Cena złota 28 listopada 2026. Ile kosztuje gram i uncja? Eksperci przewidują duże zmiany w 2027 roku
Cena złota ponownie przyciąga uwagę inwestorów. Według najnowszej wyceny Narodowego Banku Polskiego gram czystego kruszcu kosztuje 469,28 zł. Z kolei Mennica Polska podaje wartość 14 889,77 zł za uncję trojańską. W piątek, 27 listopada 2026 roku, światowe notowania złota wzrosły o 2,45 proc., ale analitycy ostrzegają, że rynek nadal pozostaje niestabilny. W najnowszych prognozach J.P. Morgan Private Bank przewiduje, że pod koniec 2027 roku cena złota może osiągnąć 4600 dolarów za uncję. Sprawdzamy aktualne stawki, prognozy ekspertów oraz sytuację na rynku srebra, platyny i palladu.
Sobota, 28 listopada 2026 roku, przynosi nowe informacje dla osób posiadających złote sztabki, monety inwestycyjne lub rozważających zakup metali szlachetnych. Ostatnia sesja tygodnia zakończyła się wyraźnym odbiciem cen, jednak wcześniejsze spadki pokazują, jak szybko potrafi zmieniać się wartość kruszcu. Inwestorzy obserwują przede wszystkim politykę amerykańskiego banku centralnego, kurs dolara oraz popyt ze strony banków centralnych. To właśnie te czynniki mogą zdecydować o kierunku notowań w grudniu i kolejnych miesiącach.
Cena złota 28 listopada 2026. Najnowsze notowania NBP
Narodowy Bank Polski opublikował w piątek, 27 listopada, najnowszą oficjalną wycenę złota.
Zgodnie z danymi banku centralnego cena jednego grama złota o próbie 1000, czyli czystego kruszcu, wynosi 469,28 zł.
W przeliczeniu na uncję trojańską, odpowiadającą około 31,1035 grama, oznacza to wartość 14 596,24 zł.
Ponieważ 28 listopada przypada w sobotę, nie pojawiła się nowa wycena NBP. Najważniejszym krajowym punktem odniesienia pozostają więc dane z ostatniego dnia roboczego.
Warto zwrócić uwagę na zmiany cen, jakie nastąpiły w ciągu ostatniego tygodnia.
Jeszcze 20 listopada gram złota kosztował według NBP 481,23 zł. W czwartek, 26 listopada, jego cena spadła do 464,88 zł, natomiast w piątek wzrosła do 469,28 zł.
Oznacza to wzrost o 4,40 zł, czyli około 0,95 proc., w porównaniu z poprzednim dniem.
Jednocześnie w ujęciu tygodniowym złoto pozostaje tańsze o 11,95 zł za gram, czyli o około 2,5 proc.
To pokazuje, że nawet po piątkowym odbiciu krajowa wycena kruszcu nie wróciła do poziomu sprzed tygodnia.
Mennica Polska podaje wyższą cenę złota. Skąd ta różnica?
Inne wartości można znaleźć w notowaniach publikowanych przez Mennicę Polską.
Według danych z piątku, 27 listopada 2026 roku, z godziny 23:57, cena złota wynosiła:
- 3654,12 dolara za uncję trojańską,
- 14 889,77 zł za uncję trojańską.
Do przeliczenia zastosowano kurs 4,0748 zł za dolara.
Oznacza to, że w późnowieczornym notowaniu rynkowa wartość jednego grama złota wynosiła około 479 zł.
Dlaczego Mennica Polska podaje więcej niż NBP?
Różnica wynika przede wszystkim z odmiennego momentu ustalania wartości kruszcu.
Narodowy Bank Polski publikuje swoją wycenę w określonym czasie, natomiast światowe notowania złota zmieniają się w trakcie dnia handlowego.
W piątek na rynku doszło do silnego wzrostu cen. Dlatego wieczorna wartość prezentowana przez Mennicę Polską była wyższa niż wcześniejsza wycena NBP.
Istotne jest również to, że obie kwoty dotyczą wartości samego metalu.
Nie są one automatycznie cenami sprzedaży złotych sztabek i monet.
Osoba kupująca fizyczny kruszec musi uwzględnić dodatkowe koszty, w tym marżę sprzedawcy oraz różnicę między ceną zakupu a późniejszą ceną odkupu.
Złoto mocno podrożało w piątek. Co wydarzyło się na światowych rynkach?
