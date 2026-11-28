Najpierw owady, teraz kożuch ze stawów. UE dopuściła to do żywności
Roślina, którą Polacy od lat widują na powierzchni stawów i oczek wodnych, może stać się nowym składnikiem żywności. Unia Europejska dopuściła do obrotu określone gatunki rzęsy wodnej, znanej również jako soczewica wodna. Jak informuje portal agronomist.pl, roślina zwróciła uwagę naukowców ze względu na wysoką zawartość białka i możliwość prowadzenia wydajnych upraw. W przyszłości może być wykorzystywana między innymi do produkcji makaronów, pesto, zup i mrożonek. Nie oznacza to jednak, że do sklepów można wprowadzić dowolną rzęsę zebraną ze stawu. Unijne przepisy określają konkretne gatunki, sposób przygotowania oraz wymagania bezpieczeństwa.
Po dopuszczeniu do europejskiego rynku wybranych produktów na bazie owadów coraz większe zainteresowanie budzą inne nietypowe źródła białka. Jednym z nich jest niepozorna roślina wodna, która może konkurować pod względem wartości odżywczych z popularnymi roślinami wykorzystywanymi w przemyśle spożywczym. Nad jej zastosowaniem naukowcy z holenderskiego Wageningen University & Research pracowali przez niemal 10 lat. Efektem badań było uzyskanie zgody na wprowadzanie określonych produktów z rzęsy wodnej do obrotu w Unii Europejskiej, w tym w Polsce.
Rzęsa wodna dopuszczona do żywności. Jest oficjalna decyzja Unii Europejskiej
Podstawą dopuszczenia rośliny do europejskiego rynku jest rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej z 29 stycznia 2025 roku.
Dokument oznaczony numerem 2025/153 zezwala na wprowadzanie do obrotu dwóch gatunków rzęsy wodnej: Lemna minor oraz Lemna gibba.
Są to odpowiednio rzęsa drobna i rzęsa garbata.
Rozporządzenie weszło w życie 19 lutego 2025 roku. Oznacza to, że zgoda nie została wydana dopiero w listopadzie 2026 roku. Obecne doniesienia dotyczą możliwości wykorzystania wcześniej dopuszczonej rośliny na rynku spożywczym.
Istotne jest również to, że zezwolenie obejmuje materiał roślinny pochodzący z kontrolowanych upraw i poddany obróbce cieplnej.
Nie jest to więc bezwarunkowe dopuszczenie każdej rzęsy wodnej rosnącej w naturalnych zbiornikach.
Komisja Europejska określiła również wymagania dotyczące składu produktu, zanieczyszczeń chemicznych i bezpieczeństwa mikrobiologicznego.
Decyzja została poprzedzona analizą przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, czyli EFSA.
Unijne zezwolenie oznacza, że żywność spełniająca określone wymagania może być legalnie oferowana konsumentom na terenie państw członkowskich.
Nie oznacza natomiast obowiązku stosowania takiego składnika przez producentów.
Co to jest rzęsa wodna? Polacy doskonale znają tę roślinę
Rzęsa wodna to niewielka roślina unosząca się na powierzchni zbiorników.
Można ją spotkać w wielu miejscach w Polsce, szczególnie w stawach, oczkach wodnych, rowach i spokojnych fragmentach wód powierzchniowych.
Charakterystyczne zielone skupiska potrafią pokrywać znaczną część tafli wody.
Z daleka wyglądają niekiedy jak jednolity zielony kożuch.
Rzęsa rozmnaża się bardzo szybko, a w odpowiednich warunkach może podwajać swoją biomasę w krótkim czasie.
Właśnie ta cecha zwróciła uwagę naukowców poszukujących nowych sposobów produkcji żywności.
W przeciwieństwie do tradycyjnych upraw rolnych rzęsa nie wymaga gleby.
Rośnie na powierzchni wody i może być uprawiana w odpowiednio przygotowanych zbiornikach.
Przy zapewnieniu właściwych warunków możliwe jest jej regularne zbieranie przez znaczną część roku.
To jednak nie jedyny powód zainteresowania tą niepozorną rośliną.
Badacze podkreślają przede wszystkim jej skład i potencjalne zastosowanie jako alternatywnego źródła białka.
Nawet 45 proc. białka. Dlaczego naukowcy zainteresowali się rzęsą?
Jedną z najważniejszych zalet rzęsy wodnej jest wysoka zawartość białka w suchej masie.
W zależności od gatunku i warunków uprawy może ono stanowić około 35–45 proc. suchej masy rośliny.
To wynik, który sprawia, że naukowcy porównują jej potencjał z soją i innymi roślinami bogatymi w białko.
Warto jednak zwrócić uwagę na istotną różnicę.
