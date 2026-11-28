Poważne zastrzeżenia do Alertów RCB. System nie uwzględnia potrzeb milionów Polaków
System ostrzegania przed zagrożeniami w Polsce nie uwzględnia w wystarczającym stopniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP), Fundacja Avalon zwraca uwagę na niejasne komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), specjalistyczne słownictwo oraz brak konkretnych instrukcji postępowania. Problem może dotyczyć ponad 5 mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością, ale również seniorów i ich rodzin. RCB zapewnia, że analizuje sytuację i prowadzi konsultacje. Jednocześnie MSWiA przygotowuje nowy system ostrzegania Cell Broadcast, którego pełne uruchomienie zaplanowano na drugą połowę 2027 roku.
Ostrzeżenia o atakach powietrznych, zagrożeniu powodziowym czy konieczności znalezienia schronienia mają chronić życie i zdrowie mieszkańców. Jednak sama informacja o niebezpieczeństwie nie zawsze wystarcza. Osoby poruszające się na wózkach, głuche, z niepełnosprawnością intelektualną lub wymagające stałej opieki mogą potrzebować dodatkowych wskazówek. Jak wynika z materiału PAP opublikowanego 22 października 2026 roku, do Fundacji Avalon zgłaszają się zaniepokojeni mieszkańcy, którzy po otrzymaniu alertu nie wiedzą, jak powinni postąpić.
Alert RCB dociera na telefon. Nie każdy jednak rozumie, co powinien zrobić
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wykorzystuje wiadomości SMS do ostrzegania mieszkańców przed poważnymi zagrożeniami.
Komunikaty mogą dotyczyć między innymi gwałtownych zjawisk pogodowych, powodzi, pożarów, skażenia wody czy zagrożeń związanych z sytuacją za wschodnią granicą Polski.
Alerty są rozsyłane do telefonów znajdujących się na określonym obszarze. Nie trzeba się wcześniej rejestrować ani instalować specjalnej aplikacji.
System ma umożliwiać szybkie dotarcie do dużej liczby ludzi.
Jednak według Fundacji Avalon pojawia się istotny problem. Nie wszyscy odbiorcy są w stanie właściwie zrozumieć przekazywane informacje.
Ewa Lefik-Babiasz, dyrektorka Działu Dostępności Fundacji Avalon, zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że największą trudnością nie musi być długość wiadomości.
Problem stanowi przede wszystkim stosowane słownictwo oraz brak jednoznacznych instrukcji.
Niektóre komunikaty zawierają określenia urzędowe lub wojskowe, które mogą być trudne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami poznawczymi czy seniorów.
W sytuacji zagrożenia ma to szczególne znaczenie.
Odbiorca powinien wiedzieć nie tylko, że występuje niebezpieczeństwo, ale przede wszystkim, czy musi natychmiast podjąć jakieś działanie.
„Sytuacja jest monitorowana”. Ekspertka wskazuje, dlaczego to może być problem
Fundacja Avalon zwróciła uwagę na treść jednego z komunikatów wysyłanych w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
W wiadomości znalazły się informacje o ataku powietrznym, monitorowaniu sytuacji oraz działaniach polskiego lotnictwa.
Według Ewy Lefik-Babiasz problematyczne mogą być zwroty takie jak „sytuacja jest monitorowana” czy „w przestrzeni RP”.
Dla części odbiorców takie sformułowania są niejednoznaczne.
Nie wyjaśniają, kto dokładnie obserwuje zagrożenie, czy niebezpieczeństwo dotyczy miejsca pobytu odbiorcy ani czego należy się spodziewać w najbliższych minutach.
Ekspertka podkreśla, że osoby z trudnościami poznawczymi mogą mieć problem z samodzielnym przełożeniem specjalistycznego komunikatu na konkretne działanie.
W rezultacie ostrzeżenie zamiast zwiększać poczucie bezpieczeństwa może powodować dodatkowy niepokój.