Ostatnia sesja tygodnia przyniosła znaczące odbicie notowań złota.
Według danych serwisu Kitco cena kruszcu na rynku spot wynosiła pod koniec piątkowego handlu około 3653 dolarów za uncję.
Było to o 2,45 proc. więcej niż podczas poprzedniej sesji.
W ciągu dnia notowania wzrosły nawet do około 3686 dolarów za uncję.
Odbicie nastąpiło po wcześniejszych wyraźnych spadkach.
W środę, 25 listopada, cena złota obniżyła się do 3426,35 dolara za uncję, osiągając najniższy poziom od końca sierpnia 2025 roku.
Następnie część inwestorów zaczęła ponownie kupować kruszec.
Według analizy agencji Reuters do piątkowego wzrostu przyczyniło się między innymi poszukiwanie okazji zakupowych po wcześniejszej przecenie.
Znaczenie miało również zamykanie pozycji inwestycyjnych nastawionych na dalszy spadek cen.
Nie oznacza to jednak, że na rynku rozpoczął się już nowy, trwały trend wzrostowy.
Analitycy wskazują, że sytuacja nadal pozostaje niepewna, a kluczowe znaczenie będą miały kolejne decyzje amerykańskiej Rezerwy Federalnej.
Dlaczego złoto tanieje? Eksperci wskazują na dolara i stopy procentowe
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na ceny złota pozostaje polityka pieniężna Stanów Zjednoczonych.
Inwestorzy obserwują przede wszystkim decyzje Rezerwy Federalnej, czyli Fed, dotyczące stóp procentowych.
Wysokie stopy zwiększają atrakcyjność części instrumentów finansowych, takich jak obligacje.
W przeciwieństwie do nich złoto nie wypłaca odsetek ani dywidendy.
Dlatego utrzymywanie wysokich rentowności obligacji może ograniczać zainteresowanie inwestowaniem w kruszec.
Drugim ważnym czynnikiem jest kurs dolara.
Złoto na światowych rynkach jest wyceniane przede wszystkim w amerykańskiej walucie.
Kiedy dolar się umacnia, zakup kruszcu staje się droższy dla osób korzystających z innych walut. Może to ograniczać popyt.
W ostatnich tygodniach oba te czynniki wywierały presję na światowe notowania złota.
Sytuację może jednak zmienić spadek rentowności obligacji, osłabienie dolara lub pojawienie się nowych zagrożeń gospodarczych i geopolitycznych.
W takich warunkach zainteresowanie złotem jako aktywem ochronnym często wzrasta.
Prognoza ceny złota na grudzień 2026. Czy nadejdą kolejne wzrosty?
Po piątkowym odbiciu inwestorzy zastanawiają się, czy złoto będzie dalej drożeć.
Analitycy nie mają jednak jednej odpowiedzi.
Zain Vawda z Audacity Capital, cytowany przez agencję Reuters, ocenił, że ostatnie wzrosty mogą być przede wszystkim odreagowaniem wcześniejszej wyprzedaży.
Jego zdaniem utrzymywanie wysokich stóp procentowych i silnego dolara nadal ogranicza możliwości trwałego wzrostu cen.
Analityk wskazał przedział od 3750 do 3800 dolarów za uncję jako obszar, w którym może ponownie zwiększyć się aktywność sprzedających.
Nie oznacza to, że cena na pewno zatrzyma się na tych poziomach.
Są to jedynie orientacyjne strefy, na które zwracają uwagę uczestnicy rynku.
Z kolei analitycy techniczni Kitco wskazują, że w krótkim terminie znaczenie mogą mieć okolice 3595 dolarów jako pierwsza strefa wsparcia i około 3503 dolarów jako kolejny poziom obserwowany w przypadku głębszej przeceny.
Na początku grudnia możliwe są zatem trzy scenariusze.
Scenariusz wzrostowy: jeżeli dolar zacznie słabnąć, a oczekiwania dotyczące dalszych podwyżek stóp procentowych zmniejszą się, złoto może kontynuować odbicie.
Scenariusz spadkowy: utrzymanie wysokich rentowności amerykańskich obligacji i mocnego dolara może doprowadzić do ponownej presji na ceny.
Scenariusz stabilizacji: inwestorzy mogą ograniczyć aktywność i oczekiwać na kolejne dane gospodarcze, co przełoży się na wahania cen w określonym przedziale.
Są to możliwe warianty rozwoju sytuacji, opracowane na podstawie aktualnych czynników rynkowych. Nie stanowią gwarantowanej prognozy.