Podane 35–45 proc. dotyczy suchej masy, czyli materiału pozbawionego większości wody.
Świeża rzęsa zawiera jej bardzo dużo.
Zgodnie ze specyfikacją zatwierdzoną przez Komisję Europejską produkt z rzęsy drobnej i garbatej poddanej obróbce cieplnej zawiera od 91 do 95 proc. wody.
Zawartość białka wynosi w nim od 1 do 4 gramów na 100 gramów produktu.
Nie można więc zakładać, że zjedzenie 100 gramów świeżej rzęsy dostarczy 35–45 gramów białka.
Wartość odżywcza zależy od postaci produktu i stopnia jego przetworzenia.
Rzęsa dostarcza również innych składników, w tym błonnika, wybranych witamin oraz substancji mineralnych.
W badaniach zwracano uwagę między innymi na obecność żelaza, magnezu, cynku i potasu.
Dokładne ilości tych składników mogą jednak różnić się w zależności od warunków uprawy.
Makaron, pesto i ravioli. Co producenci mogą zrobić z rzęsy wodnej?
Naukowcy z Wageningen University & Research od lat analizują możliwości wykorzystania rzęsy w codziennej diecie.
Jednym z pomysłów jest dodawanie odpowiednio przygotowanej rośliny do produktów spożywczych, które konsumenci już dobrze znają.
Badacze wymieniają między innymi pesto, ravioli, zupy i inne gotowe dania.
Rozważane jest także wykorzystanie rzęsy jako składnika produktów mrożonych.
Jednym z opracowywanych rozwiązań są niewielkie porcje rośliny w postaci mrożonych kostek.
Mogłyby być wykorzystywane podobnie jak mrożony szpinak lub inne zielone warzywa.
Ingrid van der Meer, badaczka z Wageningen University & Research, wskazuje, że zainteresowanie tym pomysłem pojawia się zarówno wśród naukowców, jak i producentów żywności.
Jednocześnie podkreśla, że samo dopuszczenie rośliny do obrotu nie gwarantuje sukcesu komercyjnego.
Rolnicy i przedsiębiorcy muszą mieć pewność, że znajdą odbiorców dla nowego surowca.
Z kolei producenci i sklepy czekają na rozwój odpowiednich upraw oraz technologii przetwarzania.
Wyniki badań dotyczących smaku są obiecujące.
Wageningen University & Research informuje, że w przeprowadzonych testach potrawy z dodatkiem rzęsy były oceniane podobnie do dań przygotowanych ze szpinakiem.
Nie oznacza to jednak, że takie produkty są już powszechnie dostępne w polskich supermarketach.
Na razie chodzi przede wszystkim o rozwój rynku i możliwe zastosowania nowego składnika.
Rzęsa może zastąpić część soi. Liczy się wydajność upraw
Kolejną zaletą wskazywaną przez badaczy jest potencjalnie wysoka wydajność produkcji białka.
Według szacunków przywoływanych w publikacjach dotyczących rzęsy wodnej odpowiednio prowadzone uprawy mogą dostarczać z hektara nawet cztero- lub pięciokrotnie więcej białka niż tradycyjna uprawa soi.
Takie wyniki zależą jednak od warunków produkcji, gatunku rośliny i zastosowanej technologii.
Nie należy traktować ich jako gwarantowanego rezultatu każdej uprawy.
Rzęsa wyróżnia się szybkim przyrostem biomasy.
W odpowiednio kontrolowanych warunkach można ją regularnie zbierać, bez konieczności oczekiwania na zakończenie typowego sezonu wegetacyjnego.
Uprawa nie wymaga również zajmowania tradycyjnych gruntów rolnych.
Zbiorniki mogą być organizowane w szklarniach i wyspecjalizowanych obiektach produkcyjnych.
Naukowcy analizują także możliwość wykorzystania pionowych systemów uprawy, pozwalających zwiększyć ilość produkowanej biomasy na ograniczonej powierzchni.
W przyszłości takie rozwiązania mogłyby znaleźć zastosowanie szczególnie tam, gdzie dostęp do gruntów rolnych jest ograniczony.
Rozwój produkcji będzie jednak zależał od kosztów energii, kontroli jakości wody, przetwarzania i zapotrzebowania ze strony przemysłu spożywczego.
Nawet 10 razy mniej wody niż przy uprawie soi? Takie dane podaje producent
Argumentem przemawiającym za rozwojem upraw rzęsy jest również możliwość ograniczenia zużycia zasobów.
Amerykańskie przedsiębiorstwo Plantible Foods, zajmujące się pozyskiwaniem białka z rzęsy wodnej, informuje, że stosowane przez nie rozwiązania mogą wymagać około 10 razy mniej wody niż produkcja soi.
