Trzaskowski nie kryje oburzenia. „Warszawiacy nie dali się skłócić”
Tysiąc złotych – tyle mieli otrzymać sprawcy zdewastowania trzech warszawskich pomników. Policja ustaliła, że za umieszczeniem napisów „Slava UPA” mogły stać osoby działające na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sprawy odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który ocenił, że celem prowokacji było skłócenie Polaków z Ukraińcami. W związku z postępowaniem zatrzymano kilka osób, a część podejrzanych usłyszała poważne zarzuty.
W sobotę, 28 listopada 2026 roku, Rafał Trzaskowski skomentował ustalenia policji dotyczące dewastacji warszawskich miejsc pamięci. Według śledczych wykonawcy napisów działali na zlecenie przekazane przez internetowy komunikator. Za pomalowanie trzech pomników mieli otrzymać łącznie 1000 zł.
Trzy warszawskie pomniki z napisami „Slava UPA”
Do dewastacji doszło w połowie listopada. Na trzech monumentach w Warszawie pojawiły się wykonane czerwoną farbą napisy „Slava UPA”, nawiązujące do Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Zniszczono Pomnik Żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego, Pomnik Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego.
Na monumentach umieszczono również naklejki z kodami QR prowadzącymi do materiałów dotyczących UPA.
Wybór tych miejsc wzbudził szczególne emocje. Pomniki upamiętniają ofiary wojny, ludobójstwa oraz żołnierzy walczących podczas II wojny światowej.
Według ustaleń policji zniszczenia nie musiały być przypadkowym aktem wandalizmu. Śledczy badają, czy stanowiły część zaplanowanej prowokacji mającej wywołać napięcia między Polakami a Ukraińcami.
Policja ustaliła podejrzanych. Wśród nich Polak i 16-letni Ukrainiec
Na trop osób podejrzewanych o wykonanie napisów wpadli funkcjonariusze z Ursynowa i Mokotowa, którzy prowadzili postępowanie dotyczące oszustw internetowych metodą „na podszywacza”.
Według ich ustaleń pomniki mieli zdewastować 32-letni obywatel Polski oraz 16-letni obywatel Ukrainy.
32-latek usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, znieważenia pomnika oraz oszustwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
Sprawą 16-latka zajął się sąd rodzinny, który postanowił umieścić go na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.
Dalsze czynności doprowadziły policjantów do kolejnych osób podejrzewanych o organizowanie i finansowanie działań.
W komunikacie policji wskazano łącznie sześć zatrzymań w szerszym postępowaniu, obejmującym również wątek oszustw. Rafał Trzaskowski w swoim wpisie mówił o pięciu zatrzymanych związanych ze sprawą pomników.
Rosyjski wywiad w tle. Zlecenia miały przychodzić przez internet
Jednym z najważniejszych ustaleń śledczych jest sposób organizowania dewastacji.
Według policji osoby wykonujące napisy otrzymywały instrukcje za pośrednictwem komunikatora internetowego.
Za pomalowanie trzech warszawskich pomników obiecano im łącznie 1000 zł.
Funkcjonariusze dotarli również do osób, które miały przekazywać zlecenia i organizować wykonawców. Części z nich przedstawiono zarzuty udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Śledczy podejrzewają, że chodzi o działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej.
Dwóch podejrzanych obywateli Ukrainy, wobec których sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania, zostało następnie przekazanych Straży Granicznej. Według policji obaj opuścili już terytorium Polski.
Postępowanie nadal trwa. Przedstawione zarzuty nie oznaczają prawomocnego potwierdzenia winy podejrzanych.
Podobne napisy w innych miastach. Trzaskowski mówi o serii
Prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że podobne przypadki odnotowano także poza stolicą.
W Poznaniu napisy „Slava UPA” pojawiły się na trzech pomnikach. W tamtejszym postępowaniu również przedstawiono podejrzanym zarzuty dotyczące działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu.
Podobny incydent miał miejsce w Gdańsku, gdzie zatrzymano 17-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego między innymi o niszczenie pomników.
Rafał Trzaskowski ocenił, że powtarzające się hasła i podobny sposób działania mogą wskazywać na szerszą serię prowokacji.
Nie oznacza to jednak, że śledczy potwierdzili już udział tych samych organizatorów we wszystkich zdarzeniach.
Trzaskowski: „Warszawiacy nie dali się skłócić”
W sobotnim wpisie na platformie X Rafał Trzaskowski ostro skomentował ustalenia policji.
„Tysiąc złotych. Tyle kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia” – napisał prezydent Warszawy.
Podkreślił, że według śledczych za organizowaniem działań mógł stać rosyjski wywiad, a celem było wywołanie niechęci pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
Podziękował policjantom z Ursynowa i Mokotowa oraz prokuraturze za przeprowadzone działania.
„Warszawiacy nie dali się skłócić. A farbę z cokołu da się zmyć. Tego, co wyszło na jaw – już nie” – podsumował.
Śledztwo dotyczące dewastacji pomników nadal trwa. Policja i prokuratura ustalają pełną rolę poszczególnych podejrzanych oraz sprawdzają możliwe powiązania podobnych zdarzeń w różnych miastach Polski.
Tydzień temu napisałem: „Sprawców znajdzie policja – niezależnie od tego, kto im płacił”. Znalazła.
Policja zatrzymała pięć osób. Wśród zarzutów jest działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Według śledczych to wywiad Federacji Rosyjskiej. Zlecenia przychodziły przez internetowy komunikator. Stawka? Tysiąc złotych.
Tysiąc złotych. Tyle kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia. Na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami.
I nie tylko w Warszawie. W Poznaniu takie same napisy pojawiły się na trzech pomnikach, a zatrzymani również usłyszeli zarzuty działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. Te same hasła, ten sam schemat. Jak widać, to nie wybryk, to seria.
Wśród podejrzanych są obywatele Ukrainy i obywatel Polski. Jak się okazuje, wywiad nie zagląda w paszport. Szuka każdego, kto za parę groszy wykona brudną robotę. Kto dziś robi z tej sprawy opowieść o Ukraińcach, ten kończy zlecenie, za które już zapłacono.
Pani Zacharowa mówiła o „szczycie hipokryzji”. Miała rację. Pomyliła tylko adres. Bo szczyt hipokryzji jest wtedy, gdy wywiad zamawia napisy na pomnikach, a ministerstwo spraw zagranicznych tego samego państwa poucza potem Warszawę o wandalizmie.
Dziękuję policjantom z Ursynowa i Mokotowa oraz prokuraturze. Warszawiacy nie dali się skłócić. A farbę z cokołu da się zmyć. Tego, co wyszło na jaw – już nie.
— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 28, 2026
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.