Analitycy nie są zgodni. Kitco opublikowało najnowszy sondaż
Skalę niepewności pokazuje również badanie przeprowadzone przez serwis Kitco News.
W najnowszej ankiecie dotyczącej kierunku notowań złota w kolejnym tygodniu wzięło udział 15 profesjonalnych analityków.
Sześciu ekspertów, czyli 40 proc., przewidywało wzrost cen.
Pięciu analityków, odpowiadających za 33 proc. głosów, spodziewało się spadków.
Pozostałych czterech uczestników badania nie wskazało jednoznacznego kierunku lub oczekiwało stabilizacji notowań.
Jeszcze ostrożniejsze nastroje panowały wśród inwestorów indywidualnych.
W internetowej ankiecie Kitco oddano 159 głosów.
Spośród uczestników 36 proc. oczekiwało wzrostów cen złota, a 43 proc. przewidywało spadki.
Pozostałe 21 proc. spodziewało się stabilizacji lub nie miało zdecydowanej opinii.
Wyniki pokazują, że nawet po silnym piątkowym odbiciu na rynku nie ma jednomyślności.
Najbliższe tygodnie mogą więc przynieść kolejne znaczące wahania cen.
Cena złota w 2027 roku. J.P. Morgan przewiduje 4600 dolarów za uncję
Znacznie bardziej optymistycznie wyglądają niektóre prognozy długoterminowe.
W listopadowym raporcie J.P. Morgan Private Bank przedstawił przewidywania dotyczące rynku metali szlachetnych w 2027 roku.
Według banku cena złota pod koniec przyszłego roku może wynieść około 4600 dolarów za uncję.
Prognozowany przedział to 4450–4750 dolarów.
Warto jednak podkreślić, że instytucja obniżyła swoją wcześniejszą prognozę, uwzględniając trudniejszą sytuację na rynku.
Choć J.P. Morgan nadal spodziewa się wzrostów w średnim terminie, ocenia, że najbliższe miesiące mogą pozostawać wymagające dla inwestorów.
Zdaniem Yuxuan Tang, strateg J.P. Morgan Private Bank, istotna poprawa sytuacji może nastąpić w drugiej połowie 2027 roku.
Bank zakłada, że z czasem presja związana z wysokimi stopami procentowymi może zacząć słabnąć.
Potencjalne zakończenie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed oraz słabszy dolar mogłyby sprzyjać wzrostowi wartości złota.
Dodatkowym wsparciem pozostaje zainteresowanie kruszcem ze strony banków centralnych.
Nie oznacza to jednak, że wzrost do 4600 dolarów jest przesądzony.
Prognoza opiera się na określonych założeniach gospodarczych, które mogą nie zostać spełnione.
Reuters: analitycy przewidują średnią cenę 4650 dolarów w 2027 roku
W październiku agencja Reuters przeprowadziła ankietę wśród 30 analityków i traderów zajmujących się rynkiem metali szlachetnych.
Mediana prognoz dotyczących złota w 2027 roku wyniosła 4650 dolarów za uncję.
W poprzednim badaniu przewidywano 4610 dolarów.
Oznacza to niewielkie podwyższenie oczekiwań na przyszły rok.
Należy jednak zwrócić uwagę na istotną różnicę między prognozą Reutersa a przewidywaniami J.P. Morgan.
Sondaż Reutersa dotyczy średniej ceny złota w całym 2027 roku, natomiast J.P. Morgan prognozuje poziom notowań na koniec roku.
Nie są to więc prognozy odnoszące się do identycznego okresu.
Może zdarzyć się, że średnia cena złota w ciągu roku wyniesie 4650 dolarów, a 31 grudnia będzie zarówno wyższa, jak i niższa od tej wartości.
Oba opracowania wskazują jednak, że część ekspertów oczekuje odbudowy wartości kruszcu w przyszłym roku.
Wiele będzie zależało od rozwoju światowej gospodarki oraz decyzji banków centralnych.
Banki centralne kupują setki ton złota. Polska również jest ważnym uczestnikiem rynku
Na rynku metali szlachetnych istotną rolę odgrywają zakupy realizowane przez banki centralne.
Złoto jest częścią rezerw walutowych wielu państw i pomaga ograniczać zależność od pojedynczych walut.
Według raportu World Gold Council opublikowanego 3 listopada 2026 roku banki centralne i inne instytucje oficjalne zwiększyły swoje rezerwy złota w trzecim kwartale o 321 ton netto.
