Polska przygotowuje system ewakuacji ludności. Wszystkie województwa przekazały już plany. Nowe przepisy włączyły do prac wojsko
Przygotowania do ewakuacji ludności w Polsce weszły w znacznie bardziej zaawansowaną fazę niż jeszcze rok temu. Wszystkie województwa przekazały Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa swoje plany, a od lipca obowiązują nowe przepisy, które formalnie włączają Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w opracowanie Krajowego Planu Ewakuacji. Państwo ma wcześniej określić m.in. trasy przemieszczania mieszkańców, transport, miejsca zakwaterowania, sposób powiadamiania oraz zabezpieczenie pozostawionego mienia. Nie oznacza to jednak, że podjęto decyzję o ewakuacji Polski. Chodzi o stworzenie systemu gotowego na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub wielkiej klęski żywiołowej.
To już nie początek prac. Wszystkie województwa przygotowały dokumenty
Najważniejsza nowa informacja w porównaniu z pierwszymi doniesieniami z 2025 roku jest taka, że administracja nie zaczyna już tworzenia systemu od zera.
W styczniu 2026 roku dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muszyński potwierdził, że wszystkie województwa przekazały do RCB przygotowane przez siebie plany ewakuacji.
Centrum przeanalizowało dokumenty i przekazało województwom uwagi. Następnym etapem było nanoszenie poprawek i uzgadnianie poszczególnych rozwiązań tak, aby można było stworzyć spójny system dla całego kraju.
To istotna zmiana. Jeszcze w czerwcu 2025 roku RCB dopiero przekazywało wojewodom wytyczne, a pierwszych projektów oczekiwano do końca października 2025 roku.
Od lipca obowiązują nowe przepisy. Wojsko zostało formalnie włączone w prace
W międzyczasie zmieniło się również prawo.
Nowelizacja z 29 maja 2026 roku zmodyfikowała art. 40 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Obecnie przepisy stanowią wprost, że Krajowy Plan Ewakuacji opracowuje dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Plan powstaje na podstawie dokumentów wojewódzkich.
Zarówno Krajowy Plan Ewakuacji, jak i plany wojewódzkie mają być sporządzane na trzy lata, ale mogą być aktualizowane w każdym czasie, jeśli pojawi się taka potrzeba.
Ostatecznie dokument krajowy musi zatwierdzić minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Państwo musi wcześniej wiedzieć, ilu ludzi trzeba będzie ewakuować
Najciekawsze jest jednak to, co faktycznie znajduje się w takich planach.
Nie chodzi o ogólne instrukcje w rodzaju „opuścić zagrożony teren”.
Przepisy wymagają przygotowania bardzo konkretnych danych.
Planowanie obejmuje:
- liczbę osób przewidzianych do ewakuacji,
- infrastrukturę transportową,
- miejsca, do których można skierować mieszkańców,
- możliwości zakwaterowania,
- środki transportu potrzebne do przeprowadzenia operacji,
- siły niezbędne do zabezpieczenia ewakuacji,
- ochronę mienia pozostawionego na opuszczonym obszarze,
- osoby odpowiedzialne za koordynację,
- sposób powiadomienia mieszkańców.
Innymi słowy, część kluczowych decyzji organizacyjnych ma zostać przygotowana zanim pojawi się rzeczywiste zagrożenie.
Samochody to tylko część planu. W grę wchodzą również kolej, transport wodny i lotniczy
Przepisy nie ograniczają ewakuacji do dróg.
Dokumentacja ma uwzględniać infrastrukturę transportową lądową, wodną i powietrzną.
W praktyce może więc chodzić m.in. o wykorzystanie dróg, kolei czy innych dostępnych środków transportu.
W przypadku konfliktu zbrojnego pojawia się dodatkowy problem: z tej samej infrastruktury muszą korzystać wojsko, służby ratownicze, transport medyczny oraz przemieszczająca się ludność cywilna.
Dlatego rozwiązania dotyczące tras nie mogą być przygotowywane niezależnie od planowania wojskowego. Materiał źródłowy wskazuje właśnie na konieczność koordynacji dróg przemieszczania ludności i rejonów czasowego pobytu ze strukturami wojskowymi.
Gmina zbiera dane, wojewoda przygotowuje plan, RCB spina system
Cały mechanizm działa wielopoziomowo.
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie przygotowują wkłady potrzebne do planowania. Wojewoda na ich podstawie tworzy dokument dla województwa.
Następnie plany wojewódzkie są uzgadniane z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i stają się podstawą systemu krajowego.
Można to przedstawić bardzo prosto:
gmina i powiat → województwo → RCB → Krajowy Plan Ewakuacji.
To oznacza, że przygotowania dotyczą również Warszawy. Stolica nie tworzy systemu oderwanego od reszty kraju – lokalne dane są elementem planowania na poziomie Mazowsza, a następnie kraju.
Dokąd mają trafić mieszkańcy?