Nie oznacza to, że każdy alert jest niezrozumiały ani że osoby z niepełnosprawnościami stanowią jednorodną grupę.
Potrzeby odbiorców są bardzo różne.
Dlatego Fundacja postuluje stosowanie prostszego języka, jasnych instrukcji oraz dodatkowych form komunikacji dostosowanych do konkretnych potrzeb.
SMS nakazuje znaleźć schronienie. Ale co ma zrobić osoba na wózku?
Jeszcze poważniejszy problem pojawia się w przypadku komunikatów nakazujących znalezienie bezpiecznego miejsca.
Takie ostrzeżenia były wysyłane między innymi do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z zagrożeniami z powietrza.
Dla wielu osób polecenie udania się do schronienia może wydawać się oczywiste.
Jednak dla człowieka poruszającego się na wózku, korzystającego z chodzika lub wymagającego pomocy przy przemieszczaniu się wykonanie takiego polecenia może być znacznie trudniejsze.
Problemem mogą być schody, niedostępne wejścia, ciężkie drzwi czy brak windy.
Dodatkową trudnością jest konieczność zabrania niezbędnego sprzętu medycznego lub urządzeń wspomagających poruszanie się.
Niektóre osoby nie są w stanie szybko opuścić mieszkania bez pomocy opiekuna.
Dlatego informacja o konieczności znalezienia schronienia nie rozwiązuje wszystkich problemów.
W ocenie przedstawicielki Fundacji Avalon potrzebne są dokładniejsze instrukcje, uwzględniające sytuację osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do wskazanego miejsca.
Istotne jest również wcześniejsze wskazanie dostępnych punktów schronienia i możliwości otrzymania pomocy podczas ewakuacji.
Nie każda piwnica lub podziemne pomieszczenie jest dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością.
Osoby głuche mogą nie wiedzieć, czy alarm został odwołany
Kolejnym problemem jest sposób informowania o sygnałach alarmowych i ćwiczeniach syren.
W Polsce do ostrzegania mieszkańców wykorzystuje się między innymi syreny, komunikaty przekazywane przez media, Alerty RCB oraz Regionalny System Ostrzegania.
Osoby głuche mogą otrzymać wiadomość o zaplanowanym uruchomieniu syren, ale nie usłyszą sygnału informującego o rozpoczęciu lub zakończeniu ćwiczeń.
Jeżeli nie otrzymają dodatkowego komunikatu tekstowego, mogą nie wiedzieć, czy alarm nadal trwa.
Trudność pojawia się również wtedy, gdy w krótkim czasie wydawane są kolejne ostrzeżenia, a część z nich zostaje odwołana.
Zdaniem Ewy Lefik-Babiasz informacja o ustaniu zagrożenia powinna być równie jasna i dostępna jak samo ostrzeżenie.
Dzięki temu odbiorca mógłby ustalić, czy nadal powinien pozostawać w bezpiecznym miejscu, czy może wrócić do zwykłych zajęć.
W oficjalnych materiałach rządowych wskazano, że ogłoszenie alarmu następuje poprzez modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty.
Odwołanie alarmu to natomiast jednostajny dźwięk syreny, również trwający trzy minuty.
Taki system wymaga uzupełnienia o inne formy przekazywania informacji dla osób, które nie słyszą sygnałów dźwiękowych.
Ponad 5 mln osób z niepełnosprawnością. Zagrożenie dotyczy także seniorów
Według danych przytoczonych przez PAP w Polsce żyje ponad 5 mln osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie te osoby potrzebują identycznych rozwiązań.
Część korzysta z wózków i innych urządzeń wspomagających poruszanie się.
Inni odbiorcy mogą mieć trudności ze słuchem, wzrokiem, rozumieniem złożonych komunikatów albo samodzielnym podejmowaniem działań w sytuacji kryzysowej.
