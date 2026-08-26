Gigantyczne wyprzedaże w Lidlu. Ceny spadają nawet o 50 %. Klienci polują na przecenione produkty
W sklepach Lidl ruszyły duże wyprzedaże. Na półkach można znaleźć artykuły oznaczone specjalnymi cenówkami informującymi o mocnych obniżkach. W przypadku części produktów rabat sięga nawet 50 procent. To dobry moment, by dokładnie przyjrzeć się ofercie podczas zakupów, ponieważ najciekawsze okazje mogą szybko zniknąć.
Wyprzedaże dotyczą przede wszystkim produktów z oferty niespożywczej. Trzeba jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych artykułów może zależeć od konkretnego sklepu i jego aktualnych zapasów.
Lidl przecenia produkty nawet o połowę
Na sklepowych półkach pojawiły się charakterystyczne oznaczenia informujące o wyprzedaży. W przypadku części asortymentu sieć obniżyła ceny aż o 50 procent.
To oznacza, że produkt kosztujący wcześniej przykładowo 40 zł po zastosowaniu 50-procentowego rabatu można kupić za 20 zł. Przy artykułach o wyższej cenie regularnej oszczędność może wynosić kilkadziesiąt złotych.
Największą uwagę przyciągają właśnie produkty z najmocniej obniżonymi cenami.
Nie wszystkie sklepy muszą mieć te same produkty
W przypadku wyprzedaży trzeba zwrócić uwagę na istotną rzecz. Oferta dostępna w jednym Lidlu nie musi być identyczna z asortymentem przecenionym w innej placówce.
Takie akcje często obejmują produkty pozostające na stanie konkretnego sklepu. Dlatego w jednej lokalizacji wybór może być duży, podczas gdy w innym Lidlu część rzeczy została już sprzedana.
Najlepsze okazje mogą zniknąć jako pierwsze
Przy rabatach sięgających 50 procent zainteresowanie może być spore. Szczególnie szybko z półek znikają produkty, których pozostało zaledwie kilka sztuk.
Warto więc podczas najbliższych zakupów zajrzeć do stref z ofertą przemysłową i zwracać uwagę na oznaczenia wyprzedażowe. Czasami mocno przecenione artykuły znajdują się również w koszach lub na wydzielonych regałach.
Lidl i Biedronka walczą wyprzedażami
Dla klientów szykuje się wyjątkowo ciekawy okres. Duże przeceny można znaleźć obecnie nie tylko w Biedronce. Także Lidl wyprzedaje część swojego asortymentu, a rabaty widoczne w sklepach dochodzą nawet do połowy dotychczasowej ceny.
W przypadku takich okazji obowiązuje jednak podstawowa zasada: oferta jest uzależniona od dostępności produktów, a wyprzedażowy asortyment może różnić się pomiędzy sklepami.
Dlatego osoby, które regularnie odwiedzają Lidla, powinny teraz szczególnie uważnie patrzeć na cenówki. Przy obniżkach sięgających 50 procent można trafić na naprawdę duże okazje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.