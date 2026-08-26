Od 1 września wielka zmiana dla właścicieli działek. Na części gruntów domu już nie postawisz
Kończy się jeden z najważniejszych okresów przejściowych w reformie planowania przestrzennego. 31 sierpnia 2026 roku wygasają dotychczasowe studia uwarunkowań, a od 1 września sytuacja części właścicieli gruntów może się diametralnie zmienić. Nie oznacza to ogólnopolskiego „zakazu budowy domów”, ale w przypadku działek bez miejscowego planu uzyskanie warunków zabudowy może stać się znacznie trudniejsze, a czasami niemożliwe.
Stawką są duże pieniądze. Grunt kupowany z myślą o budowie domu jest zwykle wart znacznie więcej niż nieruchomość, której zabudować nie można. Dlatego właściciele powinni sprawdzić, co gmina planuje dla ich terenu i czy działka znajdzie się w obszarze umożliwiającym uzyskanie decyzji WZ.
Rząd potwierdził przesunięcie terminu obowiązywania dotychczasowych studiów do 31 sierpnia 2026 roku. Od września kluczową rolę w nowym systemie mają odgrywać plany ogólne gmin.
31 sierpnia to kluczowa data. Co dzieje się od 1 września?
Reforma zmienia sposób decydowania o tym, gdzie może powstawać nowa zabudowa. Każda gmina ma przygotować plan ogólny – akt prawa miejscowego obejmujący jej obszar.
W dokumencie wyznaczane są m.in. strefy planistyczne. Gmina może również wskazać obszary uzupełnienia zabudowy, czyli OUZ.
I właśnie ten element jest niezwykle ważny dla właścicieli niezabudowanych nieruchomości.
Po wejściu w życie nowych zasad możliwość otrzymania decyzji o warunkach zabudowy będzie związana z nowym systemem planistycznym. Gminy już ostrzegają mieszkańców, że po uchwaleniu planu ogólnego uzyskanie WZ dla działki znajdującej się poza obszarem uzupełnienia zabudowy może być niemożliwe.
Masz działkę bez planu miejscowego? To właśnie te nieruchomości wymagają szczególnej uwagi
Najspokojniejsza jest sytuacja właścicieli nieruchomości objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To właśnie MPZP określa, jakie inwestycje można realizować na konkretnym terenie.
Problem dotyczy przede wszystkim działek, dla których miejscowego planu nie ma i których właściciele chcieliby w przyszłości korzystać z decyzji o warunkach zabudowy.
Do tej pory popularna „wuzetka” pozwalała otworzyć drogę do inwestycji na wielu terenach pozbawionych MPZP, oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań ustawowych.
Nowy system ma znacznie mocniej powiązać możliwość wydawania takich decyzji z polityką przestrzenną gminy.
Nie będzie automatycznego zakazu budowy wszystkich domów
To bardzo istotne rozróżnienie. 1 września nie zaczyna obowiązywać przepis, który jednym ruchem zabroni budowania domów na wszystkich niezabudowanych działkach w Polsce.
Zmiana dotyczy zasad planowania przestrzennego i możliwości uzyskiwania nowych decyzji WZ.
Skala problemu może być jednak bardzo duża dla konkretnego właściciela. Jeżeli ktoś kupił grunt jako potencjalną działkę budowlaną, a później okaże się, że nie może uzyskać dla niego warunków zabudowy, jego możliwości inwestycyjne będą zupełnie inne.
Dlatego stwierdzenie, że każda taka działka „straci 100 proc. wartości”, jest zbyt daleko idące. Grunt nadal pozostaje nieruchomością i ma wartość rynkową. Może jednak utracić część wartości wynikającej z potencjału zabudowy, a w indywidualnych przypadkach różnica może być bardzo duża.
Niektóre gminy już alarmują mieszkańców
To nie jest wyłącznie teoretyczny problem. Samorządy publikują obecnie komunikaty skierowane do właścicieli nieruchomości.
Gmina Krempna poinformowała mieszkańców, że wnioski o WZ na dotychczasowych zasadach można składać do 31 sierpnia. Z powodu nieukończonej procedury planu ogólnego od 1 września do czasu jego uchwalenia nowe wnioski nie będą tam przyjmowane.
Podobny komunikat wydała gmina Trąbki Wielkie. Wskazuje ona, że kompletne wnioski złożone do końca sierpnia będą procedowane według dotychczasowych reguł, natomiast od września – jeśli plan ogólny nie zacznie obowiązywać – wydawanie nowych WZ będzie co do zasady wstrzymane lub uzależnione od nowych wymogów.
To pokazuje, dlaczego właściciele gruntów nie powinni odkładać sprawdzenia swojej sytuacji na później.
Co powinien teraz sprawdzić właściciel działki?
Najpierw należy ustalić, czy nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak, trzeba sprawdzić przeznaczenie działki określone w tym planie.
Jeśli MPZP nie obowiązuje, istotne jest ustalenie, czy dla nieruchomości istnieje już decyzja o warunkach zabudowy albo czy zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie.
Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie prac nad planem ogólnym swojej gminy – szczególnie tego, do jakiej strefy ma trafić nieruchomość oraz czy została przewidziana w obszarze uzupełnienia zabudowy.
Uchwalone plany ogólne można również sprawdzać w Geoportalu. GUGiK udostępnił specjalne warstwy pokazujące m.in. obszary uzupełnienia zabudowy oraz poszczególne strefy planistyczne.
Do 31 sierpnia można jeszcze działać
Właściciele nieruchomości nieobjętych miejscowym planem, którzy rzeczywiście planują inwestycję, powinni szczególnie uważnie potraktować końcówkę sierpnia.
Niektóre samorządy wprost zachęcają do składania kompletnych wniosków o WZ najpóźniej do 31 sierpnia. Jednocześnie podkreślają ważną rzecz: samo złożenie dokumentów nie gwarantuje pozytywnej decyzji. Pozwala jednak na prowadzenie postępowania według przepisów właściwych dla wniosków złożonych przed zmianą.
W przypadku działki wartej kilkaset tysięcy złotych nie warto opierać się wyłącznie na ogólnych informacjach znalezionych w internecie. Znaczenie mogą mieć MPZP, projekt planu ogólnego, dostęp do drogi publicznej, uzbrojenie terenu, status gruntów czy ograniczenia środowiskowe.
Jedno jest pewne: 31 sierpnia 2026 roku kończy się ważny etap dotychczasowego systemu. Właściciele działek, którzy planują budowę, mają ostatnie dni, aby dokładnie sprawdzić sytuację swojej nieruchomości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.