Niektóre osoby wymagają stałej pomocy opiekunów lub członków rodziny.
Podobne trudności mogą dotyczyć seniorów, zwłaszcza osób mieszkających samotnie.
W sytuacji powodzi, pożaru czy zagrożenia militarnego konieczność szybkiego opuszczenia budynku może stanowić dla nich szczególnie duże wyzwanie.
Co więcej, zagrożenie wpływa także na ich bliskich.
Rodzina, która otrzyma nakaz ewakuacji, musi wiedzieć, jak bezpiecznie przemieścić osobę wymagającą pomocy i gdzie może liczyć na odpowiednie wsparcie.
Dlatego eksperci zwracają uwagę, że system alarmowania nie powinien ograniczać się do samego przekazania wiadomości.
Powinien również umożliwiać podjęcie odpowiednich działań przez osoby o różnych potrzebach.
Podczas powodzi pojawiły się problemy z komunikacją
Fundacja Avalon wskazuje, że trudności w komunikowaniu zagrożeń nie są wyłącznie teoretyczne.
Problemy ujawniły się między innymi podczas powodzi we wrześniu 2024 roku.
Według relacji przedstawionej PAP nie zawsze udawało się odpowiednio skoordynować pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.
Zdarzały się także trudności w porozumiewaniu się ze służbami.
Jednym z przykładów były sytuacje, w których ratownicy nie rozumieli języka migowego.
Mogło to prowadzić do nieporozumień dotyczących potrzeb osoby wymagającej pomocy.
W sytuacjach kryzysowych czas ma szczególne znaczenie.
Brak sprawnej komunikacji może utrudnić ustalenie, czy dana osoba może samodzielnie się przemieścić, jaki sprzęt musi zabrać i czy potrzebuje specjalistycznego transportu.
Dlatego zdaniem ekspertów procedury bezpieczeństwa powinny być przygotowane wcześniej, a nie dopiero w momencie wystąpienia zagrożenia.
Znaczenie ma również odpowiednie przeszkolenie służb i osób odpowiedzialnych za organizowanie ewakuacji.
Rządowy poradnik pod lupą. Fundacja Avalon wskazuje na braki
Zastrzeżenia organizacji dotyczą także materiałów edukacyjnych przygotowywanych przez administrację publiczną.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” przedstawia zasady reagowania na zagrożenia, przygotowywania zapasów i organizowania ewakuacji.
Zawiera również wskazówki dotyczące pomocy osobom wymagającym szczególnego wsparcia.
Jednak zdaniem przedstawicielki Fundacji Avalon kwestie związane z niepełnosprawnością powinny zostać omówione znacznie szerzej.
Ekspertka wskazuje, że obecne materiały nie odpowiadają w pełni na pytania dotyczące przemieszczania osób z ograniczoną mobilnością, dostępności schronienia oraz organizowania niezbędnej asysty.
Podkreśla również potrzebę wcześniejszego ustalenia, które miejsca mogą zostać wykorzystane przez osoby poruszające się na wózkach.
Nie wystarczy bowiem sama informacja o lokalizacji schronienia.
Istotne jest również to, czy można bezpiecznie dostać się do środka oraz czy obiekt odpowiada potrzebom konkretnych użytkowników.
Fundacja postuluje także stworzenie rozwiązań umożliwiających zgłoszenie potrzeby pomocy przy ewakuacji.
RCB odpowiada na zarzuty. Trwają konsultacje dotyczące zmian
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odniosło się do uwag przedstawionych przez Fundację Avalon.
W odpowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej instytucja zapewniła, że analizuje sposób formułowania komunikatów ostrzegawczych pod względem ich czytelności i dostępności.
RCB poinformowało również o rozpoczęciu rozmów z przedstawicielami środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia.
Zebrano już między innymi rekomendacje od reprezentantów społeczności osób głuchych.
Planowane są kolejne spotkania poświęcone dostosowaniu ostrzeżeń do potrzeb różnych grup odbiorców.
