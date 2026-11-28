Duda został zapytany, czy żałuje odznaczenia Zełenskiego. Jego odpowiedź daje do myślenia
Andrzej Duda ponownie odniósł się do decyzji o przyznaniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Były prezydent w rozmowie z kanałem „Legalni Reporterzy” wyjaśnił, dlaczego w 2023 roku zdecydował się uhonorować ukraińskiego przywódcę. Jednocześnie pozytywnie ocenił późniejszą decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia. Duda podkreślił, że sytuacja polityczna i wojenna uległa zmianie, a obie decyzje należy rozpatrywać w kontekście okoliczności, w których zostały podjęte.
Sprawa Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego ponownie znalazła się w centrum zainteresowania. Andrzej Duda, który w kwietniu 2023 roku wręczył ukraińskiemu prezydentowi najwyższe polskie odznaczenie państwowe, został zapytany, czy z perspektywy czasu nadal uważa swoją decyzję za właściwą. Jego odpowiedź pokazuje, jak zmieniły się relacje polityczne między Warszawą a Kijowem oraz ocena postępowania ukraińskiego przywódcy.
Duda zapytany, czy żałuje orderu dla Zełenskiego. Padła jednoznaczna odpowiedź
Podczas rozmowy na kanale „Legalni Reporterzy” były prezydent Andrzej Duda powrócił do wydarzeń z kwietnia 2023 roku.
Wówczas, podczas oficjalnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie, uhonorował ukraińskiego przywódcę Orderem Orła Białego.
Teraz został zapytany, czy nadal uważa tamtą decyzję za słuszną.
„W tamtym momencie tak” – odpowiedział.
Kiedy dziennikarka dopytała, jak ocenia tę decyzję obecnie, były prezydent zaznaczył, że nie można przenosić dzisiejszej sytuacji politycznej na wydarzenia sprzed ponad trzech lat.
Jego zdaniem kluczowe znaczenie ma kontekst, w którym przyznano odznaczenie.
W 2023 roku Ukraina znajdowała się w szczególnie trudnym położeniu po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.
Polska należała do państw najaktywniej wspierających ukraińską obronę, a Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał znaczenie utrzymania niepodległości wschodniego sąsiada.
Były prezydent nie odciął się więc od swojej decyzji. Wyjaśnił natomiast, że nie oznacza ona bezwarunkowej aprobaty dla wszystkich późniejszych działań Zełenskiego.
Co Duda powiedział o Nawrockim? Nie skrytykował jego decyzji
W rozmowie poruszono również sprawę decyzji obecnego prezydenta Polski.
Karol Nawrocki w czerwcu 2026 roku ogłosił, że zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
Andrzej Duda nie skrytykował tego kroku.
Przeciwnie, przyznał, że Nawrocki miał podstawy do podjęcia takiej decyzji w znanych mu okolicznościach.
Były prezydent podkreślił jednak, że jego własna decyzja z 2023 roku miała zupełnie inne uzasadnienie.
Najważniejszym celem było wówczas wsparcie niepodległości Ukrainy i pokazanie solidarności Polski z państwem zaatakowanym przez Rosję.
Duda tłumaczył, że z perspektywy bezpieczeństwa Polski nie można było dopuścić do sytuacji, w której sąsiednie, suwerenne państwo zostałoby podporządkowane Moskwie w wyniku agresji militarnej.
Jego zdaniem nie miało zasadniczego znaczenia, czy podobne zagrożenie dotyczyłoby Ukrainy, czy innego państwa sąsiadującego z Polską.
Liczył się sprzeciw wobec siłowej zmiany granic i podporządkowania niepodległego kraju rosyjskim interesom.
Były prezydent zaznaczył, że jako głowa państwa uważał wspieranie suwerenności Ukrainy za swój obowiązek.
W jego ocenie niepodległa Ukraina pozostawała ważnym elementem bezpieczeństwa Polski.
Dlaczego Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego?
Spór dotyczący odznaczenia wybuchł po decyzji władz Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy „Bohaterów UPA”.
Ukraińska Powstańcza Armia jest w Polsce kojarzona przede wszystkim ze zbrodniami popełnionymi na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej.
