal idzie w górę.
Najnowsze dane właśnie się pojawiły. Inflacja przyspieszyła
31 sierpnia Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek inflacji za sierpień 2026 roku.
Wynik to 3,4 proc. rok do roku.
Jeszcze w lipcu inflacja wynosiła 3 proc. Oznacza to ponowne przyspieszenie wzrostu cen.
Co więcej, tylko pomiędzy lipcem a sierpniem ceny towarów i usług konsumpcyjnych zwiększyły się przeciętnie o 0,4 proc.
Samo 3,4 proc. może nie brzmieć dramatycznie w porównaniu z inflacją obserwowaną kilka lat temu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy sprawdzimy, za co Polacy płacą coraz więcej.
Najbardziej boli to, czego nie można przestać kupować
Szczegółowe dane GUS za lipiec pokazują, że wydatki związane z mieszkaniem były przeciętnie o 3,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Jeszcze mocniej wzrosły koszty użytkowania mieszkania lub domu, wody, energii elektrycznej, gazu i pozostałych paliw – łącznie o 4,5 proc.
A poszczególne pozycje wyglądają jeszcze gorzej:
energia elektryczna – +4,2 proc.,
energia do ogrzewania i chłodzenia – +5,8 proc.,
opał – +9,1 proc.,
wywóz śmieci – +8,1 proc.,
kanalizacja – +5,8 proc.,
woda – +4,3 proc.
To właśnie dlatego statystycznie umiarkowana inflacja nie musi oznaczać równie umiarkowanego wzrostu wydatków konkretnej rodziny.
Kierowcy dostali jeszcze mocniej
Jest jedna kategoria, w której zmiana jest szczególnie widoczna.
Transport był w lipcu aż o 7 proc. droższy niż rok wcześniej.
Jeszcze bardziej uderzają dane dotyczące paliw do prywatnych środków transportu – wzrost wyniósł 16 proc. rok do roku.
Benzyna i olej napędowy były według GUS o 15,8 proc. droższe niż rok wcześniej.
Tylko w ciągu miesiąca ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 14 proc.
A paliwo nie jest wydatkiem dotyczącym wyłącznie kierowców. Wyższe koszty transportu mogą wpływać na działalność firm, dostawy i ceny usług.
Paradoks przy kasie. Nie cała żywność drożeje
Tutaj pojawia się ważne zastrzeżenie.
Nie można napisać, że obecnie „wszystko drożeje”, bo oficjalne dane temu przeczą.
W lipcu żywność i napoje bezalkoholowe były przeciętnie o 0,4 proc. tańsze niż rok wcześniej, a sama żywność o 0,8 proc. tańsza.
Tyle że różnice pomiędzy produktami są ogromne.
Masło potaniało aż o 24,4 proc., wieprzowina o 10,5 proc., a mleko o 5,8 proc.
Jednocześnie:
wołowina i cielęcina podrożały o 11,1 proc., jaja o 5 proc., ryby i owoce morza o 5,5 proc., kawa o 4,5 proc., woda o 4,8 proc., a pieczywo o 1,7 proc.
Dlatego dwie osoby robiące zupełnie inne zakupy mogą odczuwać zmianę cen zupełnie inaczej.
Usługi są coraz większym problemem
Jeszcze jeden wskaźnik powinien zwrócić uwagę.
W lipcu towary były przeciętnie o 2 proc. droższe niż rok wcześniej, ale usługi aż o:
5,5 proc.
To ponad dwukrotnie szybszy wzrost.
Drożeją m.in. usługi związane ze zdrowiem, rekreacją, kulturą, informacją i komunikacją. Edukacja była w lipcu o 5,3 proc. droższa niż rok wcześniej, zdrowie o 4,9 proc., a rekreacja, sport i kultura o 5,4 proc.
I właśnie ten element może być szczególnie odczuwalny dla rodzin.
Największy problem zaczyna się przy stałych rachunkach
W przypadku żywności konsument może częściowo reagować na ceny: wybrać tańszy sklep, promocję, zamiennik albo zrezygnować z produktu.
Z czynszem, wodą, odbiorem odpadów czy ogrzewaniem jest znacznie trudniej.
GUS wyliczył, że właśnie wzrost kosztów związanych z mieszkaniem był w lipcu najsilniejszym czynnikiem podbijającym roczną inflację. Dodał do wskaźnika 0,88 pkt proc.
To oznacza, że drożyzna przesuwa się w stronę wydatków, przed którymi gospodarstwu domowemu szczególnie trudno uciec.
Czy czeka nas powrót gigantycznej inflacji?
Na obecnym etapie nie ma podstaw, żeby tak twierdzić.
To bardzo ważne, bo najnowszego wzrostu inflacji do 3,4 proc. nie należy przedstawiać jako początku pewnej katastrofy cenowej.
W marcowej projekcji Narodowy Bank Polski zakładał średnią inflację w 2026 roku na poziomie 2,3 proc., choć od tego czasu rzeczywista ścieżka cen uległa zmianie. NBP zwracał również uwagę na ryzyka dotyczące przyszłych cen energii.
Sierpniowe 3,4 proc. jest więc sygnałem, który trzeba obserwować, ale jeden miesiąc nie przesądza jeszcze o dalszym kierunku inflacji.
Miliony rodzin odczują to niezależnie od statystyk
Największym problemem nie musi być spektakularny skok jednej ceny.
Dla domowego budżetu znacznie bardziej bolesne może być nakładanie się wielu mniejszych podwyżek: kilka procent więcej za prąd, wodę, śmieci, ogrzewanie, usługi czy transport.
Przy pojedynczym rachunku różnica może wynosić kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych. Kiedy jednak podwyżki dotyczą kilku podstawowych kategorii jednocześnie, w skali miesiąca i roku zaczynają tworzyć poważną kwotę.
I dlatego najnowsze dane GUS są istotne praktycznie dla każdego gospodarstwa domowego: inflacja ponownie przyspieszyła, ale największe znaczenie ma dziś nie samo 3,4 proc., lecz struktura rosnących kosztów życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.