Zacznie się w jutro. Ludzie ruszą do Biedronki. Wielkie okazje i ceny w dół nawet o 53 proc.
Biedronka szykuje mocne zakończenie sierpnia. Od czwartku, 27 sierpnia, w sklepach sieci pojawią się nowe promocje obejmujące zarówno świeżą żywność, jak i produkty, które wiele osób regularnie wkłada do koszyka. Niektóre ceny spadną o ponad połowę. Do tego dochodzą akcje „2+1 gratis” oraz „drugi za 5 zł”.
Największą uwagę mogą przyciągnąć owoce. Winogrono jasne na wagę będzie kosztowało 5,99 zł za kilogram. Według informacji zamieszczonych w materiale promocyjnym oznacza to obniżkę o 53 proc. Oferta obowiązuje od 27 do 30 sierpnia.
Dokładnie taką samą cenę – 5,99 zł za kilogram – ustalono dla nektarynek na wagę. Również w tym przypadku Biedronka informuje o obniżce sięgającej 53 proc. Promocja potrwa od czwartku do niedzieli.
Mięso znacznie taniej. Cena spada o 39 proc.
Na liście przecen znalazło się również mięso. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Mega Paka będzie dostępny za 14,99 zł za kilogram. Sieć podaje, że jest to cena niższa o 39 proc. Oferta obowiązuje od 27 do 30 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
W przypadku tego produktu Biedronka zastrzega, że oferta dostępna jest wyłącznie bez karty lojalnościowej.
Mleko UHT 2+1 gratis
To nie koniec okazji. Od czwartku klienci korzystający z karty lub aplikacji Moja Biedronka będą mogli skorzystać z promocji na mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina.
Przy zakupie trzech sztuk najtańsza z nich będzie gratis. Akcja „2+1 gratis” ma obowiązywać od 27 do 30 sierpnia. Wprowadzono limit dzienny wynoszący 24 sztuki na kartę Moja Biedronka.
Konserwy rybne i mięsne 2+1 gratis
Podobną promocją objęto wszystkie konserwy rybne i mięsne. Przy zakupie trzech produktów najtańszy klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Oferta obowiązuje od 27 do 30 sierpnia i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Dzienny limit wynosi sześć produktów na kartę.
Kilogram cukru za 99 groszy
Jedną z najmocniejszych promocji może być akcja na cukier biały. Przy zakupie dwóch opakowań drugi kilogram będzie kosztował zaledwie 0,99 zł.
Promocja została zaplanowana od 27 do 30 sierpnia. Obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a dzienny limit to 10 sztuk na kartę.
To oferta, która może szczególnie zainteresować osoby przygotowujące pod koniec lata przetwory. Przy większych zakupach różnica w rachunku może być wyraźna.
Persil – drugi produkt za 5 zł
Biedronka przeceni także produkty marki Persil. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, będzie kosztował 5 zł.
Akcja obejmuje wszystkie produkty Persil i obowiązuje od 27 do 30 sierpnia. Aby z niej skorzystać, trzeba użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka. Limit wynosi dwa produkty na kartę.
Promocje zaczynają się już w czwartek
Nowa fala przecen rusza 27 sierpnia i w większości przypadków potrwa do niedzieli, 30 sierpnia. To właśnie końcówka tygodnia może więc przynieść większy ruch w sklepach, szczególnie że promocje obejmują produkty codziennego użytku: owoce, mięso, mleko, cukier, konserwy oraz środki do prania.
Trzeba jednak zwracać uwagę na warunki poszczególnych akcji. Część promocji wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka, obowiązują także limity dzienne. Oferty mogą zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania zapasów.
Dodatkowo sieć zapowiada, że jej sklepy będą otwarte również w niedzielę 30 sierpnia. Szczegółowe zasady działania poszczególnych placówek warto sprawdzić przed wyjazdem na zakupy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.