Jej oddziały odpowiadały między innymi za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
Decyzja władz ukraińskich wywołała zdecydowaną reakcję Karola Nawrockiego.
Prezydent Polski uznał, że gloryfikowanie formacji odpowiedzialnej za masowe mordy na Polakach jest nie do pogodzenia z honorem najwyższego polskiego odznaczenia.
8 czerwca 2026 roku sprawą zajęła się Kapituła Orderu Orła Białego, która przedstawiła swoją opinię prezydentowi.
19 czerwca Karol Nawrocki publicznie ogłosił decyzję o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.
Zaznaczył jednocześnie, że jego stanowisko nie jest wymierzone w naród ukraiński i nie oznacza rezygnacji ze wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją.
Według Nawrockiego Polska może jednocześnie pomagać Ukrainie w obronie niepodległości i domagać się poszanowania pamięci polskich ofiar.
Dzień później Zełenski poinformował, że odesłał odznaczenie do Polski.
Podkreślił przy tym znaczenie polskiej pomocy dla Ukrainy i dalszej współpracy między oboma państwami.
Order wręczono w Warszawie w 2023 roku. Duda przypomniał, dlaczego to zrobił
Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego 5 kwietnia 2023 roku, podczas oficjalnej wizyty w Warszawie.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
Andrzej Duda wskazywał wówczas na szczególne zasługi ukraińskiego przywódcy w obronie suwerenności państwa oraz współpracy polsko-ukraińskiej.
Podkreślał jego postawę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku.
Zełenski pozostał wtedy w Kijowie, mimo zagrożenia związanego z rosyjskim natarciem na stolicę Ukrainy.
Duda uważał, że decyzja ukraińskiego prezydenta miała ogromne znaczenie dla morale społeczeństwa i żołnierzy broniących kraju.
Do tych okoliczności były prezydent powrócił również we wrześniu 2026 roku, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Wyjaśnił wtedy, że świadomie zdecydował się uhonorować Zełenskiego, ponieważ chciał wskazać jego postawę jako przykład dla innych przywódców.
W szczególności chodziło o gotowość pozostania ze swoim narodem w obliczu bezpośredniego zagrożenia.
Były prezydent porównywał tę postawę z decyzjami polskich władz we wrześniu 1939 roku.
Krytycznie odnosił się do opuszczenia kraju przez ówczesnych przywódców państwa, uznając, że Zełenski zaprezentował inny model zachowania głowy państwa podczas wojny.
Była to osobista ocena historyczna Andrzeja Dudy, która również może być przedmiotem dyskusji.
„Czas biegnie”. Duda wskazuje na zmiany w polityce Ukrainy
Jednym z głównych argumentów przedstawianych przez Andrzeja Dudę jest zmiana sytuacji politycznej i wojennej od momentu przyznania odznaczenia.
Były prezydent podkreśla, że decyzje podejmowane w 2023 roku nie muszą być oceniane według tych samych kryteriów co działania podejmowane ponad trzy lata później.
Sytuacja na froncie, relacje dyplomatyczne oraz układ sił politycznych uległy w tym czasie znacznym zmianom.
Duda zwraca również uwagę na ewolucję otoczenia politycznego Wołodymyra Zełenskiego.
Jego zdaniem z biegiem lat zmieniły się zarówno okoliczności sprawowania urzędu przez ukraińskiego przywódcę, jak i część jego decyzji.
Nie oznacza to jednak, że były prezydent wycofał się z przekonania o konieczności wspierania niepodległości Ukrainy.
Wręcz przeciwnie, konsekwentnie wskazuje, że utrzymanie suwerennego państwa ukraińskiego jest istotne dla bezpieczeństwa Polski.
Jednocześnie podkreśla konieczność poszanowania polskiej wrażliwości historycznej.
W listopadowym wywiadzie dla Radia Zet Duda mówił, że dobre relacje z Ukrainą muszą uwzględniać pamięć o zbrodniach popełnionych na Polakach.
Zwracał uwagę, że nawet bliscy partnerzy powinni respektować wzajemne granice i oczekiwania dotyczące szczególnie bolesnych wydarzeń historycznych.
