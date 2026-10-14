Nawrocki reaguje na ślubowanie Berka. „To odbywało się poza mną”. Prezes TK podjął decyzję
Prezydent Karol Nawrocki zakwestionował ślubowanie Macieja Berka, które odbyło się w środę, 14 października, w Sejmie. Zdaniem prezydenta uroczystość bez jego udziału nie spełnia wymogów prawa. Tymczasem prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zdecydował, że Berek nie zostanie na razie dopuszczony do orzekania.
Nawrocki nie uznaje ślubowania Berka
Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prezydent nie uczestniczył w uroczystości, ponieważ przyjmował w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry.
– Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Karol Nawrocki.
Prezydent stwierdził, że bez prawidłowego ślubowania Berek nie może zostać uznany za sędziego TK.
Prezes TK nie dopuścił Berka do orzekania
Po uroczystości Berek przekazał, że złożył również pisemne ślubowanie z podpisem poświadczonym notarialnie.
Następnie udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował jednak, że Berek nie zostanie dopuszczony do orzekania, dopóki prezydent nie potwierdzi uznania środowego ślubowania. Zapowiedział skierowanie w tej sprawie pisma do Karola Nawrockiego.
Komisja Wenecka zajęła stanowisko
Dzień wcześniej Komisja Wenecka opublikowała opinię dotyczącą ślubowania sędziów TK.
Według ekspertów możliwe jest złożenie ślubowania bez fizycznej obecności prezydenta, pod warunkiem zachowania wymaganej formy, odpowiedniego udokumentowania czynności i przekazania jej głowie państwa.
Opinia Komisji Weneckiej nie jest jednak prawnie wiążąca.
Spór dotyczący skuteczności ślubowania Macieja Berka pozostaje nierozstrzygnięty. Prezydent nie uznaje przeprowadzonej procedury, natomiast Berek uważa, że dopełnił wymaganych formalności.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.