800 plus nie dla wszystkich? Nawet połowa osób mogłaby stracić świadczenie
800 plus może przestać być świadczeniem wypłacanym niezależnie od dochodów. Ekonomiści Forum Obywatelskiego Rozwoju i Warsaw Enterprise Institute proponują wprowadzenie kryterium dochodowego, które ograniczyłoby liczbę beneficjentów nawet o 40–50 proc. W najbardziej radykalnym wariancie budżet państwa mógłby zaoszczędzić około 30 mld zł rocznie. Granica uprawniająca do otrzymywania pieniędzy miałaby być powiązana z płacą minimalną. W 2027 roku wyniesie ona 4950 zł brutto. Na razie są to jednak propozycje ekspertów, a nie decyzje rządu. Obowiązujące zasady wypłaty 800 plus pozostają bez zmian.
Wprowadzenie limitu dochodów do programu 800 plus ponownie stało się tematem publicznej dyskusji. Powodem są rosnące wydatki państwa oraz raport „Budżetowy S.O.S.”, przygotowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Warsaw Enterprise Institute (WEI). Autorzy opracowania ze stycznia 2026 roku przekonują, że pomoc finansowa powinna trafiać przede wszystkim do rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej. Zamiast wypłacać pieniądze wszystkim uprawnionym, państwo miałoby uzależniać świadczenie od dochodu na członka gospodarstwa domowego.
Ekonomiści chcą zmian w 800 plus. Nawet połowa beneficjentów mogłaby stracić pieniądze
Program 800 plus jest jednym z największych wydatków społecznych państwa. Zgodnie z rządowym projektem budżetu na 2027 rok na jego realizację przewidziano 60,8 mld zł.
Ekonomiści FOR i WEI uważają, że obecny model wymaga gruntownej przebudowy. Ich zdaniem świadczenie powinno być kierowane przede wszystkim do rodzin, które rzeczywiście potrzebują dodatkowego wsparcia.
Obecnie pieniądze trafiają zarówno do gospodarstw domowych o niskich dochodach, jak i do rodzin znajdujących się w bardzo dobrej sytuacji finansowej.
Autorzy raportu przekonują, że taki sposób dystrybucji środków jest kosztowny i nie pozwala wystarczająco skutecznie koncentrować pomocy na osobach najbardziej potrzebujących.
Dlatego proponują wprowadzenie kryterium dochodowego.
Według ich szacunków bardziej restrykcyjny wariant reformy mógłby ograniczyć liczbę beneficjentów o około 40–50 proc.
Oznaczałoby to, że świadczenie przestałoby trafiać do znacznej części obecnych odbiorców.
Nie należy jednak utożsamiać tych szacunków z informacją, że co drugi rodzic na pewno straci pieniądze. Mowa o hipotetycznej reformie i przewidywanej liczbie beneficjentów, a nie o obowiązującym prawie.
Nowy próg dochodowy w 800 plus. Ekonomiści wskazali konkretną granicę
Najważniejszym elementem propozycji jest uzależnienie prawa do świadczenia od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.
Autorzy raportu rekomendują, aby granica była powiązana z wysokością płacy minimalnej.
Oznaczałoby to odejście od obecnej zasady, zgodnie z którą wysokość zarobków rodziców nie decyduje o przyznaniu 800 plus.
Przy proponowanym rozwiązaniu znaczenie miałaby zarówno łączna sytuacja dochodowa rodziny, jak i liczba jej członków.
Rodziny mieszczące się w wyznaczonym limicie zachowałyby prawo do świadczenia. Te, które przekroczyłyby próg, mogłyby je utracić.
Warto jednak zwrócić uwagę na istotny szczegół.
Raport przedstawia kierunek reformy, ale nie jest gotowym projektem ustawy. Nie określa wszystkich zasad obliczania dochodu ani szczegółowych wyjątków.
Nie rozstrzyga również w pełni, jakie źródła dochodów byłyby uwzględniane i czy w przepisach znalazłby się mechanizm stopniowego zmniejszania świadczenia po przekroczeniu progu.
Dlatego na podstawie samego raportu nie można dziś jednoznacznie ustalić, które konkretne rodziny straciłyby 800 plus.
Płaca minimalna w 2027 roku wyniesie 4950 zł. Czy to oznacza nowy limit 800 plus?
Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4950 zł brutto miesięcznie.
Minimalna stawka godzinowa wyniesie natomiast 32,30 zł brutto.
Kwoty te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego we wrześniu 2026 roku.
W porównaniu z 2026 rokiem płaca minimalna wzrośnie o 144 zł.
Właśnie do wysokości najniższego wynagrodzenia ekonomiści chcieliby powiązać próg dochodowy w programie 800 plus.
