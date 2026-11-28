Ta choroba może dotyczyć nawet 12 mln Polaków. Coraz częściej atakuje dzieci i młodzież. Hałas drogowy i smog to najgroźniejsze połączenie
Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia na nadciśnienie tętnicze choruje w Polsce około 11 mln osób, a analizy epidemiologiczne szacują rzeczywistą skalę problemu nawet na 12 mln pacjentów. Choroba rozwija się bezobjawowo i coraz częściej dotyka młodych dorosłych oraz dzieci, prowadząc do zawałów serca i udarów mózgu. Najnowsze badanie przeprowadzone na grupie ponad 240 tys. osób dowodzi, że ryzyko rozwoju schorzenia znacząco podnosi również codzienny hałas drogowy.
Nadciśnienie tętnicze u 11 mln Polaków. Kiedy wyniki oznaczają chorobę?
Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się w sytuacji, gdy wartości ciśnienia krwi przekraczają 140/90 mmHg w co najmniej 2 niezależnych pomiarach. Głównym zagrożeniem związanym z tym schorzeniem jest jego skryty przebieg – przez wiele lat pacjent może nie odczuwać bólów głowy, zawrotów ani żadnych innych dolegliwości. Z tego powodu choroba jest niezwykle często wykrywana przypadkowo, podczas rutynowych badań okresowych w medycynie pracy lub w trakcie diagnostyki zupełnie innych problemów zdrowotnych.
Nieleczone, utrzymujące się wysokie ciśnienie krwi prowadzi do stopniowych i nieodwracalnych uszkodzeń kluczowych narządów: naczyń krwionośnych, serca, mózgu, nerek oraz wzroku. Jak zaznacza prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Robert Gil, wielu pacjentów uświadamia sobie istnienie problemu dopiero w momencie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia, jakim jest zawał serca lub udar mózgu. W około 90 proc. przypadków lekarze diagnozują nadciśnienie pierwotne (samoistne), którego dokładna przyczyna nie została w pełni poznana. U pozostałych 10 proc. chorych występuje nadciśnienie wtórne, będące skutkiem innych schorzeń – między innymi cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, zwężenia aorty, obturacyjnego bezdechu sennego czy zaburzeń hormonalnych, takich jak zespół Cushinga i hiperaldosteronizm.
Choroba nie dotyczy wyłącznie seniorów. Coraz więcej diagnoz u dzieci i młodzieży
Powszechne przekonanie, że nadciśnienie tętnicze jest wyłącznie przypadłością osób w podeszłym wieku, przestało odpowiadać rzeczywistości. Narodowy Fundusz Zdrowia alarmuje, że schorzenie to jest dziś jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu chorób układu krążenia, a jednocześnie coraz częściej rozpoznaje się je u młodych dorosłych, młodzieży oraz dzieci.
Na obniżenie wieku pacjentów wpływa kumulacja obciążeń genetycznych oraz niekorzystnego stylu życia. Jeśli w najbliższej rodzinie występowały choroby układu krążenia, ryzyko zachorowania rośnie, jednak decydującym czynnikiem wyzwalającym stają się codzienne nawyki. Niska aktywność fizyczna, dieta bogata w żywność wysokoprzetworzoną i nadmiar sodu, przewlekły stres oraz stosowanie używek przyspieszają rozwój choroby nawet u nastolatków. Rzeczywista liczba chorych w Polsce może sięgać 12 mln, ponieważ znaczna część osób z podwyższonym ciśnieniem nie wykonuje badań profilaktycznych i nie posiada jeszcze formalnej diagnozy.
Hałas uliczny podnosi ciśnienie. Przełomowe badanie na 240 tys. osób
Dotychczasowa profilaktyka kardiologiczna koncentrowała się głównie na diecie, ruchu oraz eliminacji używek. Najnowsze ustalenia naukowe rzucają jednak nowe światło na czynniki środowiskowe, z którymi mieszkańcy miast stykają się każdego dnia. Badacze postanowili sprawdzić bezpośredni wpływ hałasu drogowego – dźwięku silników, opon, klaksonów i syren – na układ krążenia, oddzielając go od wpływu smogu.