To jedno z najważniejszych pytań.
Przepisy wymagają wcześniejszego określenia miejsc zakwaterowania przygotowanych na potrzeby przyjęcia ewakuowanej ludności.
Jeżeli zagrożenie miałoby charakter lokalny, ludzie mogliby być przemieszczani na bezpieczniejsze obszary tego samego regionu.
Przy większej operacji konieczna byłaby koordynacja pomiędzy województwami.
Dlatego Krajowy Plan Ewakuacji jest potrzebny właśnie wtedy, gdy możliwości pojedynczej gminy, powiatu czy nawet województwa byłyby niewystarczające.
Plan przewiduje nawet ochronę domów pozostawionych przez mieszkańców
To jeden z mniej znanych elementów całego systemu.
Ustawa nakazuje uwzględnić również siły i środki potrzebne do ochrony pozostawionego mienia.
Przy dużej ewakuacji nie wystarczy więc przewieźć ludzi w bezpieczne miejsce.
Administracja musi brać pod uwagę zabezpieczenie opuszczonych terenów, budynków oraz infrastruktury. Materiał źródłowy wskazuje m.in. na potrzebę przeciwdziałania grabieżom i innym zagrożeniom mogącym wystąpić na czasowo opuszczonych obszarach.
Czy państwo może zarządzić ewakuację na ogromną skalę?
Tak, przepisy przewidują mechanizmy pozwalające koordynować działania również na poziomie ogólnokrajowym.
Nie oznacza to jednak scenariusza, w którym 38 milionów mieszkańców jednocześnie opuszcza Polskę.
Krajowy system ma przede wszystkim pozwalać na przemieszczanie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju oraz koordynowanie działań pomiędzy województwami.
Dlatego określenie „plan ewakuacji całej Polski” może być mylące.
Precyzyjniej: jest to plan ewakuacji obejmujący systemem całe terytorium państwa.
Nie chodzi wyłącznie o wojnę
Kolejna rzecz, o której łatwo zapomnieć: plany ewakuacyjne nie służą wyłącznie na wypadek konfliktu zbrojnego.
System może zostać wykorzystany również w przypadku klęski żywiołowej.
W praktyce może chodzić np. o wielką powódź, rozległy pożar czy inne zdarzenie wymagające szybkiego przemieszczenia dużej liczby mieszkańców.
Rząd już na etapie tworzenia ustawy wskazywał, że plany ewakuacji mają obejmować przemieszczanie ludności z miejsca zagrożonego i jej przyjęcie w bezpiecznym miejscu zarówno podczas wojny, jak i klęski żywiołowej.
Równolegle państwo rozwija miejsca schronienia
Ewakuacja jest tylko jednym elementem nowego systemu ochrony ludności.
Nie zawsze właściwą reakcją będzie przecież opuszczenie miasta. W niektórych sytuacjach bezpieczniejsze może być pozostanie na miejscu i schronienie się w odpowiednim obiekcie.
Według danych przytoczonych w materiale źródłowym pod koniec maja 2026 roku system „Gdzie się ukryć” obejmował blisko 84 tys. punktów, których deklarowana pojemność wynosiła niemal 24 mln osób.
Trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć: nie oznacza to 24 mln miejsc w pełnowartościowych schronach.
Baza obejmuje różne kategorie obiektów o różnym poziomie ochrony – od schronów i ukryć po miejsca doraźnego schronienia.
Czy Krajowy Plan Ewakuacji jest już gotowy?
Tutaj trzeba uważać na słowa.
Z dostępnych materiałów wynika, że dokumentacja wojewódzka została przygotowana i przekazana do RCB, a następnie rozpoczęło się jej uzgadnianie i nanoszenie poprawek. W materiale źródłowym nie znaleziono późniejszego publicznego, jednoznacznego potwierdzenia, że cały proces zatwierdzania Krajowego Planu Ewakuacji został już formalnie zakończony.
Natomiast od lipca 2026 roku mamy nową podstawę prawną: dyrektor RCB opracowuje plan we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego WP, dokument powstaje na podstawie planów wojewódzkich, obowiązuje przez trzy lata i wymaga zatwierdzenia przez ministra spraw wewnętrznych.
To jest najważniejsza aktualizacja względem wcześniejszych informacji.
To nie jest zapowiedź ewakuacji Polski
Sam fakt przygotowywania takich procedur nie oznacza, że rząd podjął decyzję o ewakuacji Warszawy, Mazowsza czy całego kraju.
Nie ma też podstaw, aby na tej podstawie twierdzić, że taka operacja ma rozpocząć się w najbliższym czasie.
Sens planowania jest dokładnie odwrotny: państwo ma posiadać gotowe procedury zanim dojdzie do sytuacji, w której będą potrzebne.
Dopiero w przypadku realnego zagrożenia właściwe organy decydują, czy ewakuacja jest konieczna, jaki teren obejmie oraz dokąd zostaną skierowani mieszkańcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.