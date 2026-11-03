GIS ostrzega przed toksycznymi przyborami kuchennymi. Produkt jest wycofywany ze sprzedaży

3 listopada 2026 15:52 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 5-częściowego zestawu przyborów kuchennych sprzedawanego w sklepach KiK. Badania wykazały migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu do żywności. GIS zaleca, aby nie używać wskazanej partii do kontaktu z jedzeniem.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Pixabay

GIS ostrzega przed zestawem przyborów kuchennych

Główny Inspektorat Sanitarny został powiadomiony przez europejski System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF o problemie dotyczącym zestawu przyborów kuchennych.

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Stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z materiału, z którego wykonano przybory, do żywności.

GIS podkreśla, że są to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka i nie powinny znajdować się w żywności.

Z tego powodu wskazany produkt nie powinien być dalej używany do kontaktu z jedzeniem.

Sprawdź nazwę, numer partii i kod EAN

Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu:

Nazwa: Küchenhelfer Set 5 teilig
Numer partii: 716371209
EAN: 5902719506734
Kraj pochodzenia: Chiny

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Importerem jest KiK – Textilien und Non-Food GmbH z Niemiec, natomiast polskim dystrybutorem jest KIK Textil Sp. z o.o.

Według informacji KiK chodzi o 5-częściowy zestaw przyborów kuchennych. W komplecie znajdują się m.in. chochla do zupy, dwie łyżki, łopatka kuchenna oraz trzepaczka.

Firma podaje także numer artykułu 1213776 / P269878. Zestaw był oferowany w cenie 12 zł.

Zestaw wycofanych przyborów. Fot. Główny Inspektorat Sanitarny

Nie należy używać produktu do przygotowywania jedzenia

Zalecenie GIS jest jednoznaczne.

Osoby posiadające produkt z partii wskazanej w ostrzeżeniu nie powinny używać go do kontaktu z żywnością.

Dotyczy to więc m.in. mieszania, przygotowywania i nakładania potraw przy użyciu tych akcesoriów.

Najważniejsze jest sprawdzenie numeru partii oraz kodu EAN, ponieważ ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu wskazanego przez inspekcję sanitarną.

KiK rozpoczął wycofywanie produktu

KiK w Niemczech ogłosił publiczne wycofanie produktu 22 października 2026 roku.

Informacje dotyczące wycofania zostały umieszczone w sklepach oraz na stronie internetowej firmy.

Po otrzymaniu informacji polski dystrybutor również rozpoczął działania zmierzające do wycofania produktu z rynku.

Komunikaty mają być dostępne we wszystkich sklepach KiK w Polsce.

Proces wycofywania produktu jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dlaczego chodzi właśnie o kontakt z żywnością?

Problem nie polega na samym posiadaniu zestawu w domu.

Ostrzeżenie dotyczy możliwości przenikania określonych substancji z przyborów do żywności podczas ich używania.

Dlatego GIS zaleca przede wszystkim zaprzestanie wykorzystywania wskazanego zestawu podczas przygotowywania posiłków.

W przypadku przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością materiał, z którego zostały wykonane, powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i nie powodować przenikania do jedzenia substancji w ilościach mogących stanowić zagrożenie.

Produkt pochodzi z Chin

Zgodnie z komunikatem GIS zestaw został wyprodukowany w Chinach.

Za import odpowiada niemiecka spółka KiK – Textilien und Non-Food GmbH, a w Polsce produkt dystrybuowała spółka KIK Textil.

Ostrzeżenie trafiło do polskich służb za pośrednictwem systemu RASFF, który służy do szybkiego przekazywania informacji pomiędzy państwami o zagrożeniach związanych z żywnością, paszami oraz wyrobami mającymi kontakt z żywnością.

Co zrobić, jeśli masz ten zestaw w domu?

Konsumenci powinni przede wszystkim sprawdzić oznaczenia posiadanego produktu.

Sprawdź numer partii. Ostrzeżenie dotyczy partii 716371209.

Sprawdź kod EAN. Wskazany przez GIS kod to 5902719506734.

Nie używaj zestawu do kontaktu z żywnością. Takie jest oficjalne zalecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sprawdź informacje KiK dotyczące wycofania. Firma opublikowała komunikaty dla klientów i rozpoczęła proces usuwania produktu z rynku.

GIS nadzoruje wycofywanie produktu

Sprawa pozostaje pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

GIS potwierdza, że zarówno niemiecki importer, jak i polski dystrybutor rozpoczęli procedurę wycofania zestawu ze sprzedaży.

Osoby, które kupiły 5-częściowy zestaw przyborów kuchennych Küchenhelfer Set 5 teilig, powinny sprawdzić numer partii i kod EAN. Jeśli odpowiadają one danym z komunikatu GIS, produktu nie należy dalej używać do kontaktu z żywnością.

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