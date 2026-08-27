Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Wypadek sparaliżował Aleje Jerozolimskie
Poważny wypadek na jednej z najważniejszych arterii Warszawy. W Alejach Jerozolimskich, na wysokości Fortu Szczęśliwice, zderzyły się motocykl oraz dwa samochody osobowe. Motocyklista w ciężkim stanie został zabrany do szpitala. Zablokowane zostały dwa pasy w stronę centrum, a kierowcy utknęli w dużych korkach. Jeden z uczestników zdarzenia został zakuty w kajdanki i zaprowadzony do radiowozu.
Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 27 sierpnia, w Alejach Jerozolimskich. Wypadek wydarzył się na jezdni prowadzącej w stronę centrum Warszawy, w rejonie Fortu Szczęśliwice.
Według informacji przekazanych przez TVP3 Warszawa w zdarzeniu uczestniczyły motocykl oraz dwa samochody osobowe. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że na miejsce skierowano służby ratunkowe.
Motocyklista w ciężkim stanie. Trafił do szpitala
Najpoważniej poszkodowany został kierujący motocyklem. Po udzieleniu mu pomocy na miejscu został przetransportowany do szpitala. Jak podaje TVP3 Warszawa, jego stan jest ciężki.
Na miejscu interweniowały wcześniej zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarna. Obecnie pracują tam policjanci, którzy ustalają dokładne okoliczności wypadku.
Nie jest jeszcze znany pełny przebieg zdarzenia. Szczegółowe ustalenia będą możliwe po zakończeniu policyjnych czynności.
Gigantyczne utrudnienia w Alejach Jerozolimskich
Wypadek natychmiast odbił się na sytuacji drogowej w tej części stolicy. Dwa pasy ruchu prowadzące w kierunku centrum zostały zablokowane, przez co zaczęły tworzyć się duże korki.
Problemy nie ograniczają się wyłącznie do jezdni, na której doszło do zdarzenia. Według relacji TVP3 Warszawa utrudnienia występują w obu kierunkach Alei Jerozolimskich.
Osoby planujące przejazd tą częścią Warszawy powinny więc przygotować się na znacznie dłuższą podróż. Dopóki policja prowadzi czynności na miejscu, sytuacja może pozostawać trudna.
Jeden z kierowców zakuty w kajdanki
Na miejscu doszło również do zatrzymania jednego z uczestników zdarzenia. Jak relacjonuje reporter TVP3 Warszawa, kierowca Volvo został zakuty w kajdanki, a następnie zaprowadzony przez funkcjonariuszy do radiowozu.
Według przekazanych informacji to właśnie w Volvo motocyklista miał uderzyć w pierwszej kolejności.
Na obecnym etapie nie podano oficjalnie przyczyny zakucia kierowcy w kajdanki, dlatego nie należy przesądzać, z jakiego powodu policjanci zdecydowali się na taki krok ani jaka będzie jego dalsza sytuacja.
Policja ustala, jak doszło do wypadku
Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i wyjaśniają kolejność wydarzeń. Kluczowe będzie ustalenie, w jaki sposób doszło do kontaktu motocykla z samochodami oraz zachowania wszystkich uczestników bezpośrednio przed wypadkiem.
Do czasu zakończenia pracy służb Aleje Jerozolimskie w rejonie Fortu Szczęśliwice mogą pozostawać poważnie zakorkowane. Kierowcy, którzy mają taką możliwość, powinni rozważyć wybór alternatywnej trasy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.