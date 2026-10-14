Spadł niezidentyfikowany obiekt latający. Na miejscu Żandarmeria Wojskowa
Służby wykluczyły zagrożenie po odnalezieniu niezidentyfikowanego obiektu latającego na Pomorzu. Saperzy, policyjni kontrterroryści, wojskowi lekarze i strażacy sprawdzili znalezisko pod kątem skażenia i ładunków wybuchowych. Według Żandarmerii Wojskowej to najprawdopodobniej wojskowy dron ćwiczebny polskiej produkcji.
Bez skażenia i bez ładunku wybuchowego
Na miejscu pracowały 4 formacje: 43 Batalion Saperów z Rozewia, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji KWP w Gdańsku, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni oraz Państwowa Straż Pożarna z Gdyni.
Jak przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, po ich działaniach wyeliminowano zagrożenia biologiczne, chemiczne i radiologiczne. Wykluczono też obecność materiałów wybuchowych.
Dron służył do ćwiczeń nad Bałtykiem
Wstępne oględziny wskazują, że obiekt to najpewniej dron ćwiczebny używany przez wojsko podczas ćwiczeń nad Morzem Bałtyckim. Żandarmeria mówi o polskiej produkcji. Na razie nie wiadomo, jak urządzenie znalazło się w miejscu, w którym je odnaleziono, ani czy spadło w wyniku awarii.
Na tym sprawa się nie kończy. Kolejny etap to oględziny miejsca zdarzenia. Obiekt ma zostać wydobyty i zabezpieczony do szczegółowych badań laboratoryjnych, które ostatecznie potwierdzą, czym jest.
Dopóki trwają czynności, osoby postronne nie powinny zbliżać się do miejsca znaleziska. Przy każdym podobnym przedmiocie, który przypomina drona lub jego szczątki, obowiązuje ta sama zasada: nie dotykać, nie przenosić, odejść na bezpieczną odległość i zadzwonić pod numer 112.
Tekst będziemy aktualizować, gdy Żandarmeria Wojskowa przekaże wyniki badań.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.