Nie oznacza to jednak, że rząd ustalił limit świadczenia na poziomie 4950 zł na osobę.
Kwota 4950 zł jest potwierdzoną wysokością płacy minimalnej na 2027 rok, ale nie jest obecnie obowiązującym kryterium dochodowym dla 800 plus.
Co więcej, samo odniesienie progu do minimalnego wynagrodzenia nie wyjaśnia wszystkich zasad ustalania dochodu rodziny.
Płaca minimalna jest określana w kwocie brutto, natomiast w systemie świadczeń społecznych mogą obowiązywać odmienne sposoby ustalania dochodów.
Dopiero szczegółowe przepisy ewentualnej reformy pozwoliłyby jednoznacznie określić, jaka kwota i jakie zarobki byłyby brane pod uwagę.
Dwa warianty ograniczenia 800 plus. Jeden zakłada próg 2400 zł na osobę
W raporcie „Budżetowy S.O.S.” przedstawiono dwa poziomy potencjalnych oszczędności wynikających z ograniczenia programu.
Pierwszy, łagodniejszy wariant nawiązuje do analiz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.
Zakłada on możliwość osiągnięcia oszczędności rzędu 13,4 mld zł rocznie przy progu dochodowym wynoszącym 2400 zł na osobę.
Warto podkreślić, że jest to wartość przywołana w raporcie na podstawie wcześniejszych analiz, a nie próg zatwierdzony przez rząd.
Drugi wariant, bardziej restrykcyjny, zakłada ograniczenie liczby beneficjentów nawet o 40–50 proc.
Autorzy FOR i WEI szacują, że pozwoliłoby to zaoszczędzić około 30 mld zł rocznie.
To właśnie bardziej zdecydowane ograniczenie programu jest rekomendowane w raporcie.
Ekonomiści przekonują, że w sytuacji wysokiego deficytu państwo powinno koncentrować wydatki społeczne na osobach o najniższych dochodach.
Obie propozycje są jednak elementem debaty o polityce społecznej, a nie obowiązującymi zasadami wypłaty pieniędzy.
30 mld zł oszczędności rocznie. Skąd takie wyliczenia?
Według autorów raportu obecny program 800 plus generuje roczne wydatki wynoszące około 62 mld zł.
W przypadku bardziej radykalnej reformy ograniczenie liczby beneficjentów mogłoby przynieść oszczędności szacowane na 30 mld zł.
Kwota ta odpowiada około 0,72 proc. produktu krajowego brutto według założeń wykorzystanych w opracowaniu.
Łagodniejszy wariant, zakładający 13,4 mld zł oszczędności, odpowiadałby około 0,32 proc. PKB.
Skala potencjalnych oszczędności jest więc znaczna.
Dla porównania w rządowym projekcie budżetu na 2027 rok przewidziano deficyt budżetu państwa na poziomie nie większym niż 281,2 mld zł.
Ekonomiści przekonują, że ograniczanie kosztownych programów społecznych mogłoby być jednym z elementów poprawy sytuacji finansów publicznych.
Nie oznacza to jednak, że cały deficyt można zlikwidować wyłącznie przez zmianę zasad wypłacania 800 plus.
Wydatki państwa obejmują również ochronę zdrowia, edukację, obronność, infrastrukturę i inne zadania publiczne.
Ponadto szacowane oszczędności z reformy są wartościami modelowymi. Ich faktyczna wysokość zależałaby od ostatecznego kształtu przepisów oraz zachowania gospodarstw domowych.
Dlaczego ekonomiści krytykują obecny program 800 plus?
Autorzy raportu wskazują kilka argumentów przemawiających za zmianą obecnego modelu świadczenia.
Pierwszy dotyczy jego powszechnego charakteru.
Ponieważ świadczenie nie jest uzależnione od zarobków, taka sama kwota trafia do rodzin o bardzo różnych możliwościach finansowych.
Zdaniem ekonomistów część publicznych środków mogłaby zostać wykorzystana skuteczniej, gdyby koncentrowano ją na gospodarstwach o najniższych dochodach.
Autorzy odwołują się również do analiz CenEA, zgodnie z którymi około 20 proc. pieniędzy z grupy najważniejszych świadczeń społecznych trafia do osób najuboższych.
Nie jest to jednak informacja, że dokładnie 20 proc. całego budżetu 800 plus trafia do najbiedniejszych rodzin. Dane dotyczą szerszej grupy transferów społecznych.
Drugim argumentem przedstawionym w raporcie jest ograniczona skuteczność programu w zwiększaniu liczby urodzeń.
Ekonomiści zwracają uwagę, że mimo wieloletniego funkcjonowania świadczenia sytuacja demograficzna Polski pozostaje trudna.
Trzecim problemem, ich zdaniem, jest wpływ wysokich wydatków socjalnych na finanse publiczne.
