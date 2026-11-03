GIS ostrzega przed toksycznymi przyborami kuchennymi. Produkt jest wycofywany ze sprzedaży
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 5-częściowego zestawu przyborów kuchennych sprzedawanego w sklepach KiK. Badania wykazały migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności. GIS zaleca, aby nie używać wskazanej partii do kontaktu z jedzeniem.
GIS ostrzega przed zestawem przyborów kuchennych
Główny Inspektorat Sanitarny został powiadomiony przez europejski System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF o problemie dotyczącym zestawu przyborów kuchennych.
Stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z materiału, z którego wykonano przybory, do żywności.
GIS podkreśla, że są to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka i nie powinny znajdować się w żywności.
Z tego powodu wskazany produkt nie powinien być dalej używany do kontaktu z jedzeniem.
Sprawdź nazwę, numer partii i kod EAN
Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu:
Nazwa: Küchenhelfer Set 5 teilig
Numer partii: 716371209
EAN: 5902719506734
Kraj pochodzenia: Chiny
Importerem jest KiK – Textilien und Non-Food GmbH z Niemiec, natomiast polskim dystrybutorem jest KIK Textil Sp. z o.o.
Według informacji KiK chodzi o 5-częściowy zestaw przyborów kuchennych. W komplecie znajdują się m.in. chochla do zupy, dwie łyżki, łopatka kuchenna oraz trzepaczka.
Firma podaje także numer artykułu 1213776 / P269878. Zestaw był oferowany w cenie 12 zł.
Nie należy używać produktu do przygotowywania jedzenia
Zalecenie GIS jest jednoznaczne.
Osoby posiadające produkt z partii wskazanej w ostrzeżeniu nie powinny używać go do kontaktu z żywnością.
Dotyczy to więc m.in. mieszania, przygotowywania i nakładania potraw przy użyciu tych akcesoriów.
Najważniejsze jest sprawdzenie numeru partii oraz kodu EAN, ponieważ ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu wskazanego przez inspekcję sanitarną.
KiK rozpoczął wycofywanie produktu
KiK w Niemczech ogłosił publiczne wycofanie produktu 22 października 2026 roku.
Informacje dotyczące wycofania zostały umieszczone w sklepach oraz na stronie internetowej firmy.
Po otrzymaniu informacji polski dystrybutor również rozpoczął działania zmierzające do wycofania produktu z rynku.
Komunikaty mają być dostępne we wszystkich sklepach KiK w Polsce.
Proces wycofywania produktu jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dlaczego chodzi właśnie o kontakt z żywnością?
Problem nie polega na samym posiadaniu zestawu w domu.
Ostrzeżenie dotyczy możliwości przenikania określonych substancji z przyborów do żywności podczas ich używania.
Dlatego GIS zaleca przede wszystkim zaprzestanie wykorzystywania wskazanego zestawu podczas przygotowywania posiłków.
W przypadku przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością materiał, z którego zostały wykonane, powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i nie powodować przenikania do jedzenia substancji w ilościach mogących stanowić zagrożenie.
Produkt pochodzi z Chin
Zgodnie z komunikatem GIS zestaw został wyprodukowany w Chinach.
Za import odpowiada niemiecka spółka KiK – Textilien und Non-Food GmbH, a w Polsce produkt dystrybuowała spółka KIK Textil.
Ostrzeżenie trafiło do polskich służb za pośrednictwem systemu RASFF, który służy do szybkiego przekazywania informacji pomiędzy państwami o zagrożeniach związanych z żywnością, paszami oraz wyrobami mającymi kontakt z żywnością.
Co zrobić, jeśli masz ten zestaw w domu?
Konsumenci powinni przede wszystkim sprawdzić oznaczenia posiadanego produktu.
Sprawdź numer partii. Ostrzeżenie dotyczy partii 716371209.
Sprawdź kod EAN. Wskazany przez GIS kod to 5902719506734.
Nie używaj zestawu do kontaktu z żywnością. Takie jest oficjalne zalecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Sprawdź informacje KiK dotyczące wycofania. Firma opublikowała komunikaty dla klientów i rozpoczęła proces usuwania produktu z rynku.
GIS nadzoruje wycofywanie produktu
Sprawa pozostaje pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
GIS potwierdza, że zarówno niemiecki importer, jak i polski dystrybutor rozpoczęli procedurę wycofania zestawu ze sprzedaży.
Osoby, które kupiły 5-częściowy zestaw przyborów kuchennych Küchenhelfer Set 5 teilig, powinny sprawdzić numer partii i kod EAN. Jeśli odpowiadają one danym z komunikatu GIS, produktu nie należy dalej używać do kontaktu z żywnością.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.