To właśnie ten element coraz częściej pojawia się w jego wypowiedziach dotyczących obecnych relacji polsko-ukraińskich.
Czy Zełenski formalnie stracił Order Orła Białego? Jest ważne zastrzeżenie
Choć Karol Nawrocki ogłosił decyzję o odebraniu odznaczenia, w sprawie istnieje również istotny aspekt prawny.
Samo odesłanie orderu przez Wołodymyra Zełenskiego nie jest równoznaczne z formalnym pozbawieniem go odznaczenia.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśniał w czerwcu, że zakończenie procedury wymaga opublikowania odpowiedniego postanowienia z kontrasygnatą premiera.
W listopadzie, podczas rozmowy na kanale „Rymanowski Live”, potwierdził, że zwrócony Order Orła Białego jest przechowywany w Kancelarii Prezydenta.
Zaznaczył również, że fizyczny zwrot odznaczenia nie przesądza automatycznie o utracie statusu osoby nim uhonorowanej.
Dlatego należy odróżnić publicznie ogłoszoną decyzję polityczną Karola Nawrockiego od formalnego zakończenia procedury pozbawienia orderu.
Dostępne informacje nie potwierdzają jednoznacznie, że wszystkie wymagane formalności zostały już dopełnione.
Nie zmienia to faktu, że sam spór o odznaczenie stał się jednym z najbardziej wyrazistych symboli napięć w relacjach pomiędzy polskimi a ukraińskimi władzami.
Duda i Nawrocki różnią się w ocenie Zełenskiego? Były prezydent wskazuje na okoliczności
Wypowiedzi Andrzeja Dudy pokazują, że były prezydent nie traktuje swojej decyzji o przyznaniu orderu i późniejszego stanowiska Karola Nawrockiego jako sprzecznych.
Według niego oba rozstrzygnięcia zapadły w odmiennych realiach politycznych.
W 2023 roku najważniejsza była dla niego postawa Zełenskiego podczas rosyjskiej agresji, a także konieczność wspierania ukraińskiej suwerenności.
W 2026 roku spór dotyczył przede wszystkim pamięci historycznej oraz decyzji ukraińskiego przywódcy odnoszących się do UPA.
Duda nie twierdzi więc, że samo przyznanie Orderu Orła Białego było błędem.
Nie kwestionuje też publicznie stanowiska Nawrockiego, który uznał, że późniejsze działania Zełenskiego uzasadniały odebranie wyróżnienia.
Takie podejście pokazuje również szerszy problem w stosunkach polsko-ukraińskich.
Z jednej strony Polska pozostaje zainteresowana utrzymaniem niepodległej Ukrainy i ograniczaniem rosyjskiego zagrożenia.
Z drugiej strony nierozwiązane spory historyczne nadal wpływają na relacje polityczne i społeczne między oboma państwami.
Wypowiedzi byłego prezydenta wskazują, że w jego ocenie te dwie kwestie nie powinny się wzajemnie wykluczać.
Co naprawdę powiedział Andrzej Duda o Orderze Orła Białego?
Najważniejszym wnioskiem z najnowszej rozmowy Andrzeja Dudy jest rozróżnienie między decyzją o uhonorowaniu Zełenskiego w 2023 roku a oceną jego późniejszych działań.
Były prezydent uważał, że przyznanie orderu było wówczas uzasadnione postawą ukraińskiego przywódcy w obliczu rosyjskiej agresji.
Jednocześnie uznał, że Karol Nawrocki mógł słusznie podjąć decyzję o odebraniu odznaczenia w innych okolicznościach.
Duda nie ogłosił więc, że żałuje nadania Orderu Orła Białego. Podkreślił natomiast, że zmieniły się warunki polityczne, w których należy oceniać decyzje Wołodymyra Zełenskiego.
Sprawa pozostaje ważnym elementem debaty o stosunkach Polski z Ukrainą, pamięci historycznej i zasadach przyznawania najwyższych państwowych odznaczeń.
Na obecnym etapie nie ma również potwierdzenia formalnego zakończenia procedury pozbawienia ukraińskiego prezydenta orderu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.