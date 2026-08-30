Gigantyczne wyprzedaże w Lidlu. Ludzie przetrą oczy ze zdumienia. Tyle pieniędzy zostaje w portfelu
Lidl mocno tnie ceny i nie chodzi wyłącznie o artykuły spożywcze. Na sklepowych półkach pojawiły się czerwone oznaczenia z obniżkami sięgającymi 50 zł na jednym produkcie, a do tego dochodzą promocje procentowe oraz akcje typu „2+1 za grosz”. Sprawdziliśmy ceny bezpośrednio w sklepie. Przy kilku zakupach różnica robi się naprawdę duża.
Wyprzedaż w Lidlu może zainteresować osoby urządzające mieszkanie lub szykujące się na jesień. Wśród przecenionych produktów znaleźliśmy m.in. pościel, obrus i patelnię. Jednocześnie sieć prowadzi promocje na artykuły spożywcze.
Największe kwotowo obniżki, które zauważyliśmy, wynoszą aż 50 zł na jednym zestawie.
Pościel tańsza o 50 zł. Duży komplet za 149 zł
Jedną z najmocniejszych przecen znaleźliśmy w dziale z wyposażeniem domu.
Pościel muślinowa Livarno wykonana z bawełny, w rozmiarze 220 × 200 cm, została przeceniona ze 199 zł do 149 zł za zestaw.
Oznacza to dokładnie 50 zł oszczędności na jednym zakupie.
W przypadku dwóch kompletów klient zamiast 398 zł wyda 298 zł. W kieszeni pozostaje więc 100 zł.
To jednak niejedyna pościel objęta dużą obniżką.
Drugi komplet również 50 zł taniej
Znacznie mniej kosztuje mniejsza pościel muślinowa Livarno. Zestaw z bawełny o wymiarach 140 × 200 cm kosztował wcześniej 139 zł.
Teraz na czerwonej etykiecie widnieje cena:
89 zł.
Także tutaj obniżka wynosi równo 50 zł.
Kto potrzebuje przykładowo dwóch takich kompletów, zapłaci 178 zł zamiast 278 zł. Ponownie oznacza to aż 100 zł pozostawione w domowym budżecie.
Przy zakupie jednego dużego i jednego mniejszego zestawu pościeli rachunek wyniesie 238 zł zamiast wcześniejszych 338 zł. Różnica to również okrągłe 100 zł.
Lidl przecenił również obrusy. Cena spadła o jedną trzecią
Na tym wyprzedaż się nie kończy.
Bawełniany obrus Livarno w rozmiarze 120 × 160 cm został przeceniony z 29,99 zł do 19,99 zł.
Na etykiecie Lidl informuje o 33-procentowej obniżce. W kieszeni klienta zostaje około 10 zł na jednej sztuce.
Choć kwotowo jest to mniejsza oszczędność niż w przypadku pościeli, cena poniżej 20 zł może przyciągnąć uwagę osób, które chcą niedrogo odświeżyć mieszkanie.
Patelnię można kupić za 33,49 zł
Kolejna oferta czeka w dziale kuchennym.
Aluminiowa patelnia Silvercrest o średnicy 20 cm ma standardową cenę 49,99 zł. Po aktywowaniu odpowiedniego kuponu i zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus jej cena spada o 33 proc., do 33,49 zł.
W tym przypadku w portfelu zostaje 16,50 zł.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na warunek promocji. Obniżona cena jest związana z Lidl Plus, dlatego przed podejściem do kasy warto sprawdzić aplikację i aktywować wymagany kupon.
Soki w akcji „2+1 za grosz”
Promocje nie ograniczają się do wyposażenia domu.
W dziale spożywczym znaleźliśmy akcję obejmującą wszystkie soki Solevita. Przy produkcie widnieje komunikat:
„2+1 – trzeci, najtańszy za grosz”.
Przykładowy tłoczony sok Solevita 100 proc. NFC kosztuje 8,99 zł za litr. Jeżeli klient wybierze trzy jednakowo wycenione soki po 8,99 zł, bez promocji zapłaciłby 26,97 zł.
W ramach mechanizmu „2+1” trzeci produkt kosztuje grosz, więc za taki zestaw wychodzi 17,99 zł. To 8,98 zł oszczędności.
Na etykiecie widoczny jest również limit czterech butelek za grosz, dlatego przy większych zakupach warto dokładnie sprawdzić zasady obowiązujące w danym momencie.
Jeden koszyk i ponad 100 zł różnicy
Wystarczy zestawić kilka widocznych przez nas ofert, żeby zobaczyć skalę przecen.
Duża pościel – oszczędność 50 zł. Mniejsza pościel – kolejne 50 zł. Patelnia z kuponem – 16,50 zł mniej. Obrus – około 10 zł mniej.
Łącznie na tych czterech produktach zostaje w portfelu około 126,50 zł względem cen wskazanych przed obniżkami lub cen bez promocji.
Jeżeli do koszyka dojdą jeszcze produkty spożywcze kupowane w ofertach wielosztukowych, oszczędność może być jeszcze większa.
Czerwone etykiety w Lidlu warto teraz dokładnie oglądać
Najciekawsze w obecnych promocjach jest to, że obniżki dotyczą bardzo różnych kategorii. Klient może znaleźć przecenę zarówno przy pościeli i wyposażeniu kuchni, jak i przy produktach spożywczych.
Trzeba jednocześnie dokładnie czytać etykiety. Część cen jest zwykłą wyprzedażą, ale niektóre rabaty – jak w przypadku patelni – wymagają aktywowania kuponu w Lidl Plus. Przy ofertach wielosztukowych obowiązują z kolei konkretne zasady i limity.
Jedno jest pewne: 50 zł mniej na pojedynczym komplecie pościeli to już obniżka, którą trudno przeoczyć. Przy większych zakupach różnica na całym rachunku może przekroczyć 100 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.