GIS ostrzega przed wodą mineralną. W butelce znaleziono fragment szkła. Producent wycofuje całą partię

14 października 2026 15:54 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące jednej partii wody mineralnej sprzedawanej w Polsce. Powodem jest zgłoszenie konsumenta o fragmencie szkła znajdującym się w butelce. Producent rozpoczął wycofywanie wskazanej partii ze sprzedaży. Sanepid zaleca, aby nie spożywać produktu objętego ostrzeżeniem.

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Komunikat GIS na czerwonym tle
Komunikat GIS na czerwonym tle. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)gis

Komunikat został opublikowany we wtorek, 13 października 2026 roku. Dotyczy gazowanej wody mineralnej marki KRYSTYNKA, produkowanej przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

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Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzymała informację o skardze konsumenta, który zgłosił obecność fragmentu szkła w opakowaniu wody mineralnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia producent przeprowadził wewnętrzną analizę i zdecydował się na wycofanie całej wskazanej partii z obrotu.

Choć zgłoszenie dotyczyło pojedynczego przypadku, wycofaniem objęto całą partię produktu.

Decyzja ma charakter zapobiegawczy. Nie oznacza to, że fragmenty szkła znajdują się w każdej butelce, jednak potencjalnego zagrożenia nie można zlekceważyć.

Która woda została wycofana? Sprawdź numer partii

Ostrzeżenie GIS dotyczy dokładnie określonego produktu.

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Informacja Szczegóły
Nazwa produktu KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana
Pojemność 330 ml
Numer partii FS224/3
Najlepiej spożyć przed 12.08.2027
Producent Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – Zakłady Produkcji Zdrojowej

Najważniejsze jest sprawdzenie numeru partii FS224/3 oraz daty 12.08.2027.

Ostrzeżenie nie obejmuje automatycznie wszystkich produktów marki KRYSTYNKA. Dotyczy wyłącznie partii wskazanej przez inspekcję sanitarną.

Fot. GIS/gov.pl

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Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby nie spożywać wody z partii objętej ostrzeżeniem.

Nawet niewielkie fragmenty szkła mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego nie należy oceniać bezpieczeństwa produktu wyłącznie na podstawie jego wyglądu.

Osoby posiadające wskazaną wodę powinny sprawdzić oznaczenia na opakowaniu i zrezygnować z jej spożycia.

W sprawie ewentualnego zwrotu produktu można skontaktować się ze sprzedawcą.

Producent rozpoczął wycofywanie. Sanepid monitoruje sytuację

Jak poinformował GIS, producent podjął działania ostrożnościowe obejmujące wszystkie opakowania należące do zakwestionowanej partii.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.

W oficjalnym komunikacie nie poinformowano o kolejnych przypadkach znalezienia szkła ani o osobach poszkodowanych.

Na razie ostrzeżenie dotyczy wyłącznie gazowanej wody mineralnej KRYSTYNKA o pojemności 330 ml z numerem partii FS224/3.

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