Instytucja podkreśla, że bezpieczeństwo mieszkańców wymaga stałego doskonalenia systemów alarmowania.
Samo rozpoczęcie konsultacji nie oznacza jednak, że wszystkie postulowane rozwiązania zostały już wdrożone.
Na 28 listopada 2026 roku nie przedstawiono kompletnego harmonogramu zmian zapewniających pełną dostępność komunikatów dla wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami.
Nowy system Cell Broadcast. MSWiA przeznaczy blisko 100 mln zł
Jednym z najważniejszych projektów modernizacji systemu ostrzegania jest technologia Cell Broadcast.
14 października 2026 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego jej wdrożenia.
W przedsięwzięciu uczestniczą przedstawiciele czterech największych operatorów sieci komórkowych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Na uruchomienie rozwiązania przeznaczono blisko 100 mln zł ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
Cell Broadcast różni się od tradycyjnego SMS-a.
Wiadomość o zagrożeniu ma być przesyłana bezpośrednio do telefonów znajdujących się na określonym obszarze, z wykorzystaniem infrastruktury sieci komórkowych.
Nie będzie wymagała instalowania aplikacji ani klasycznej wysyłki indywidualnych SMS-ów.
Jedną z zapowiadanych funkcji jest możliwość uruchamiania sygnału dźwiękowego i wibracji telefonu nawet wtedy, gdy urządzenie znajduje się w trybie wyciszenia.
Może to zwiększyć szanse na zauważenie ważnego komunikatu.
Pełne uruchomienie Cell Broadcast w Polsce zaplanowano na drugą połowę 2027 roku.
Oznacza to, że 28 listopada 2026 roku system pozostaje na etapie wdrażania.
Nie należy przedstawiać go jako rozwiązania już działającego w całym kraju.
Warto również pamiętać, że sama zmiana technologii przesyłania ostrzeżeń nie rozwiąże wszystkich problemów zgłaszanych przez Fundację Avalon.
Nawet głośniejszy i bardziej widoczny alert powinien zawierać zrozumiałe instrukcje oraz uwzględniać możliwość skorzystania z pomocy podczas ewakuacji.
Warszawa i Mazowsze. Dostępność schronienia ma szczególne znaczenie
Problem dostępności systemów ostrzegania dotyczy również mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
W dużej aglomeracji osoby wymagające szczególnego wsparcia mogą napotykać różne trudności związane z przemieszczaniem się.
Nie każdy budynek posiada windę, a nie każde pomieszczenie wskazywane jako potencjalne miejsce ukrycia jest dostępne dla osób na wózkach.
W przypadku alarmu znaczenie ma również czas potrzebny na dotarcie do bezpiecznego miejsca.
Osoby mieszkające samotnie mogą wymagać pomocy sąsiadów, rodziny lub służb.
Dlatego istotne jest wcześniejsze ustalenie, jakie możliwości schronienia znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania.
Państwowa Straż Pożarna w swoich materiałach dotyczących ochrony ludności zaleca przygotowanie rodzinnego planu postępowania na wypadek zagrożenia.
Powinien on uwzględniać również osoby potrzebujące pomocy w przemieszczaniu się.
Ważne jest, aby wcześniej ustalić, kto może zapewnić wsparcie i jak skontaktować się z bliskimi w sytuacji kryzysowej.
Nie należy przy tym zakładać, że każde najbliższe pomieszczenie podziemne będzie odpowiednie dla wszystkich.
Wybór bezpiecznego miejsca powinien uwzględniać zarówno rodzaj zagrożenia, jak i indywidualne możliwości dotarcia do niego.
Co zrobić po otrzymaniu Alertu RCB?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że Alert RCB jest wysyłany w sytuacjach mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców.
Nie trzeba się na niego zapisywać.
Wiadomości trafiają do telefonów znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem.