Autorzy wskazują również na możliwe konsekwencje dla inflacji i aktywności zawodowej części rodziców.
Są to jednak oceny i argumenty ekonomistów opowiadających się za reformą, a nie dowód, że program nie przynosi żadnych korzyści społecznych.
Czy ograniczenie 800 plus byłoby korzystne dla rodzin?
Propozycja FOR i WEI może budzić duże kontrowersje, ponieważ zmienia podstawową zasadę programu.
Obecnie 800 plus jest świadczeniem powszechnym, którego celem jest wsparcie rodzin wychowujących dzieci.
Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że świadczenie pomaga pokrywać codzienne wydatki na żywność, ubrania, edukację i inne potrzeby najmłodszych.
Powszechny charakter programu oznacza także prostsze zasady przyznawania pieniędzy.
Rodzice nie muszą przedstawiać dochodów ani udowadniać, że ich sytuacja finansowa jest wystarczająco trudna.
Wprowadzenie kryterium dochodowego oznaczałoby konieczność stworzenia dodatkowego systemu weryfikacji uprawnień.
Pojawiłyby się również pytania o sytuację rodzin, których dochody tylko nieznacznie przekraczają ustalony limit.
Przykładowo rodzina zarabiająca o kilkadziesiąt złotych więcej od wyznaczonego progu mogłaby znaleźć się w odmiennej sytuacji niż gospodarstwo o niemal identycznych dochodach.
To jeden z problemów, które należałoby rozwiązać podczas przygotowywania ewentualnej reformy.
Ekonomiści popierający zmiany przekonują jednak, że bardziej precyzyjne kierowanie pieniędzy pozwoliłoby skuteczniej pomagać osobom potrzebującym.
Spór dotyczy więc nie tylko kosztów programu, ale również tego, czy świadczenie powinno być prawem wszystkich rodzin, czy pomocą uzależnioną od ich sytuacji finansowej.
Ile pieniędzy mogłaby stracić rodzina po wprowadzeniu ograniczeń?
Skutki finansowe ewentualnego wprowadzenia kryterium dochodowego mogłyby być znaczące.
Obecnie na każde uprawnione dziecko przysługuje 800 zł miesięcznie.
Oznacza to, że rodzina wychowująca jedno dziecko otrzymuje standardowo 9600 zł rocznie.
W przypadku dwojga dzieci kwota wzrasta do 19 200 zł, a przy trojgu wynosi 28 800 zł rocznie.
Gdyby gospodarstwo domowe utraciło całkowicie prawo do świadczenia, o takie właśnie kwoty mogłyby zmniejszyć się jego roczne wpływy.
Nie oznacza to jednak, że każda rodzina z wyższymi dochodami straci pieniądze.
Nie istnieje obecnie projekt przepisów, który pozwalałby wskazać konkretne grupy uprawnionych mające zostać wyłączone z programu.
Nie wiadomo również, czy w przypadku ewentualnej reformy przewidziano by okres przejściowy lub rozwiązania łagodzące skutki przekroczenia limitu dochodowego.
Na razie wszystkie takie wyliczenia mają charakter hipotetyczny.
Rząd nie planuje ograniczenia 800 plus. Donald Tusk wcześniej złożył deklarację
Choć propozycje ekonomistów ponownie wywołały dyskusję, przedstawiciele rządu nie zapowiadają wprowadzenia powszechnego kryterium dochodowego.
Premier Donald Tusk już w październiku 2024 roku deklarował, że program będzie nadal realizowany bez ograniczeń dochodowych.
Podkreślał wówczas, że świadczenie ma być wypłacane na każde uprawnione dziecko tak długo, jak będzie kierował pracami rządu.
Również w czerwcu 2026 roku wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska informowała, że rząd nie prowadzi prac nad ograniczeniem świadczenia 800 plus.
Podobne stanowisko przedstawiał minister finansów Andrzej Domański.
We wrześniu zapewniał, że nie ma planów zmian w programie.
Z kolei w rozmowie z „Faktem” opublikowanej 23 listopada 2026 roku potwierdził, że świadczenie będzie nadal funkcjonować.
Jednocześnie zapowiedział, że rząd nie planuje obecnie podwyższania kwoty 800 plus.
W praktyce oznacza to utrzymanie dotychczasowej wysokości świadczenia bez waloryzacji.
Warto rozróżnić te dwie kwestie.
Brak podwyżki z 800 zł do wyższej kwoty nie oznacza wprowadzenia kryterium dochodowego ani ograniczenia liczby uprawnionych rodzin.
800 plus w 2027 roku. Jakie zasady obowiązują obecnie?
Na 28 listopada 2026 roku świadczenie 800 plus nadal przysługuje co do zasady na każde uprawnione dziecko do ukończenia 18. roku życia.
