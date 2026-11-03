ZUS wstrzymuje wypłaty dla seniorów. Decyduje o tym jeden warunek
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę, które ukończyły 75 lat. ZUS przyznaje go wtedy z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Od 1 marca 2026 roku świadczenie wynosi 366,68 zł miesięcznie. Raz przyznany dodatek nie zawsze będzie jednak wypłacany bez przerwy. ZUS może wstrzymać pieniądze, jeżeli senior przebywa w określonej placówce opiekuńczej. Kluczowe znaczenie ma także to, jak długo w danym miesiącu przebywa poza nią.
Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia bez wniosku
Dodatek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń wypłacanych razem z emeryturą lub rentą.
Przysługuje osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.
W drugim przypadku senior nie musi składać specjalnego wniosku ani przedstawiać dokumentacji medycznej.
Po ukończeniu 75 lat ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu i wypłaca go razem z emeryturą lub rentą.
Od 1 marca 2026 roku to 366,68 zł miesięcznie
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji.
Od 1 marca 2026 roku świadczenie wynosi 366,68 zł miesięcznie.
Oznacza to ponad 4,4 tys. zł w ciągu pełnego roku wypłat.
Kwota dodatku nie zależy od wysokości emerytury ani od dochodów seniora.
Samo ukończenie 75 lat jest wystarczającą podstawą do przyznania dodatku osobie uprawnionej do emerytury lub renty, o ile nie występują okoliczności wyłączające prawo do świadczenia.
ZUS może wstrzymać wypłatę
Jedna z najważniejszych zasad dotyczy pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę.
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czyli ZOL, lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, czyli ZPO.
Nie oznacza to jednak, że każdy, nawet krótkotrwały pobyt w takiej placówce powoduje utratę pieniędzy.
Ustawa przewiduje ważny wyjątek.
Kluczowe są więcej niż 2 tygodnie poza placówką
Senior może zachować prawo do dodatku, jeżeli w danym miesiącu przebywa poza ZOL lub ZPO przez okres dłuższy niż 2 tygodnie.
W praktyce oznacza to co najmniej 15 dni w miesiącu.
Jeżeli więc osoba przebywająca w placówce spędza wystarczająco dużo czasu poza nią, świadczenie może nadal przysługiwać.
Nie musi to być jeden nieprzerwany pobyt.
Znaczenie ma łączny czas przebywania poza placówką w konkretnym miesiącu.
14 dni może nie wystarczyć
Przepisy mówią o okresie „dłuższym niż 2 tygodnie”.
Dwa tygodnie to 14 dni.
Aby spełnić ten warunek, senior powinien więc przebywać poza placówką przez co najmniej 15 dni w danym miesiącu.
To drobna różnica, która może decydować o prawie do 366,68 zł.
Nie każdy pobyt w DPS odbiera dodatek
W przypadku domów pomocy społecznej sytuacja wymaga większej precyzji.
Aktualna informacja ZUS wskazuje przede wszystkim na pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.
Formularz ZUS dotyczący dodatku pielęgnacyjnego wymienia dodatkowo szczególną sytuację osób przebywających w ponadgminnym domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku.
Dlatego nie można przyjąć ogólnej zasady, że każdy senior mieszkający w każdym DPS automatycznie traci dodatek pielęgnacyjny.
Znaczenie ma rodzaj placówki oraz podstawa pobytu.
ZUS może zażądać zwrotu pieniędzy
Jeżeli świadczenie było wypłacane mimo wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do niego, może pojawić się obowiązek zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.
Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy ZUS nie został poinformowany o zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia.
W takim przypadku organ rentowy może wydać decyzję dotyczącą nienależnie pobranego świadczenia.
Dlatego senior lub jego bliscy powinni zgłaszać ZUS okoliczności, które mogą mieć wpływ na dalszą wypłatę dodatku.
Dodatek można dostać również przed 75. rokiem życia
Ukończenie 75 lat nie jest jedyną drogą do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego.
Świadczenie może otrzymać również młodsza osoba, jeżeli ma prawo do emerytury lub renty i została uznana za:
całkowicie niezdolną do pracy
oraz jednocześnie
niezdolną do samodzielnej egzystencji.
W takim przypadku dodatek nie jest jednak przyznawany automatycznie wyłącznie na podstawie wieku.
Potrzebne jest odpowiednie orzeczenie oraz złożenie wniosku do ZUS.
Jakie dokumenty trzeba złożyć?
Osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny przed ukończeniem 75 lat powinna złożyć w ZUS wniosek.
Potrzebne jest również zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9, wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
Można dołączyć również dokumentację dotyczącą dotychczasowego leczenia.
Po ukończeniu 75 lat takiej procedury co do zasady nie trzeba już przechodzić. ZUS sam przyznaje świadczenie osobie pobierającej emeryturę lub rentę.
Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo
Te dwa świadczenia są często mylone.
Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem związanym z emeryturą lub rentą i wypłaca go ZUS.
Zasiłek pielęgnacyjny jest innym świadczeniem, przyznawanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i wypłacanym przez właściwy organ gminy.
Nie można jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego, jeżeli dana osoba ma ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego.
To szczególnie ważne w momencie ukończenia 75 lat, kiedy ZUS zaczyna wypłacać dodatek z urzędu.
Po 75. urodzinach warto sprawdzić wypłaty
Osoby, które przed ukończeniem 75 lat pobierały zasiłek pielęgnacyjny, powinny zwrócić uwagę na moment przyznania dodatku przez ZUS.
Jeżeli powstanie prawo do dodatku pielęgnacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny nie powinien być dalej pobierany.
Pozostawienie obu świadczeń może prowadzić do powstania nienależnej wypłaty i konieczności zwrotu pieniędzy.
Co powinien zrobić senior przebywający w ZOL lub ZPO?
Najważniejsze jest sprawdzenie, ile dni w miesiącu osoba spędza poza placówką.
Jeżeli jest ich więcej niż 14, może zostać spełniony warunek dalszej wypłaty dodatku.
W przypadku dłuższego pobytu w placówce warto poinformować ZUS i upewnić się, czy świadczenie nadal przysługuje.
Pozwala to uniknąć sytuacji, w której po kilku miesiącach ZUS uzna część wypłat za nienależne.
Sprawdź 3 rzeczy, aby uniknąć problemów z ZUS
Sprawdź rodzaj placówki. Inne zasady mogą dotyczyć ZOL i ZPO, a inaczej należy oceniać pobyt w domu pomocy społecznej.
Policz dni poza placówką. Aby zachować prawo do dodatku na podstawie tego wyjątku, trzeba przebywać poza nią dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.
Poinformuj ZUS o zmianach. Jeżeli okoliczności mogą wpływać na prawo do świadczenia, lepiej zgłosić je od razu, niż później zwracać nienależnie wypłacone pieniądze.
366,68 zł może zostać wstrzymane
Dodatek pielęgnacyjny jest ważnym wsparciem dla emerytów i rencistów.
Od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie, a po ukończeniu 75 lat ZUS co do zasady przyznaje go z urzędu.
Trzeba jednak pamiętać o wyjątku dotyczącym pobytu w określonych placówkach opiekuńczych.
Osoba przebywająca w ZOL lub ZPO może stracić prawo do dodatku, jeżeli nie spędza poza placówką dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu. Dlatego kluczowe są rodzaj placówki oraz liczba dni spędzanych poza nią.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.