Firma porównuje również swoje technologie z produkcją białka zwierzęcego.
Według jej deklaracji zapotrzebowanie na wodę może być niemal 100 razy mniejsze niż w przypadku produkcji wołowiny.
Są to jednak dane przedstawiane przez producenta w odniesieniu do jego technologii i przyjętej metody porównania.
Nie należy automatycznie odnosić ich do wszystkich gospodarstw czy systemów uprawnych.
Znaczenie ma między innymi możliwość wielokrotnego wykorzystywania wody w zamkniętym obiegu.
Dobrze zaprojektowana instalacja pozwala ograniczać straty i kontrolować skład środowiska, w którym rozwijają się rośliny.
Wysoka wydajność nie oznacza jednak, że produkcja jest całkowicie pozbawiona wpływu na środowisko.
Konieczne jest między innymi przygotowanie wody, utrzymanie odpowiednich parametrów uprawy, przetworzenie biomasy i transport gotowych produktów.
Ostateczna ocena korzyści środowiskowych wymaga więc uwzględnienia całego procesu produkcyjnego.
UE dopuściła rzęsę, ale wcześniej pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa
Uzyskanie zgody na sprzedaż rzęsy wodnej jako żywności nie było prostą formalnością.
Proces oceny trwał kilka lat.
W 2020 roku badacze z Wageningen Plant Research złożyli wniosek dotyczący dopuszczenia rzęsy drobnej i garbatej do europejskiego rynku.
Sprawę skierowano następnie do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.
W 2022 roku EFSA zwróciła uwagę na problem wysokiej zawartości manganu w badanych roślinach.
Pierwotnie urząd nie mógł potwierdzić bezpieczeństwa proponowanego produktu.
Dodatkowe dane oraz zmiany warunków uprawy pozwoliły jednak ograniczyć zawartość tego pierwiastka.
Po przeanalizowaniu uzupełnionych informacji możliwe stało się wydanie zezwolenia.
W rozporządzeniu z 2025 roku określono szczegółowe wymagania dotyczące produktu.
Obejmują one między innymi maksymalną zawartość manganu, metali ciężkich, azotanów oraz wybranych toksyn mogących występować w środowisku wodnym.
Określono również wymagania mikrobiologiczne.
Przykładowo produkt musi spełniać kryteria dotyczące obecności bakterii Salmonella i Listeria monocytogenes.
To właśnie dlatego zatwierdzona żywność musi pochodzić z kontrolowanych upraw i zostać odpowiednio przygotowana.
Czy można zbierać rzęsę z polskiego stawu i dodawać do jedzenia?
Choć rzęsa występuje powszechnie w Polsce, nie należy zbierać jej z przypadkowych zbiorników wodnych w celu przygotowania posiłków.
Roślina może pobierać z otoczenia nie tylko potrzebne składniki mineralne, ale również niepożądane substancje.
W wodzie mogą znajdować się metale ciężkie, pozostałości zanieczyszczeń, mikroorganizmy oraz toksyny wytwarzane przez niektóre sinice.
Nie ma gwarancji, że roślina rosnąca w miejskim stawie, rowie lub oczku wodnym nadaje się do spożycia.
Samo umycie jej pod bieżącą wodą nie zapewnia usunięcia wszystkich potencjalnych zanieczyszczeń.
Nawet obróbka cieplna nie eliminuje metali ciężkich, które mogły zostać nagromadzone w tkankach rośliny.
Dlatego zgoda wydana przez Komisję Europejską odnosi się do konkretnego produktu spełniającego ustalone wymagania.
W przypadku rzęsy drobnej i garbatej chodzi o materiał pochodzący z kontrolowanych upraw i poddany obróbce cieplnej.
Nie oznacza to, że każda rzęsa rosnąca w naturze została uznana za bezpieczną żywność.
To istotna informacja dla osób zainteresowanych eksperymentowaniem z nietypowymi składnikami w kuchni.
Rzęsa wodna jako nowa żywność. Co oznaczają unijne przepisy?
Unia Europejska stosuje specjalne zasady dotyczące tzw. nowej żywności, określanej również angielskim terminem novel food.
Do tej kategorii zaliczane są między innymi produkty, które nie były spożywane w znaczącym stopniu na terenie Unii przed 15 maja 1997 roku.
Zanim nowy składnik zostanie wprowadzony do obrotu, konieczna jest odpowiednia ocena jego bezpieczeństwa.
Nie wystarczy więc wykazać, że określona roślina jest jadalna lub od dawna wykorzystywana w innych częściach świata.
W przypadku rzęsy wodnej badacze musieli przedstawić dokumentację dotyczącą składu, warunków uprawy, potencjalnych zanieczyszczeń i wpływu na zdrowie.