Dla polskich rodzin podstawowym warunkiem nie jest wysokość zarobków, lecz spełnienie ustawowych wymagań dotyczących prawa do świadczenia.
W ramach programu obowiązują następujące zasady:
- Wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.
- Prawo do pieniędzy co do zasady nie zależy od dochodu rodziny.
- Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
- Wnioski przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- Dokumenty składa się wyłącznie elektronicznie.
- Wypłaty realizowane są bezgotówkowo na rachunek bankowy.
Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku.
Kolejny okres rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku.
Rodzice, którzy będą chcieli zachować ciągłość wypłat, powinni pamiętać o konieczności złożenia wniosku na następny okres świadczeniowy.
Samo pojawienie się raportu ekonomistów nie zmienia zasad obowiązujących w ZUS.
Warszawa i Mazowsze. Czy rodziny z wyższymi zarobkami mogłyby stracić 800 plus?
Propozycja wprowadzenia kryterium dochodowego może zainteresować również rodziny mieszkające w Warszawie i województwie mazowieckim.
W regionie występują duże różnice w wynagrodzeniach oraz kosztach utrzymania.
Inna może być sytuacja rodziny mieszkającej w centrum Warszawy, a inna gospodarstwa domowego z niewielkiej miejscowości na Mazowszu.
Jednocześnie wyższe dochody nie zawsze oznaczają proporcjonalnie większą swobodę finansową.
Rodziny ponoszą różne koszty związane z mieszkaniem, dojazdami do pracy, opieką nad dziećmi czy spłatą zobowiązań.
Gdyby kryterium dochodowe zostało wprowadzone w jednakowej wysokości dla całego kraju, część gospodarstw o wyższych zarobkach mogłaby utracić prawo do pieniędzy.
Nie można jednak obecnie stwierdzić, jaka liczba warszawskich rodzin zostałaby objęta ewentualnymi ograniczeniami.
Raport FOR i WEI nie stanowi podstawy do takich szczegółowych wyliczeń.
Na razie mieszkańcy Warszawy i Mazowsza otrzymują 800 plus na tych samych zasadach co pozostali uprawnieni rodzice w Polsce.
Czy wprowadzenie progu dochodowego wymagałoby zmiany przepisów?
Tak. Aby uzależnić 800 plus od dochodów rodziny, konieczna byłaby zmiana obowiązujących przepisów.
Program jest regulowany ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Wprowadzenie nowego kryterium oznaczałoby konieczność określenia między innymi sposobu obliczania dochodów, zasad ich dokumentowania oraz sytuacji, w których świadczenie nadal przysługiwałoby rodzinie.
Przepisy musiałyby również rozstrzygać, co stanie się w przypadku zmiany sytuacji finansowej w trakcie okresu świadczeniowego.
Dopiero po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego i wejściu nowych przepisów w życie ZUS mógłby stosować inne zasady przyznawania pieniędzy.
Na obecnym etapie nie ma podstaw, aby informować rodziców o utracie świadczenia od 1 stycznia 2027 roku.
Nie ma również potwierdzonej daty rozpoczęcia prac nad reformą postulowaną przez FOR i WEI.
Czy rodzice stracą 800 plus w 2027 roku? Najważniejsze informacje
Propozycja ekonomistów dotycząca ograniczenia programu 800 plus jest jednym z elementów szerszej dyskusji o finansach publicznych.
Autorzy raportu „Budżetowy S.O.S.” proponują powiązanie prawa do świadczenia z dochodem przypadającym na członka gospodarstwa domowego.
W najbardziej restrykcyjnym wariancie zmiany mogłyby ograniczyć liczbę beneficjentów o 40–50 proc. i przynieść budżetowi około 30 mld zł oszczędności rocznie.
Nie oznacza to jednak, że taka reforma zostanie przeprowadzona.
Na 28 listopada 2026 roku rząd nie ogłosił wprowadzenia powszechnego progu dochodowego w 800 plus. Świadczenie pozostaje wypłacane na dotychczasowych zasadach, a dochody polskich rodzin nadal nie decydują o prawie do jego otrzymania.
W rządowym projekcie budżetu na 2027 rok przewidziano 60,8 mld zł na kontynuowanie programu.
Rodzice nie muszą więc obecnie składać dodatkowych oświadczeń o zarobkach ani przygotowywać się na utratę świadczenia w związku z przedstawionym raportem.
Najważniejsze pozostaje terminowe składanie wniosków do ZUS i śledzenie oficjalnych komunikatów dotyczących ewentualnych zmian ustawowych.
Propozycja FOR i WEI może powracać w debacie o wydatkach państwa, ale dopóki nie zostaną uchwalone nowe przepisy, nie wpływa na prawo rodziców do otrzymywania 800 plus.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.