Najważniejsze jest uważne przeczytanie treści komunikatu i zastosowanie się do zaleceń służb.
W przypadku ostrzeżeń związanych z zagrożeniem z powietrza sam SMS nie oznacza automatycznie, że doszło do ataku na terytorium Polski.
Treść wiadomości powinna wskazywać, czy należy oczekiwać dalszych informacji, przygotować się na zmianę sytuacji, czy natychmiast udać się do bezpiecznego miejsca.
Jeżeli komunikat nakazuje znalezienie schronienia, należy postępować zgodnie z instrukcjami i wybrać bezpieczne miejsce.
MSWiA zaleca, aby w sytuacji, gdy dotarcie do punktu schronienia wymagałoby niebezpiecznie długiego przebywania na zewnątrz, pozostać w budynku i udać się do odpowiedniego pomieszczenia z dala od okien.
Wybór powinien jednak zawsze zależeć od charakteru zagrożenia i aktualnych poleceń służb.
Osoby, które nie mogą samodzielnie opuścić budynku, powinny możliwie wcześniej ustalić sposób uzyskania pomocy.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy korzystać z numeru alarmowego 112.
Masz w rodzinie osobę wymagającą pomocy? Przygotujcie plan przed alarmem
Eksperci podkreślają, że najważniejsze działania można podjąć jeszcze przed wystąpieniem niebezpieczeństwa.
Rodziny osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów powinny wspólnie ustalić sposób reagowania na ostrzeżenia.
Warto sprawdzić, czy najbliższe potencjalne miejsce schronienia jest dostępne dla osoby korzystającej z wózka, chodzika lub innych urządzeń wspomagających przemieszczanie się.
Należy również przygotować niezbędne leki, dokumenty, telefon, ładowarkę oraz sprzęt wymagany do codziennego funkcjonowania.
Jeżeli osoba potrzebuje pomocy opiekuna, warto wcześniej ustalić alternatywny sposób kontaktu na wypadek niedostępności jednej z osób.
W przypadku osób głuchych lub mających trudności z usłyszeniem alarmu znaczenie może mieć korzystanie z kilku źródeł informacji, w tym komunikatów tekstowych i oficjalnych kanałów służb.
Osobom z trudnościami poznawczymi pomocne może być wcześniejsze omówienie prostych zasad postępowania i regularne ich przypominanie.
Nie wszystkie sytuacje da się przewidzieć, ale wcześniejsze przygotowanie może ułatwić bezpieczne reagowanie.
Czy ostrzeżenia RCB staną się bardziej dostępne?
Uwagi Fundacji Avalon pokazują, że skuteczny system ostrzegania nie powinien ograniczać się do szybkiego wysłania informacji.
Równie istotne jest to, czy odbiorca rozumie treść komunikatu i ma realną możliwość wykonania wskazanych poleceń.
Dla jednej osoby wystarczające może być otrzymanie krótkiego SMS-a.
Inna będzie potrzebowała bardziej szczegółowej instrukcji, informacji w dostępnej formie lub pomocy podczas ewakuacji.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia, że prowadzi konsultacje dotyczące poprawy dostępności komunikatów.
MSWiA równolegle przygotowuje technologię Cell Broadcast, która ma umożliwić szybsze i bardziej zauważalne przekazywanie ostrzeżeń.
Najważniejsze pytanie pozostaje jednak otwarte: czy nowe rozwiązania zapewnią nie tylko skuteczne dotarcie z alarmem, ale również możliwość bezpiecznego działania wszystkim mieszkańcom, niezależnie od ich sprawności?
Dopóki systemy nie zostaną odpowiednio dostosowane, szczególnego znaczenia nabiera wcześniejsze planowanie ewakuacji, współpraca z bliskimi oraz korzystanie z oficjalnych informacji służb.
W sytuacji realnego zagrożenia każdy powinien wiedzieć, co zrobić, dokąd się udać i gdzie uzyskać pomoc.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.