Warto dodać, że rzęsa nie jest całkowicie nowym przedmiotem zainteresowania europejskiego przemysłu spożywczego.
Już w kwietniu 2024 roku Komisja Europejska dopuściła do obrotu określony koncentrat białkowy otrzymywany z Lemna gibba i Lemna minor.
Tamto zezwolenie dotyczyło jednak osobnego produktu i określało szczegółowe warunki jego wykorzystania, między innymi w wybranych artykułach spożywczych i suplementach.
Z kolei regulacja z 2025 roku objęła materiał roślinny poddany obróbce cieplnej.
To pokazuje, że dopuszczenia nowych produktów do żywności są wydawane oddzielnie i nie stanowią ogólnego zezwolenia na dowolne wykorzystanie całej grupy roślin.
Czy rzęsa wodna pojawi się w sklepach w Polsce?
Dopuszczenie rzęsy wodnej do obrotu oznacza, że odpowiednio przygotowane produkty mogą być legalnie oferowane również na polskim rynku.
Nie jest jednak przesądzone, kiedy i w jakiej formie pojawią się w największych sieciach handlowych.
Komisja Europejska nie nakłada na producentów obowiązku stosowania rzęsy w żywności.
Nie oznacza to również, że tradycyjne składniki, takie jak szpinak, soja czy inne warzywa, zostaną zastąpione nową rośliną.
Wiele zależy od zainteresowania konsumentów.
Dla części osób rzęsa wodna może być ciekawostką kulinarną lub alternatywnym źródłem składników odżywczych.
Inni mogą podchodzić do takiego produktu z rezerwą, szczególnie ze względu na skojarzenia z zieloną warstwą unoszącą się na powierzchni stawów.
Producenci będą musieli więc przekonać klientów nie tylko do wartości odżywczej, ale również do smaku, wyglądu i sposobu wykorzystania nowego składnika.
Na obecnym etapie naukowcy i przedsiębiorcy analizują możliwości jego przetwarzania, pakowania oraz przechowywania.
Jednym z najważniejszych wyzwań będzie stworzenie stabilnego łańcucha dostaw, obejmującego uprawę, przetwórstwo i sprzedaż.
Rzęsa wodna w Warszawie i na Mazowszu. Znana roślina z nowym zastosowaniem
Mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego dobrze znają rzęsę wodną z lokalnych stawów, oczek wodnych i spokojnych zbiorników.
Niewielkie rośliny mogą tworzyć gęstą zieloną warstwę na powierzchni wody, szczególnie w cieplejszych miesiącach.
W naturalnym środowisku pełnią funkcję elementu ekosystemu wodnego.
Ich obecność nie oznacza jednak, że dany zbiornik nadaje się do pozyskiwania żywności.
Dotyczy to również parkowych stawów i zbiorników znajdujących się na terenach rekreacyjnych Warszawy.
Rzęsa przeznaczona do sprzedaży jako żywność powinna pochodzić z kontrolowanych upraw i spełniać odpowiednie wymagania jakościowe.
Potencjalny rozwój rynku mógłby w przyszłości zainteresować także polskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją żywności roślinnej.
Nie ma jednak podstaw, aby twierdzić, że na Mazowszu rozpoczęto już masową produkcję rzęsy przeznaczonej do spożycia.
Na razie najważniejsze są wyniki badań, unijne dopuszczenie i możliwości rozwoju technologii.
Czy rzęsa wodna może stać się żywnością przyszłości?
Rzęsa wodna ma kilka cech, które mogą zwiększać jej atrakcyjność dla przemysłu spożywczego.
Szybko rośnie, nie wymaga tradycyjnej gleby i może być uprawiana w kontrolowanych instalacjach.
Dodatkowo zawiera białko oraz szereg składników odżywczych.
Naukowcy widzą możliwość wykorzystywania jej w produktach przypominających dobrze znane potrawy, takich jak pesto, ravioli czy zupy.
Nie oznacza to jednak, że rzęsa zastąpi popularne warzywa lub stanie się podstawą codziennej diety Europejczyków.
Kluczowe pozostają koszty produkcji, zainteresowanie sklepów i konsumentów oraz zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa.
Najważniejsze dla konsumentów jest to, że Unia Europejska dopuściła konkretne produkty z określonych gatunków rzęsy wodnej, a nie dowolną roślinę zebraną ze stawu.
Zgoda obowiązuje już od 2025 roku, lecz dopiero rozwój upraw i przetwórstwa pokaże, czy niepozorna soczewica wodna stanie się popularnym składnikiem europejskich potraw.
Na razie rzęsa wodna pozostaje przykładem tego, jak roślina powszechnie kojarzona z naturalnymi zbiornikami może znaleźć zupełnie nowe zastosowanie w przemyśle spożywczym.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.