Było to o 42 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Łączne zakupy netto od początku 2026 roku do końca września wyniosły 675 ton.
To o 6 proc. więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku.
Wśród znaczących nabywców złota raport wymienia również Polskę.
Narodowy Bank Polski od kilku lat zwiększa udział kruszcu w rezerwach, traktując go jako element długoterminowej strategii bezpieczeństwa finansowego.
Tak duży popyt ze strony instytucji państwowych może wspierać rynek złota.
Nie oznacza jednak, że ceny nie mogą spadać.
World Gold Council wskazuje bowiem również na czynniki ograniczające zainteresowanie metalem.
W trzecim kwartale popyt na złote sztabki i monety inwestycyjne spadł o 19 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
Z kolei fundusze ETF zabezpieczone fizycznym złotem odnotowały napływ odpowiadający 211 tonom kruszcu.
Dane pokazują, że sytuacja na rynku zależy od zachowania różnych grup inwestorów, które nie zawsze podejmują podobne decyzje.
Srebro, platyna i pallad również drożeją. Aktualne ceny metali szlachetnych
W piątek, 27 listopada, wzrosty objęły nie tylko złoto.
Według końcowego zestawienia Kitco drożały również srebro, platyna i pallad.
Notowania na rynku spot przedstawiały się następująco:
|Metal szlachetny
|Cena za uncję (USD)
|Zmiana dzienna
|Złoto
|3653,00
|+2,45 proc.
|Srebro
|43,62
|+5,32 proc.
|Platyna
|1325,00
|+2,40 proc.
|Pallad
|878,00
|+1,97 proc.
Największy procentowy wzrost odnotowało srebro.
W ciągu jednej sesji jego cena zwiększyła się o ponad 5 proc.
To kolejny przykład pokazujący, że srebro bywa bardziej zmienne od złota.
Metal ten jest wykorzystywany nie tylko w inwestycjach, ale także w przemyśle, w tym w elektronice i energetyce.
Jego notowania zależą więc również od koniunktury gospodarczej oraz zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw.
Platyna i pallad są natomiast istotnymi surowcami dla przemysłu motoryzacyjnego.
Na ich ceny wpływają między innymi produkcja samochodów, popyt przemysłowy oraz sytuacja podażowa.
Z tego powodu zmiany wartości poszczególnych metali szlachetnych nie muszą przebiegać w identyczny sposób.
Czy srebro może drożeć szybciej niż złoto?
Piątkowa sesja pokazała, że srebro może reagować na zmianę nastrojów inwestorów znacznie silniej niż złoto.
Warto jednak pamiętać, że większy potencjał krótkoterminowych wzrostów często wiąże się również z większym ryzykiem strat.
Srebro ma bardziej rozbudowane zastosowania przemysłowe, dlatego pogorszenie sytuacji gospodarczej może ograniczać popyt na ten metal.
Z drugiej strony poprawa koniunktury oraz wzrost zapotrzebowania na produkty wykorzystujące srebro mogą sprzyjać jego notowaniom.
W przypadku platyny i palladu szczególnie istotna będzie sytuacja na rynku motoryzacyjnym.
Rozwój samochodów elektrycznych, zmiany technologiczne oraz nowe normy emisji spalin mogą wpływać na zapotrzebowanie na te surowce.
Inwestorzy powinni więc analizować każdy metal osobno, zamiast zakładać, że wszystkie będą drożeć lub tanieć w tym samym tempie.
Kurs dolara ma znaczenie. Cena złota w Polsce może zmieniać się inaczej niż na świecie
Osoby inwestujące w złoto w Polsce powinny obserwować nie tylko światowe notowania kruszcu, ale również kurs amerykańskiej waluty.
Zgodnie z tabelą Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2026 roku średni kurs dolara wynosił 4,0754 zł.
Ponieważ złoto na rynkach międzynarodowych jest wyceniane przede wszystkim w dolarach, zmiany kursu USD/PLN wpływają na wartość metalu wyrażoną w złotych.
Może dojść do sytuacji, w której cena złota rośnie na światowym rynku, ale jednocześnie umacniający się złoty ogranicza skalę tego wzrostu w Polsce.
Możliwa jest także sytuacja odwrotna.
Jeżeli dolar zacznie drożeć wobec złotego, krajowa wartość kruszcu może wzrosnąć nawet przy względnie stabilnych notowaniach w amerykańskiej walucie.
