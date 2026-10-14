GIS ostrzega przed wodą mineralną. W butelce znaleziono fragment szkła. Producent wycofuje całą partię
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące jednej partii wody mineralnej sprzedawanej w Polsce. Powodem jest zgłoszenie konsumenta o fragmencie szkła znajdującym się w butelce. Producent rozpoczął wycofywanie wskazanej partii ze sprzedaży. Sanepid zaleca, aby nie spożywać produktu objętego ostrzeżeniem.
Komunikat został opublikowany we wtorek, 13 października 2026 roku. Dotyczy gazowanej wody mineralnej marki KRYSTYNKA, produkowanej przez Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
GIS ostrzega przed wodą mineralną. Powodem fragment szkła
Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzymała informację o skardze konsumenta, który zgłosił obecność fragmentu szkła w opakowaniu wody mineralnej.
Po otrzymaniu zgłoszenia producent przeprowadził wewnętrzną analizę i zdecydował się na wycofanie całej wskazanej partii z obrotu.
Choć zgłoszenie dotyczyło pojedynczego przypadku, wycofaniem objęto całą partię produktu.
Decyzja ma charakter zapobiegawczy. Nie oznacza to, że fragmenty szkła znajdują się w każdej butelce, jednak potencjalnego zagrożenia nie można zlekceważyć.
Która woda została wycofana? Sprawdź numer partii
Ostrzeżenie GIS dotyczy dokładnie określonego produktu.
|Informacja
|Szczegóły
|Nazwa produktu
|KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana
|Pojemność
|330 ml
|Numer partii
|FS224/3
|Najlepiej spożyć przed
|12.08.2027
|Producent
|Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – Zakłady Produkcji Zdrojowej
Najważniejsze jest sprawdzenie numeru partii FS224/3 oraz daty 12.08.2027.
Ostrzeżenie nie obejmuje automatycznie wszystkich produktów marki KRYSTYNKA. Dotyczy wyłącznie partii wskazanej przez inspekcję sanitarną.
Masz tę wodę w domu? GIS przekazał jednoznaczne zalecenie
Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby nie spożywać wody z partii objętej ostrzeżeniem.
Nawet niewielkie fragmenty szkła mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, dlatego nie należy oceniać bezpieczeństwa produktu wyłącznie na podstawie jego wyglądu.
Osoby posiadające wskazaną wodę powinny sprawdzić oznaczenia na opakowaniu i zrezygnować z jej spożycia.
W sprawie ewentualnego zwrotu produktu można skontaktować się ze sprzedawcą.
Producent rozpoczął wycofywanie. Sanepid monitoruje sytuację
Jak poinformował GIS, producent podjął działania ostrożnościowe obejmujące wszystkie opakowania należące do zakwestionowanej partii.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.
W oficjalnym komunikacie nie poinformowano o kolejnych przypadkach znalezienia szkła ani o osobach poszkodowanych.
Na razie ostrzeżenie dotyczy wyłącznie gazowanej wody mineralnej KRYSTYNKA o pojemności 330 ml z numerem partii FS224/3.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.