Naukowcy przeanalizowali dane medyczne ponad 240 tys. osób w wieku od 40 do 69 lat, zestawiając szacowany poziom hałasu ulicznego w miejscu ich zamieszkania z liczbą nowo zdiagnozowanych przypadków nadciśnienia tętniczego. Wyniki okazały się jednoznaczne: osoby mieszkające w pobliżu ruchliwych arterii były wyraźnie bardziej narażone na rozwój choroby, a ryzyko rosło proporcjonalnie do natężenia dźwięku oraz czasu ekspozycji. Specjalista chorób sercowo-naczyniowych z Uniwersytetu Karoliny Północnej, Jiandong Zhang, ocenił, że jest to pierwsze zakrojone na tak szeroką skalę badanie potwierdzające bezpośredni związek hałasu drogowego z nowymi zachorowaniami.
Analiza wykazała ponadto, że najgroźniejszy dla zdrowia jest efekt kumulacji. Mieszkańcy narażeni jednocześnie na wysoki poziom hałasu ulicznego oraz zanieczyszczenie powietrza (spaliny i pyły zawieszone) znajdowali się w grupie najwyższego ryzyka. Wnioski te stanowią ważny sygnał dla urbanistów i samorządów planujących strefy czystego transportu, ekrany akustyczne oraz organizację ruchu w gęsto zabudowanych dzielnicach.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 konkretnych kroków, jak chronić układ krążenia
Ponieważ nadciśnienie rozwija się bez wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, a jego rozwój przyspieszają zarówno nawyki żywieniowe, jak i środowisko zamieszkania, profilaktykę należy wdrożyć od zaraz. Zastosuj poniższe 5 działań, aby wcześnie wykryć problem i obniżyć ryzyko powikłań:
- Wykonuj regularne pomiary ciśnienia w domu o stałej porze: Nie czekaj na doroczną wizytę w przychodni. Zaopatrz się w certyfikowany ciśnieniomierz naramienny i mierz ciśnienie po minimum 5 minutach odpoczynku w pozycji siedzącej. Zapisuj wyniki w dzienniczku – jeśli średnie wartości przekraczają 140/90 mmHg, umów się na konsultację z lekarzem rodzinnym.
- Wprowadź zasady diety śródziemnomorskiej i ogranicz sól: Zastąp wysoko przetworzone przekąski oraz tłuste mięsa warzywami, owocami, pełnoziarnistymi produktami zbożowymi, rybami oraz oliwą z oliwek. Ogranicz dosalanie potraw i czytaj etykiety gotowych produktów, ponieważ nadmiar sodu bezpośrednio podnosi ciśnienie krwi.
- Zadbaj o codzienną aktywność fizyczną i rezygnację z używek: Włącz do grafiku co najmniej 30 minut umiarkowanego ruchu dziennie (np. szybki marsz, jazda na rowerze lub pływanie). Ogranicz spożycie alkoholu i całkowicie zrezygnuj z palenia tytoniu, które uszkadza ściany naczyń krwionośnych.
- Ogranicz ekspozycję na hałas uliczny w miejscu zamieszkania: Jeśli Twoje mieszkanie wychodzi na ruchliwą ulicę, zadbaj o szczelność okien (w razie wymiany wybieraj pakiety o podwyższonej izolacyjności akustycznej) i rozważ urządzenie sypialni od strony cichego podwórza. Na noc zamykaj okna od strony drogi i korzystaj z oczyszczacza powietrza z filtrem HEPA, aby jednocześnie zredukować wpływ smogu.
- Kontroluj ciśnienie u dzieci i młodzieży podczas bilansów zdrowia: Pamiętaj, że nadciśnienie dotyka coraz młodszych pacjentów. Podczas wizyt u pediatry upewnij się, że lekarz wykonuje pomiar ciśnienia tętniczego, szczególnie jeśli dziecko ma nadwagę, mało się rusza lub w rodzinie występowały choroby serca.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.