To szczególnie ważne przy analizowaniu prognoz na 2027 rok.
Przewidywana przez J.P. Morgan cena 4600 dolarów za uncję nie oznacza jednej, z góry określonej ceny w polskiej walucie.
Ostateczna wartość złota w złotych będzie zależała również od przyszłego kursu dolara.
Kupujesz złoto w Warszawie? Cena NBP to nie wszystko
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza zainteresowanych zakupem złota inwestycyjnego najważniejsze jest porównanie rzeczywistych ofert sprzedawców.
W stolicy działają placówki oferujące sztabki i monety bulionowe, a część przedsiębiorstw umożliwia również zakup przez internet.
Warto jednak pamiętać, że oficjalna wycena NBP nie jest ceną detaliczną produktu.
Małe sztabki, szczególnie o wadze jednego grama, mogą mieć stosunkowo wysoką marżę w przeliczeniu na ilość zawartego w nich złota.
Większe sztabki często mają niższą procentową marżę, ale wymagają przeznaczenia większej kwoty na pojedynczy zakup.
Przed podjęciem decyzji należy sprawdzić także warunki odkupu.
Nie każdy sprzedawca oferuje taką samą cenę przy późniejszej sprzedaży kruszcu.
Znaczenie mają również pochodzenie produktu, jego autentyczność, dokumentacja oraz warunki przechowywania.
Złoto może pełnić funkcję długoterminowego składnika oszczędności, jednak jego cena podlega wahaniom i nie gwarantuje zysku.
Co może wydarzyć się na rynku złota w grudniu i 2027 roku?
Ostatnie dni listopada pokazują, że rynek złota znajduje się w okresie dużej zmienności.
W środę cena kruszcu spadła do około 3426 dolarów za uncję, a już w piątek ponownie przekroczyła poziom 3650 dolarów.
Tak znaczne ruchy w krótkim czasie świadczą o tym, że inwestorzy szybko reagują na nowe informacje gospodarcze.
W grudniu kluczowe mogą okazać się dane dotyczące amerykańskiego rynku pracy, inflacji oraz decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.
Jeżeli presja na dalsze podwyżki stóp osłabnie, złoto może otrzymać dodatkowe wsparcie.
Jeśli jednak dolar pozostanie silny, a rentowności obligacji wysokie, notowania mogą ponownie znaleźć się pod presją.
Długoterminowe prognozy części instytucji finansowych pozostają optymistyczne.
J.P. Morgan Private Bank oczekuje ceny około 4600 dolarów za uncję pod koniec 2027 roku.
Z kolei mediana prognoz uczestników badania Reutersa wskazuje na średnią cenę 4650 dolarów w całym przyszłym roku.
Obie wartości są jednak przewidywaniami, które mogą ulegać zmianom wraz z sytuacją gospodarczą.
Masz złoto lub planujesz zakup? O tym warto pamiętać
Na 28 listopada 2026 roku najważniejszą oficjalną wyceną w Polsce pozostaje cena Narodowego Banku Polskiego, wynosząca 469,28 zł za gram czystego złota.
Późnowieczorne notowanie Mennicy Polskiej z 27 listopada wskazywało natomiast 14 889,77 zł za uncję.
Światowe ceny złota odbiły po wcześniejszych spadkach, ale eksperci nie są zgodni co do kierunku notowań w najbliższych tygodniach.
W krótkim terminie istotne pozostają decyzje Fed, kurs dolara oraz rentowności amerykańskich obligacji.
W dłuższej perspektywie rynek może być wspierany przez popyt ze strony banków centralnych i inwestorów poszukujących ochrony kapitału.
Przed zakupem złota warto porównać nie tylko samą cenę kruszcu, lecz także marżę sprzedawcy, warunki odkupu i kurs dolara. To właśnie te elementy mogą zdecydować o rzeczywistym koszcie inwestycji i jej późniejszej opłacalności.
Piątkowe odbicie nie jest gwarancją dalszych wzrostów. Podobnie prognozy dużych banków inwestycyjnych nie oznaczają, że zapowiadane ceny zostaną osiągnięte.
Dla osób planujących zakup najważniejsza pozostaje ocena własnej sytuacji finansowej, horyzontu inwestycyjnego oraz ryzyka związanego ze zmianami wartości metali szlachetnych.
Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi indywidualnej rekomendacji inwestycyjnej. Notowania i prognozy przedstawiono według danych dostępnych na 28 listopada 2026 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.